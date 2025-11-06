Números consolidados de 5 de novembro de 2025

Na quarta-feira, 5 de novembro de 2025, diversas mudanças foram observadas nos índices de audiência da TV brasileira. O Jornal Hoje, que recentemente passou a ser apresentado por Roberto Kovalik após a saída de César Tralli, teve uma queda nas suas medições. Em contrapartida, a novela Três Graças, exibida em um horário anterior, alcançou índices superiores ao do Jornal Nacional, tradicionalmente um dos programas mais assistidos do país.

Na Record TV, o programa Cidade Alerta SP destacou-se ao trazer a maior média de audiência para a emissora, consolidando-se como uma das atrações mais populares do canal. A situação foi um pouco diferente na Band e no SBT, onde o Jornal da Band e o SBT Brasil travaram uma disputa acirrada pelo terceiro lugar na classificação de audiência.

Por outro lado, na RedeTV!, o programa Manhã com Você apresentou resultados sem pontuação significativa, evidenciando dificuldades em atrair a audiência esperada.

Seguem os números de audiência consolidados de algumas atrações da TV na data mencionada:

Grupo Globo:

Hora Um: 4,7

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 8,2

Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

Mais Você: 7,0

SPTV: 11,1

Jornal Nacional: 21,3

Três Graças: 22,1

Record TV:

Balanço Geral SP: 5,2

Cidade Alerta SP: 7,1

Jornal da Record: 6,2

SBT:

Primeiro Impacto: 2,5

SBT Brasil: 3,2

Programa do Ratinho: 3,4

Band:

Brasil Urgente: 2,3

Jornal da Band: 3,5

A medição de audiência, que serve de referência para o mercado publicitário, considera que um ponto equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são importantes para entender as preferências dos telespectadores e as tendências de programação nas emissoras.