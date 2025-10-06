Números consolidados de 4 de outubro de 2025

No último sábado, 4 de outubro de 2025, as audiências da televisão brasileira revelaram algumas surpresas e desafios para diferentes emissoras.

O programa Eita Lucas!, exibido pelo SBT, continua em sua terceira posição no ranking de audiência, mas ainda está longe de alcançar o Cine Aventura, que se destaca na programação. O SBT também enfrenta dificuldades com o Bake Off Brasil 11, que apresenta uma audiência abaixo do esperado, refletindo um desafio na atração do público para o programa.

Já a Record teve uma baixa audiência com a transmissão do jogo entre Fluminense e Atlético-MG, o que foi uma decepção para a emissora, que esperava melhores resultados com esse evento esportivo.

Em contrapartida, a Globo teve um desempenho positivo com o programa Estrela da Casa, que conquistou bons índices de audiência em seu penúltimo episódio. Este resultado reforça a popularidade do programa e a habilidade da emissora em atrair e manter a atenção do público.

A seguir estão os números consolidados de audiência do dia 4 de outubro de 2025:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 5,1

Bom Dia Sábado: 7,1

Pequenas Empresas, Grandes Negócios: 7,2

É de Casa: 7,7

SP1: 10,9

Globo Esporte: 10,9

Jornal Hoje: 11,1

Edição Especial: Terra Nostra: 9,7

Paulistar: 7,5

O Melhor da Escolinha: 7,5

Caldeirão com Mion: 10,5

Êta Mundo Melhor!: 16,6

SP2: 18,7

Dona de Mim: 19,2

Jornal Nacional: 22,1

Vale Tudo: 23,9

Estrela da Casa: 15,3

Altas Horas: 10,8

Supercine: Escape Room 2 – Tensão Máxima: 6,0

Dona de Mim (reapresentação): 4,1

Vida de Rodeio (apresentação especial): 3,8

Corujão: 15 Minutos de Guerra: 3,5

Corujão: Ela Disse, Ele Disse: 3,2

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,7

Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,1

The Love School: 2,0

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,4

Igreja Universal: 4,2

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 4,2

Cine Aventura: Herança de Sangue: 4,8

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,4

Aquecimento Futebol: 3,5

Brasileirão: Fluminense x Atlético-MG: 4,4

Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,0

Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7

A Fazenda 17: 4,9

Super Tela: Conquista: 3,3

SBT:

Luccas Toon: 1,5

Sábado Animado: 1,7

SBT Notícias 1ª Edição: 2,5

Eita Lucas!: 2,5

Cinema em Casa: SCOOBY! O Filme: 2,5

SBT Notícias 2ª Edição: 2,8

SBT Brasil: 3,4

Bake Off Brasil 11: 2,6

Sabadou com Virginia: 3,7

Programa do João no SBT: 2,2

Notícias Impressionantes: 2,0

SBT Notícias: 1,5

Band:

Vendo na TV: 0,3

Os Chocolix: 0,3

O Diário de Mika: 0,2

Direção Sobre Rodas: 0,3

Brasil Que Faz: 0,4

Você Melhor: 0,4

Fórmula 1: Classificatória do GP de Singapura: 1,2

Band Esporte Clube Manhã: 0,9

Mestre do Drywall: 0,5

Mundo dos Negócios: 0,3

Igreja Maranata: 0,2

Band Esporte Clube: 0,4

Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7

Brasil Urgente SP – Edição de Sábado: 2,1

Jornal da Band: 2,2

Sabadão de Todos: 1,2

The Blacklist: 0,8

SFT: 0,7

BWF Telecatch: 0,5

Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo: 0,6

Chama no Privé: 0,3

Cinema na Madrugada: Amor Bandido: 0,2

RedeTV!

A Hora do Zap (reapresentação): 0,2

Polishop: 0,3

A Hora do Zap (reapresentação): 0,3

Conferência Geral 2025: 0,2

Brasil do Povo: 0,2

RedeTV! News: 0,2

Show da Fé: 0,1

Rapidinhas da Fama – Edição de Sábado: 0,2

Operação de Risco: 1,7

Mega Sonho: 0,8

Companhia Certa: 0,3

Jogo na Tela: 0,2

Madrugada Animada: 0,3

Esses números de audiência são importantes para entender o desempenho das emissoras e suas programações, com impacto direto no mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência significativa para o setor.