Números consolidados de 5 de outubro de 2025
No domingo, dia 5 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira apresentou números relevantes. O jogo entre São Paulo e Palmeiras teve uma forte repercussão, alcançando 21 pontos de audiência, sendo transmitido pela Globo. Esse clássico mostra a popularidade e o entusiasmo dos torcedores pelo futebol brasileiro.
Por outro lado, o "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, registrou uma queda no número de telespectadores, mas ainda conseguiu superar o "Domingo Espetacular", da Record. Essa situação indica uma competição acirrada entre os programas de entretenimento nos domingos.
Na parte da manhã, o programa "Globo Rural" continuou a ter um desempenho impressionante, confirmando sua liderança com uma audiência notável, reforçando seu status como o programa mais assistido das manhãs de domingo.
O "Domingão com Huck", por sua vez, teve um desempenho inconsistente. A primeira parte da atração não atraiu tanto público quanto "Temperatura Máxima", que foi exibido antes.
Aqui estão os números de audiência do domingo, destacados em pontos:
- Hora Um: 4,7
- Santa Missa em Seu Lar: 3,9
- Globo Repórter (reapresentação): 5,4
- Antena Paulista: 7,2
- Auto Esporte: 8,6
- Globo Rural: 9,5
- Viver Sertanejo: 9,1
- Esporte Espetacular: 7,9
- Temperatura Máxima: Todos Somos Heróis: 8,4
- Domingão com Huck: 7,5
- Bora pro Jogo: 8,3
- Brasileirão: São Paulo x Palmeiras: 17,3
- Domingão com Huck (segunda parte): 14,1
- Fantástico: 15,6
- Estrela da Casa 2: 8,6
- Domingo Maior: Desejo de Justiça: 6,0
- Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 4,0
Em relação à Record, os números foram:
- Record Teen: 0,9
- Eu, a Patroa e as Crianças: 2,0
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,4
- Cine Maior: Sem Escalas: 3,9
- Acerte ou Caia!: 5,1
- Domingo Espetacular: 6,3
- A Fazenda 17: 5,2
- Esporte Record: 3,0
- Chicago Med: 1,8
- Igreja Universal: 0,5
- Balanço Geral Madrugada: 0,7
No SBT, as audiências foram:
- SBT Notícias Manhã: 1,8
- Pé na Estrada: 1,8
- SBT Sports: 2,0
- Show do Motor – Estreia: 1,6
- Notícias Impressionantes: 2,6
- Tele Sena: 3,0
- Domingo Legal: 5,7
- Domingo Legal II: 6,6
- Domingo Legal III: 6,5
- Roda a Roda: 5,4
- Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel: 6,7
- The Chosen: 2,4
- SBT Notícias: 1,4
- SBT Manhã Madrugada: 1,7
Outras emissoras também apresentaram suas audiências, com números variados. Por exemplo, a Band teve:
- Os Chocolix: 0,3
- Mobiauto: 0,2
- C cidade Forte, Brasil Forte: 0,3
- Fórmula 1: GP de Singapura: 2,3
A medição de audiência considera que cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência fundamental para o mercado publicitário.