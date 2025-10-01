Saúde

Dicas para preservar a saúde na terceira idade

Como manter uma boa saúde na vida idosa?
Dia Nacional do Idoso é celebrado hoje; confira algumas dicas de como se manter saudável ao envelhecer. (Foto: Freepik)

Hoje, no Dia Nacional do Idoso, é um momento bacana para pensar na saúde e no bem-estar. Essa data não é só uma homenagem, mas também uma ótima oportunidade para refletir sobre como estamos lidando com o envelhecimento no Brasil. Atualmente, cerca de 15% da população é formada por pessoas com 60 anos ou mais, e essa porcentagem deve crescer, superando o número de crianças e adolescentes até 2030.

Em 2023, a expectativa de vida no nosso país chegou a impressionantes 76,4 anos. Mas, para alcançar e aproveitar essa vida longa com qualidade, é crucial adotar hábitos saudáveis ao longo do tempo. Se você está em busca de dicas para manter a saúde na terceira idade, vamos lá:

Como manter uma boa saúde na vida idosa?

Aqui vão algumas dicas práticas para garantir uma vida saudável na velhice:

  • Pratique exercícios físicos: Independentemente da sua idade, se movimentar é uma estratégia poderosa.

  • Mantenha uma dieta saudável: Comer bem ajuda em tudo.

  • Beba água diariamente: O recomendado é cerca de 2 litros. Isso faz toda a diferença!

  • Conecte-se com a natureza: Um passeio ao ar livre pode fazer maravilhas para o corpo e a mente.

  • Durma bem: Tente descansar pelo menos 7,5 horas por noite. O sono é crucial.

  • Reserve um tempo para lazer: Momentos de descanso são vitais para a saúde mental.

  • Tenha planos e metas para o futuro: Isso dá um propósito ao dia a dia.

  • Converse sobre seus sentimentos: Ter alguém de confiança para desabafar é muito bom.

  • Cultive relacionamentos: Ter pessoas queridas por perto faz a vida mais leve.

Qual a importância de exercícios físicos para idosos?

Fazer atividade física é importante em todas as fases da vida, mas na terceira idade, isso se torna ainda mais essencial. Mexer o corpo ajuda a melhorar a qualidade de vida, fortalece músculos e ossos, e evita quedas — o que é um grande desafio em determinadas idades. E não para por aí: se exercitar ajuda a prevenir doenças crônicas e até pode aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Você já percebeu como uma volta no quarteirão pode elevar o astral, não é?

Quais exames os idosos devem fazer frequentemente?

Fazer exames médicos regulares é essencial para monitorar a saúde e se prevenir contra doenças. Aqui estão alguns dos exames mais importantes:

  • Exames de sangue para hemograma, perfil lipídico e até glicemia.

  • Eletrocardiograma, para dar uma olhada no coração.

  • Densitometria óssea, para checar a saúde dos ossos.

  • Exames de rastreamento como colonoscopia e mamografia.

  • Avaliações oftalmológicas e auditivas também são fundamentais.

Se você já passou ou está passando dessa fase, talvez essas dicas tenham te inspirado a cuidar ainda mais de si mesmo. Afinal, a saúde é uma das maiores riquezas que podemos ter, não é?

