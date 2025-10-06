Entretenimento

Números consolidados de 4 de outubro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
2 minutos lidos
Bake Off Brasil. Foto: Divulgação/SBT
confira os números consolidados de 04/10/2025

No último sábado, 4 de outubro de 2025, as audiências da televisão brasileira revelaram algumas surpresas e desafios para diferentes emissoras.

O programa Eita Lucas!, exibido pelo SBT, continua em sua terceira posição no ranking de audiência, mas ainda está longe de alcançar o Cine Aventura, que se destaca na programação. O SBT também enfrenta dificuldades com o Bake Off Brasil 11, que apresenta uma audiência abaixo do esperado, refletindo um desafio na atração do público para o programa.

Já a Record teve uma baixa audiência com a transmissão do jogo entre Fluminense e Atlético-MG, o que foi uma decepção para a emissora, que esperava melhores resultados com esse evento esportivo.

Em contrapartida, a Globo teve um desempenho positivo com o programa Estrela da Casa, que conquistou bons índices de audiência em seu penúltimo episódio. Este resultado reforça a popularidade do programa e a habilidade da emissora em atrair e manter a atenção do público.

A seguir estão os números consolidados de audiência do dia 4 de outubro de 2025:

Globo:

  • Globo Rural (reapresentação): 5,1
  • Bom Dia Sábado: 7,1
  • Pequenas Empresas, Grandes Negócios: 7,2
  • É de Casa: 7,7
  • SP1: 10,9
  • Globo Esporte: 10,9
  • Jornal Hoje: 11,1
  • Edição Especial: Terra Nostra: 9,7
  • Paulistar: 7,5
  • O Melhor da Escolinha: 7,5
  • Caldeirão com Mion: 10,5
  • Êta Mundo Melhor!: 16,6
  • SP2: 18,7
  • Dona de Mim: 19,2
  • Jornal Nacional: 22,1
  • Vale Tudo: 23,9
  • Estrela da Casa: 15,3
  • Altas Horas: 10,8
  • Supercine: Escape Room 2 – Tensão Máxima: 6,0
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,1
  • Vida de Rodeio (apresentação especial): 3,8
  • Corujão: 15 Minutos de Guerra: 3,5
  • Corujão: Ela Disse, Ele Disse: 3,2

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,7
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,1
  • The Love School: 2,0
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,4
  • Igreja Universal: 4,2
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 4,2
  • Cine Aventura: Herança de Sangue: 4,8
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,4
  • Aquecimento Futebol: 3,5
  • Brasileirão: Fluminense x Atlético-MG: 4,4
  • Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,0
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7
  • A Fazenda 17: 4,9
  • Super Tela: Conquista: 3,3

SBT:

  • Luccas Toon: 1,5
  • Sábado Animado: 1,7
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,5
  • Eita Lucas!: 2,5
  • Cinema em Casa: SCOOBY! O Filme: 2,5
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,8
  • SBT Brasil: 3,4
  • Bake Off Brasil 11: 2,6
  • Sabadou com Virginia: 3,7
  • Programa do João no SBT: 2,2
  • Notícias Impressionantes: 2,0
  • SBT Notícias: 1,5

Band:

  • Vendo na TV: 0,3
  • Os Chocolix: 0,3
  • O Diário de Mika: 0,2
  • Direção Sobre Rodas: 0,3
  • Brasil Que Faz: 0,4
  • Você Melhor: 0,4
  • Fórmula 1: Classificatória do GP de Singapura: 1,2
  • Band Esporte Clube Manhã: 0,9
  • Mestre do Drywall: 0,5
  • Mundo dos Negócios: 0,3
  • Igreja Maranata: 0,2
  • Band Esporte Clube: 0,4
  • Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7
  • Brasil Urgente SP – Edição de Sábado: 2,1
  • Jornal da Band: 2,2
  • Sabadão de Todos: 1,2
  • The Blacklist: 0,8
  • SFT: 0,7
  • BWF Telecatch: 0,5
  • Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo: 0,6
  • Chama no Privé: 0,3
  • Cinema na Madrugada: Amor Bandido: 0,2

RedeTV!

  • A Hora do Zap (reapresentação): 0,2
  • Polishop: 0,3
  • A Hora do Zap (reapresentação): 0,3
  • Conferência Geral 2025: 0,2
  • Brasil do Povo: 0,2
  • RedeTV! News: 0,2
  • Show da Fé: 0,1
  • Rapidinhas da Fama – Edição de Sábado: 0,2
  • Operação de Risco: 1,7
  • Mega Sonho: 0,8
  • Companhia Certa: 0,3
  • Jogo na Tela: 0,2
  • Madrugada Animada: 0,3

Esses números de audiência são importantes para entender o desempenho das emissoras e suas programações, com impacto direto no mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência significativa para o setor.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Apresentadores do Globo Rural. Foto: Reprodução/Globo

Números consolidados de 5 de outubro de 2025

8 horas atrás
Foto: Vitor Pollak/TV Globo

Isis Valverde deve retornar à Globo em “Quem Ama Cuida”

9 horas atrás
Caroline Dallarosa. Foto: Léo Rosario/Globo

Caroline Dallarosa será a vilã em “Vidas Paralelas”

11 horas atrás
Cadu Libonati. Foto: Reprodução/Instagram

Cadu Libonati se junta a “Êta Mundo Melhor!” como médico de Estela

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo