Números consolidados de 25 de setembro de 2025
Na noite de 25 de setembro de 2025, o programa A Fazenda 17 se destacou e venceu A Praça é Nossa, além de ter momentos de liderança ao superar o Jornal da Globo.
A edição especial da novela Terra Nostra se manteve estável em sua audiência. Entretanto, a trama Vale Tudo registrou menos audiência que o Jornal Nacional. Por sua vez, o folhetim As Filhas da Senhora Garcia teve um desempenho abaixo das produções bíblicas exibidas pela Record.
O programa Êta Mundo Melhor! continuou seu sucesso e obteve audiência superior a Cidade Alerta SP.
Os números de audiência do dia 25 de setembro mostram os seguintes índices:
- Hora Um: 4,6
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 9,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 6,7
- SP1: 9,8
- Globo Esporte: 10,2
- Jornal Hoje: 11,5
- Terra Nostra: 12,0
- Sessão da Tarde: A 100 Passos de Um Sonho: 11,9
- SPTV: 14,7
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,1
- Êta Mundo Melhor!: 20,5
- SP2: 22,5
- Dona de Mim: 22,0
- Jornal Nacional: 25,0
- Vale Tudo: 24,6
- Estrela da Casa: 12,7
- This is Us: Histórias de Família: 7,3
- Jornal da Globo: 5,7
- Conversa com Bial: 4,9
- Dona de Mim (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
Na Record, os números foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã SP: 3,5
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 4,3
- Balanço Geral SP: 5,4
- The Love School: 5,8
- A Escrava Isaura: 3,5
- Cidade Alerta: 3,1
- Jornal da Record: 6,6
- A Fazenda 17: 6,0
Na programação do SBT, os dados foram:
- SBT Manhã: 3,0
- Bom Dia & Cia: 1,4
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
- A Praça é Nossa: 4,1
Durante o dia, a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, ajudando a entender a penetração e a popularidade dos programas.