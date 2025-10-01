Números consolidados de 30/09/2025 são divulgados
Na última terça-feira, 30 de setembro de 2025, a audiência das novelas e programas da televisão teve destaques importantes. A novela Vale Tudo conquistou uma média de 28,9 pontos e alcançou um pico de 30,2 pontos, evidenciando sua popularidade entre os telespectadores. Essa performance foi superior à da novela As Filhas da Senhora Garcia, que teve um desempenho mais modesto.
Outro fator significativo do dia foi o reality show A Fazenda, que estabeleceu um novo recorde na noite de formação de roça. Esse aumento na audiência mostra como os programas de competição continuam a atrair a atenção dos brasileiros.
Com o retorno de Ana Maria Braga, o programa Mais Você voltou a apresentar melhores números em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta. Esse retorno pode ter impactado a preferência dos telespectadores por conteúdo matinal.
Abaixo, estão os números de audiência dos principais programas da televisão na referida terça-feira:
Audiência Geral:
- Hora Um: 4,6
- Bom Dia SP: 8,9
- Bom Dia Brasil: 8,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 7,2
- SP1: 10,3
- Globo Esporte: 10,8
- Jornal Hoje: 11,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,6
- Sessão da Tarde: 10,5
- SPTV: 13,5
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,6
- Êta Mundo Melhor!: 19,6
- SP2: 21,6
- Dona de Mim: 22,2
- Jornal Nacional: 25,1
- Vale Tudo: 28,9
- Estrela da Casa: 14,8
- Profissão Repórter: 8,5
- Jornal da Globo: 7,2
- Conversa com Bial: 5,6
- Dona de Mim (reapresentação): 4,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4
Audiência da Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã II: 2,8
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1
- Fala Brasil: 3,8
- Hoje em Dia: 3,9
- Balanço Geral SP: 5,0
- Igreja Universal: 6,0
- A Escrava Isaura: 4,4
- Cidade Alerta: 3,9
- A Fazenda 17: 6,8
- Jornal da Record: 6,5
Audiência do SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- Bom Dia & Cia: 1,4
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,6
- Programa do Ratinho: 3,7
Audiência da Band:
- Jogo Aberto: 1,6
- Brasil Urgente: 2,0
- Jornal da Band: 3,0
Esses números são importantes para entender o panorama da audiência na televisão brasileira e servem como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma ferramenta significativa para anunciantes e emissoras avaliarem o desempenho de seus conteúdos.