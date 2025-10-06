Números consolidados de 4 de outubro de 2025
No último sábado, 4 de outubro de 2025, as audiências da televisão brasileira revelaram algumas surpresas e desafios para diferentes emissoras.
O programa Eita Lucas!, exibido pelo SBT, continua em sua terceira posição no ranking de audiência, mas ainda está longe de alcançar o Cine Aventura, que se destaca na programação. O SBT também enfrenta dificuldades com o Bake Off Brasil 11, que apresenta uma audiência abaixo do esperado, refletindo um desafio na atração do público para o programa.
Já a Record teve uma baixa audiência com a transmissão do jogo entre Fluminense e Atlético-MG, o que foi uma decepção para a emissora, que esperava melhores resultados com esse evento esportivo.
Em contrapartida, a Globo teve um desempenho positivo com o programa Estrela da Casa, que conquistou bons índices de audiência em seu penúltimo episódio. Este resultado reforça a popularidade do programa e a habilidade da emissora em atrair e manter a atenção do público.
A seguir estão os números consolidados de audiência do dia 4 de outubro de 2025:
Globo:
- Globo Rural (reapresentação): 5,1
- Bom Dia Sábado: 7,1
- Pequenas Empresas, Grandes Negócios: 7,2
- É de Casa: 7,7
- SP1: 10,9
- Globo Esporte: 10,9
- Jornal Hoje: 11,1
- Edição Especial: Terra Nostra: 9,7
- Paulistar: 7,5
- O Melhor da Escolinha: 7,5
- Caldeirão com Mion: 10,5
- Êta Mundo Melhor!: 16,6
- SP2: 18,7
- Dona de Mim: 19,2
- Jornal Nacional: 22,1
- Vale Tudo: 23,9
- Estrela da Casa: 15,3
- Altas Horas: 10,8
- Supercine: Escape Room 2 – Tensão Máxima: 6,0
- Dona de Mim (reapresentação): 4,1
- Vida de Rodeio (apresentação especial): 3,8
- Corujão: 15 Minutos de Guerra: 3,5
- Corujão: Ela Disse, Ele Disse: 3,2
Record:
- Brasil Caminhoneiro: 0,7
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,1
- The Love School: 2,0
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,4
- Igreja Universal: 4,2
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 4,2
- Cine Aventura: Herança de Sangue: 4,8
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,4
- Aquecimento Futebol: 3,5
- Brasileirão: Fluminense x Atlético-MG: 4,4
- Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,0
- Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7
- A Fazenda 17: 4,9
- Super Tela: Conquista: 3,3
SBT:
- Luccas Toon: 1,5
- Sábado Animado: 1,7
- SBT Notícias 1ª Edição: 2,5
- Eita Lucas!: 2,5
- Cinema em Casa: SCOOBY! O Filme: 2,5
- SBT Notícias 2ª Edição: 2,8
- SBT Brasil: 3,4
- Bake Off Brasil 11: 2,6
- Sabadou com Virginia: 3,7
- Programa do João no SBT: 2,2
- Notícias Impressionantes: 2,0
- SBT Notícias: 1,5
Band:
- Vendo na TV: 0,3
- Os Chocolix: 0,3
- O Diário de Mika: 0,2
- Direção Sobre Rodas: 0,3
- Brasil Que Faz: 0,4
- Você Melhor: 0,4
- Fórmula 1: Classificatória do GP de Singapura: 1,2
- Band Esporte Clube Manhã: 0,9
- Mestre do Drywall: 0,5
- Mundo dos Negócios: 0,3
- Igreja Maranata: 0,2
- Band Esporte Clube: 0,4
- Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7
- Brasil Urgente SP – Edição de Sábado: 2,1
- Jornal da Band: 2,2
- Sabadão de Todos: 1,2
- The Blacklist: 0,8
- SFT: 0,7
- BWF Telecatch: 0,5
- Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo: 0,6
- Chama no Privé: 0,3
- Cinema na Madrugada: Amor Bandido: 0,2
RedeTV!
- A Hora do Zap (reapresentação): 0,2
- Polishop: 0,3
- A Hora do Zap (reapresentação): 0,3
- Conferência Geral 2025: 0,2
- Brasil do Povo: 0,2
- RedeTV! News: 0,2
- Show da Fé: 0,1
- Rapidinhas da Fama – Edição de Sábado: 0,2
- Operação de Risco: 1,7
- Mega Sonho: 0,8
- Companhia Certa: 0,3
- Jogo na Tela: 0,2
- Madrugada Animada: 0,3
Esses números de audiência são importantes para entender o desempenho das emissoras e suas programações, com impacto direto no mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência significativa para o setor.