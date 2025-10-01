Números consolidados de 30/09/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 30 de setembro de 2025, a audiência das novelas e programas da televisão teve destaques importantes. A novela Vale Tudo conquistou uma média de 28,9 pontos e alcançou um pico de 30,2 pontos, evidenciando sua popularidade entre os telespectadores. Essa performance foi superior à da novela As Filhas da Senhora Garcia, que teve um desempenho mais modesto.

Outro fator significativo do dia foi o reality show A Fazenda, que estabeleceu um novo recorde na noite de formação de roça. Esse aumento na audiência mostra como os programas de competição continuam a atrair a atenção dos brasileiros.

Com o retorno de Ana Maria Braga, o programa Mais Você voltou a apresentar melhores números em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta. Esse retorno pode ter impactado a preferência dos telespectadores por conteúdo matinal.

Abaixo, estão os números de audiência dos principais programas da televisão na referida terça-feira:

Audiência Geral:

Hora Um : 4,6

: 4,6 Bom Dia SP : 8,9

: 8,9 Bom Dia Brasil : 8,5

: 8,5 Encontro com Patrícia Poeta : 7,0

: 7,0 Mais Você : 7,2

: 7,2 SP1 : 10,3

: 10,3 Globo Esporte : 10,8

: 10,8 Jornal Hoje : 11,4

: 11,4 Edição Especial: Terra Nostra : 11,6

: 11,6 Sessão da Tarde : 10,5

: 10,5 SPTV : 13,5

: 13,5 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 16,6

: 16,6 Êta Mundo Melhor! : 19,6

: 19,6 SP2 : 21,6

: 21,6 Dona de Mim : 22,2

: 22,2 Jornal Nacional : 25,1

: 25,1 Vale Tudo : 28,9

: 28,9 Estrela da Casa : 14,8

: 14,8 Profissão Repórter : 8,5

: 8,5 Jornal da Globo : 7,2

: 7,2 Conversa com Bial : 5,6

: 5,6 Dona de Mim (reapresentação) : 4,8

: 4,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4

Audiência da Record:

Balanço Geral Manhã : 1,8

: 1,8 Balanço Geral Manhã II : 2,8

: 2,8 Balanço Geral Manhã SP : 3,1

: 3,1 Fala Brasil : 3,8

: 3,8 Hoje em Dia : 3,9

: 3,9 Balanço Geral SP : 5,0

: 5,0 Igreja Universal : 6,0

: 6,0 A Escrava Isaura : 4,4

: 4,4 Cidade Alerta : 3,9

: 3,9 A Fazenda 17 : 6,8

: 6,8 Jornal da Record: 6,5

Audiência do SBT:

SBT Manhã : 2,4

: 2,4 Bom Dia & Cia : 1,4

: 1,4 As Filhas da Senhora Garcia : 3,6

: 3,6 Programa do Ratinho: 3,7

Audiência da Band:

Jogo Aberto : 1,6

: 1,6 Brasil Urgente : 2,0

: 2,0 Jornal da Band: 3,0

Esses números são importantes para entender o panorama da audiência na televisão brasileira e servem como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma ferramenta significativa para anunciantes e emissoras avaliarem o desempenho de seus conteúdos.