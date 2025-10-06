Números consolidados de 5 de outubro de 2025

No domingo, dia 5 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira apresentou números relevantes. O jogo entre São Paulo e Palmeiras teve uma forte repercussão, alcançando 21 pontos de audiência, sendo transmitido pela Globo. Esse clássico mostra a popularidade e o entusiasmo dos torcedores pelo futebol brasileiro.

Por outro lado, o "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, registrou uma queda no número de telespectadores, mas ainda conseguiu superar o "Domingo Espetacular", da Record. Essa situação indica uma competição acirrada entre os programas de entretenimento nos domingos.

Na parte da manhã, o programa "Globo Rural" continuou a ter um desempenho impressionante, confirmando sua liderança com uma audiência notável, reforçando seu status como o programa mais assistido das manhãs de domingo.

O "Domingão com Huck", por sua vez, teve um desempenho inconsistente. A primeira parte da atração não atraiu tanto público quanto "Temperatura Máxima", que foi exibido antes.

Aqui estão os números de audiência do domingo, destacados em pontos:

Hora Um : 4,7

: 4,7 Santa Missa em Seu Lar : 3,9

: 3,9 Globo Repórter (reapresentação) : 5,4

: 5,4 Antena Paulista : 7,2

: 7,2 Auto Esporte : 8,6

: 8,6 Globo Rural : 9,5

: 9,5 Viver Sertanejo : 9,1

: 9,1 Esporte Espetacular : 7,9

: 7,9 Temperatura Máxima: Todos Somos Heróis : 8,4

: 8,4 Domingão com Huck : 7,5

: 7,5 Bora pro Jogo : 8,3

: 8,3 Brasileirão: São Paulo x Palmeiras : 17,3

: 17,3 Domingão com Huck (segunda parte) : 14,1

: 14,1 Fantástico : 15,6

: 15,6 Estrela da Casa 2 : 8,6

: 8,6 Domingo Maior: Desejo de Justiça : 6,0

: 6,0 Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 4,0

Em relação à Record, os números foram:

Record Teen : 0,9

: 0,9 Eu, a Patroa e as Crianças : 2,0

: 2,0 Todo Mundo Odeia o Chris : 2,4

: 2,4 Cine Maior: Sem Escalas : 3,9

: 3,9 Acerte ou Caia! : 5,1

: 5,1 Domingo Espetacular : 6,3

: 6,3 A Fazenda 17 : 5,2

: 5,2 Esporte Record : 3,0

: 3,0 Chicago Med : 1,8

: 1,8 Igreja Universal : 0,5

: 0,5 Balanço Geral Madrugada: 0,7

No SBT, as audiências foram:

SBT Notícias Manhã : 1,8

: 1,8 Pé na Estrada : 1,8

: 1,8 SBT Sports : 2,0

: 2,0 Show do Motor – Estreia : 1,6

: 1,6 Notícias Impressionantes : 2,6

: 2,6 Tele Sena : 3,0

: 3,0 Domingo Legal : 5,7

: 5,7 Domingo Legal II : 6,6

: 6,6 Domingo Legal III : 6,5

: 6,5 Roda a Roda : 5,4

: 5,4 Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel : 6,7

: 6,7 The Chosen : 2,4

: 2,4 SBT Notícias : 1,4

: 1,4 SBT Manhã Madrugada: 1,7

Outras emissoras também apresentaram suas audiências, com números variados. Por exemplo, a Band teve:

Os Chocolix : 0,3

: 0,3 Mobiauto : 0,2

: 0,2 C cidade Forte, Brasil Forte : 0,3

: 0,3 Fórmula 1: GP de Singapura: 2,3

A medição de audiência considera que cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência fundamental para o mercado publicitário.