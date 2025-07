Rafael Infante e Jean Paulo Campos confirmam presença em Rensga Hits

A terceira temporada da série Rensga Hits! já está disponível na plataforma Globoplay. Com novos personagens, a série continua explorando os dilemas e desafios enfrentados por artistas do universo sertanejo, trazendo uma narrativa cheia de emoções e superações.

Rafael Infante é Henri, o Executivo que Muda de Vida

Entre os novos rostos do elenco, Rafael Infante interpreta Henri Maldonado, um executivo que chega a Goiânia com a missão de reestruturar uma produtora musical. Enfrentando um mundo diferente do que lhe é familiar, Henri se depara com histórias de vida emocionantes e, principalmente, com a rica cultura da música sertaneja. O ator comenta que Henri traz uma nova dinâmica para a trama: “Ele muda o rumo de todos ao perceber a força das histórias e emoções da música.”

Fanieh e Jean Paulo Campos Trazem Humor e Drama

Fanieh vive Maria Flor, uma jovem de forte personalidade que integra um musical. Dentro da peça, ela precisa interpretar Thamyres, personagens que entram em conflito devido a suas diferenças. Maria Flor, com seu jeito irreverente, mostra vulnerabilidades escondidas atrás de uma fachada provocadora. A atriz declara que sua interpretação foi inspirada em personagens icônicos que representam a juventude contemporânea.

Já Jean Paulo Campos, que interpreta Theo, irmão de Thamyres, também compartilha sua experiência: “É maravilhoso fazer parte da série. A recepção do elenco foi incrível e facilitou muito a nossa adaptação aos personagens.” Esta é a primeira vez que Jean vive um ator dentro da trama, o que trouxe novos desafios e surpresas.

Letícia Lima Retorna como Irina e Agita o Romance

Após uma breve aparição na segunda temporada, Letícia Lima retoma seu papel como Irina, ex-companheira de Isaías. O retorno dela promete complicar ainda mais a relação dele com Gláucia Figueira. Letícia revela que, nesta nova fase, a série apresenta um drama mais profundo, envolvendo questões do passado do casal e novas camadas no relacionamento.

Bastidores e Elenco Variado

Produzida pela Glaz Entretenimento, a série é uma criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, com roteiro de Renata Corrêa e uma equipe de roteiristas talentosos. A direção é compartilhada por Carol Durão, Isabella Gabaglia e Natalia Warth.

Além dos atores já mencionados, o elenco conta com nomes como Alice Wegmann, Júlia Gomes, Léo Bittencourt, Maurício Destri, Samuel de Assis, e muitos outros. As duas temporadas anteriores de Rensga Hits! também estão disponíveis na Globoplay, oferecendo a oportunidade de reviver os eventos que moldaram a história até este novo capítulo.