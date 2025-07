Pedro Novaes e Gabriela Loran serão casal em “Três Graças”

A TV Globo está se preparando para lançar uma nova novela em outubro, que promete mecher com as emoções do público e trazer à tona importantes questões sobre afeto, identidade e aceitação. Intitulada "Três Graças", a trama, escrita por Aguinaldo Silva, estreia no dia 20 de outubro e trará uma história de amor que busca romper com barreiras sociais e preconceitos.

A história gira em torno de Viviane Martins, uma farmacêutica interpretada por Gabriela Loran, que é uma mulher trans, ativa em sua comunidade e muito querida por todos. Viviane cresceu ao lado de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte. A vida de Viviane passa por grandes mudanças quando ela conhece Léo Ferretti, vivido por Pedro Novaes, um herdeiro de uma família rica envolta em corrupção e conservadorismo.

Léo, filho de Santiago Ferretti (Murilo Benício), o principal antagonista da história, é criado em um ambiente de luxo, mas também de preconceitos. Seu envolvimento com Viviane o leva a questionar seus valores e convicções. O relacionamento entre eles será retratado de maneira sensível, mostrando os desafios, descobertas e superações que enfrentam juntos.

A escolha de Gabriela Loran para o papel de Viviane é um passo importante para a representação de pessoas trans na televisão brasileira, especialmente em narrativas que fogem da dor como único ponto de foco. Viviane é retratada como uma mulher confiante, divertida e ciente de seus desejos e limites, representando um novo tipo de protagonista para a TV aberta.

A construção da personagem de Viviane foi realizada de forma cuidadosa, evitando clichês e estereótipos, um trabalho que é rara em novelas de grande audiência.

As gravações de "Três Graças" começaram em São Paulo, sob a direção de Luiz Henrique Rios. Profissionais que participam da produção destacam que o clima no set é colaborativo e harmônico, facilitando a criatividade e o trabalho em equipe.

Esta novela marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre da Globo, após seu sucesso anterior com "O Sétimo Guardião". Além dele, outros autores, como Virgílio Silva e Zé Dassilva, contribuíram para a trama, que conta com um elenco talentoso. Estão no time de artistas nomes como Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera e muitos outros.

Com todos esses elementos, "Três Graças" tem potencial para cativar a audiência e provocar discussões relevantes sobre temas sociais atuais.

Informações importantes sobre a novela: