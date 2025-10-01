Entretenimento

Números consolidados de 30/09/2025 são divulgados

Cena de Vale Tudo. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 30/09/2025

Na última terça-feira, 30 de setembro de 2025, a audiência das novelas e programas da televisão teve destaques importantes. A novela Vale Tudo conquistou uma média de 28,9 pontos e alcançou um pico de 30,2 pontos, evidenciando sua popularidade entre os telespectadores. Essa performance foi superior à da novela As Filhas da Senhora Garcia, que teve um desempenho mais modesto.

Outro fator significativo do dia foi o reality show A Fazenda, que estabeleceu um novo recorde na noite de formação de roça. Esse aumento na audiência mostra como os programas de competição continuam a atrair a atenção dos brasileiros.

Com o retorno de Ana Maria Braga, o programa Mais Você voltou a apresentar melhores números em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta. Esse retorno pode ter impactado a preferência dos telespectadores por conteúdo matinal.

Abaixo, estão os números de audiência dos principais programas da televisão na referida terça-feira:

Audiência Geral:

  • Hora Um: 4,6
  • Bom Dia SP: 8,9
  • Bom Dia Brasil: 8,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
  • Mais Você: 7,2
  • SP1: 10,3
  • Globo Esporte: 10,8
  • Jornal Hoje: 11,4
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,6
  • Sessão da Tarde: 10,5
  • SPTV: 13,5
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,6
  • Êta Mundo Melhor!: 19,6
  • SP2: 21,6
  • Dona de Mim: 22,2
  • Jornal Nacional: 25,1
  • Vale Tudo: 28,9
  • Estrela da Casa: 14,8
  • Profissão Repórter: 8,5
  • Jornal da Globo: 7,2
  • Conversa com Bial: 5,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4

Audiência da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã II: 2,8
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1
  • Fala Brasil: 3,8
  • Hoje em Dia: 3,9
  • Balanço Geral SP: 5,0
  • Igreja Universal: 6,0
  • A Escrava Isaura: 4,4
  • Cidade Alerta: 3,9
  • A Fazenda 17: 6,8
  • Jornal da Record: 6,5

Audiência do SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • Bom Dia & Cia: 1,4
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,6
  • Programa do Ratinho: 3,7

Audiência da Band:

  • Jogo Aberto: 1,6
  • Brasil Urgente: 2,0
  • Jornal da Band: 3,0

Esses números são importantes para entender o panorama da audiência na televisão brasileira e servem como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma ferramenta significativa para anunciantes e emissoras avaliarem o desempenho de seus conteúdos.

