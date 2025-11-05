números consolidados de 4 de novembro de 2025

Na última terça-feira, 4 de novembro de 2025, as audiências da televisão mostraram uma leve oscilação em relação aos dias anteriores. A novela "Três Graças", que havia registrado um recorde de audiência na semana anterior, teve um desempenho abaixo do esperado, ficando atrás de programas como "Jornal Nacional", "SP2" e da novela "Dona de Mim". Em termos de números, "Três Graças" atingiu 21,9 pontos.

O programa "Rainha da Sucata", que está em reprise, também enfrentou uma queda, marcando apenas 13,6 pontos. Este resultado foi considerado fraco em comparação com outras atrações disponíveis no horário. Na Record, a novela "Mãe" também teve uma baixa, apresentando sua pior audiência até agora.

Além disso, o programa "Primeiro Impacto", do SBT, perdeu audiência e não conseguiu manter sua posição de vice-liderança, permitindo que outras atrações da Record se destacassem e se isolassem na segunda colocação.

Aqui está um resumo das audiências consolidadas na data mencionada:

Hora Um : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Bom Dia SP : 8,7 pontos

: 8,7 pontos Bom Dia Brasil : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Mais Você : 6,5 pontos

: 6,5 pontos SP1 : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Globo Esporte : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Jornal Hoje : 10,8 pontos

: 10,8 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,2 pontos

: 12,2 pontos Sessão da Tarde : 9,7 pontos

: 9,7 pontos SPTV : 11,4 pontos

: 11,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata/A Viagem) : 16,3 pontos

: 16,3 pontos Êta Mundo Melhor! : 20,0 pontos

: 20,0 pontos SP2 : 22,3 pontos

: 22,3 pontos Dona de Mim : 23,1 pontos

: 23,1 pontos Jornal Nacional: 24,6 pontos

No SBT, a programação também apresentou números modestos:

SBT Manhã : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Primeiro Impacto : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Maria do Bairro : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Por fim, os dados de audiência são especialmente importantes para o mercado publicitário, onde um ponto equivale a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Isso proporciona uma ideia do alcance das emissoras e de como elas competem por atenção do público.