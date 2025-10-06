Entretenimento

Números consolidados de 5 de outubro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Apresentadores do Globo Rural. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 05/10/2025

No domingo, dia 5 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira apresentou números relevantes. O jogo entre São Paulo e Palmeiras teve uma forte repercussão, alcançando 21 pontos de audiência, sendo transmitido pela Globo. Esse clássico mostra a popularidade e o entusiasmo dos torcedores pelo futebol brasileiro.

Por outro lado, o "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, registrou uma queda no número de telespectadores, mas ainda conseguiu superar o "Domingo Espetacular", da Record. Essa situação indica uma competição acirrada entre os programas de entretenimento nos domingos.

Na parte da manhã, o programa "Globo Rural" continuou a ter um desempenho impressionante, confirmando sua liderança com uma audiência notável, reforçando seu status como o programa mais assistido das manhãs de domingo.

O "Domingão com Huck", por sua vez, teve um desempenho inconsistente. A primeira parte da atração não atraiu tanto público quanto "Temperatura Máxima", que foi exibido antes.

Aqui estão os números de audiência do domingo, destacados em pontos:

  • Hora Um: 4,7
  • Santa Missa em Seu Lar: 3,9
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,4
  • Antena Paulista: 7,2
  • Auto Esporte: 8,6
  • Globo Rural: 9,5
  • Viver Sertanejo: 9,1
  • Esporte Espetacular: 7,9
  • Temperatura Máxima: Todos Somos Heróis: 8,4
  • Domingão com Huck: 7,5
  • Bora pro Jogo: 8,3
  • Brasileirão: São Paulo x Palmeiras: 17,3
  • Domingão com Huck (segunda parte): 14,1
  • Fantástico: 15,6
  • Estrela da Casa 2: 8,6
  • Domingo Maior: Desejo de Justiça: 6,0
  • Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 4,0

Em relação à Record, os números foram:

  • Record Teen: 0,9
  • Eu, a Patroa e as Crianças: 2,0
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,4
  • Cine Maior: Sem Escalas: 3,9
  • Acerte ou Caia!: 5,1
  • Domingo Espetacular: 6,3
  • A Fazenda 17: 5,2
  • Esporte Record: 3,0
  • Chicago Med: 1,8
  • Igreja Universal: 0,5
  • Balanço Geral Madrugada: 0,7

No SBT, as audiências foram:

  • SBT Notícias Manhã: 1,8
  • Pé na Estrada: 1,8
  • SBT Sports: 2,0
  • Show do Motor – Estreia: 1,6
  • Notícias Impressionantes: 2,6
  • Tele Sena: 3,0
  • Domingo Legal: 5,7
  • Domingo Legal II: 6,6
  • Domingo Legal III: 6,5
  • Roda a Roda: 5,4
  • Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel: 6,7
  • The Chosen: 2,4
  • SBT Notícias: 1,4
  • SBT Manhã Madrugada: 1,7

Outras emissoras também apresentaram suas audiências, com números variados. Por exemplo, a Band teve:

  • Os Chocolix: 0,3
  • Mobiauto: 0,2
  • C cidade Forte, Brasil Forte: 0,3
  • Fórmula 1: GP de Singapura: 2,3

A medição de audiência considera que cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência fundamental para o mercado publicitário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Vitor Pollak/TV Globo

Isis Valverde deve retornar à Globo em “Quem Ama Cuida”

4 horas atrás
Caroline Dallarosa. Foto: Léo Rosario/Globo

Caroline Dallarosa será a vilã em “Vidas Paralelas”

6 horas atrás
Cadu Libonati. Foto: Reprodução/Instagram

Cadu Libonati se junta a “Êta Mundo Melhor!” como médico de Estela

1 dia atrás
Regina Duarte diz que não veria sentido em refazer Vale Tudo com o mesmo nome

Regina Duarte: refazer Vale Tudo com o mesmo nome não faz sentido

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo