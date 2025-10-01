Dicas para preservar a saúde na terceira idade

Hoje, no Dia Nacional do Idoso, é um momento bacana para pensar na saúde e no bem-estar. Essa data não é só uma homenagem, mas também uma ótima oportunidade para refletir sobre como estamos lidando com o envelhecimento no Brasil. Atualmente, cerca de 15% da população é formada por pessoas com 60 anos ou mais, e essa porcentagem deve crescer, superando o número de crianças e adolescentes até 2030.

Em 2023, a expectativa de vida no nosso país chegou a impressionantes 76,4 anos. Mas, para alcançar e aproveitar essa vida longa com qualidade, é crucial adotar hábitos saudáveis ao longo do tempo. Se você está em busca de dicas para manter a saúde na terceira idade, vamos lá:

Como manter uma boa saúde na vida idosa?

Aqui vão algumas dicas práticas para garantir uma vida saudável na velhice:

Pratique exercícios físicos : Independentemente da sua idade, se movimentar é uma estratégia poderosa.

Mantenha uma dieta saudável : Comer bem ajuda em tudo.

Beba água diariamente : O recomendado é cerca de 2 litros. Isso faz toda a diferença!

Conecte-se com a natureza : Um passeio ao ar livre pode fazer maravilhas para o corpo e a mente.

Durma bem : Tente descansar pelo menos 7,5 horas por noite. O sono é crucial.

Reserve um tempo para lazer : Momentos de descanso são vitais para a saúde mental.

Tenha planos e metas para o futuro : Isso dá um propósito ao dia a dia.

Converse sobre seus sentimentos : Ter alguém de confiança para desabafar é muito bom.

Cultive relacionamentos: Ter pessoas queridas por perto faz a vida mais leve.

Qual a importância de exercícios físicos para idosos?

Fazer atividade física é importante em todas as fases da vida, mas na terceira idade, isso se torna ainda mais essencial. Mexer o corpo ajuda a melhorar a qualidade de vida, fortalece músculos e ossos, e evita quedas — o que é um grande desafio em determinadas idades. E não para por aí: se exercitar ajuda a prevenir doenças crônicas e até pode aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Você já percebeu como uma volta no quarteirão pode elevar o astral, não é?

Quais exames os idosos devem fazer frequentemente?

Fazer exames médicos regulares é essencial para monitorar a saúde e se prevenir contra doenças. Aqui estão alguns dos exames mais importantes:

Exames de sangue para hemograma, perfil lipídico e até glicemia.

Eletrocardiograma, para dar uma olhada no coração.

Densitometria óssea, para checar a saúde dos ossos.

Exames de rastreamento como colonoscopia e mamografia.

Avaliações oftalmológicas e auditivas também são fundamentais.

Se você já passou ou está passando dessa fase, talvez essas dicas tenham te inspirado a cuidar ainda mais de si mesmo. Afinal, a saúde é uma das maiores riquezas que podemos ter, não é?