Números consolidados de 25 de setembro de 2025

Na noite de 25 de setembro de 2025, o programa A Fazenda 17 se destacou e venceu A Praça é Nossa, além de ter momentos de liderança ao superar o Jornal da Globo.

A edição especial da novela Terra Nostra se manteve estável em sua audiência. Entretanto, a trama Vale Tudo registrou menos audiência que o Jornal Nacional. Por sua vez, o folhetim As Filhas da Senhora Garcia teve um desempenho abaixo das produções bíblicas exibidas pela Record.

O programa Êta Mundo Melhor! continuou seu sucesso e obteve audiência superior a Cidade Alerta SP.

Os números de audiência do dia 25 de setembro mostram os seguintes índices:

Hora Um : 4,6

: 4,6 Bom Dia SP : 8,8

: 8,8 Bom Dia Brasil : 9,7

: 9,7 Encontro com Patrícia Poeta : 7,0

: 7,0 Mais Você : 6,7

: 6,7 SP1 : 9,8

: 9,8 Globo Esporte : 10,2

: 10,2 Jornal Hoje : 11,5

: 11,5 Terra Nostra : 12,0

: 12,0 Sessão da Tarde: A 100 Passos de Um Sonho : 11,9

: 11,9 SPTV : 14,7

: 14,7 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,1

: 18,1 Êta Mundo Melhor! : 20,5

: 20,5 SP2 : 22,5

: 22,5 Dona de Mim : 22,0

: 22,0 Jornal Nacional : 25,0

: 25,0 Vale Tudo : 24,6

: 24,6 Estrela da Casa : 12,7

: 12,7 This is Us: Histórias de Família : 7,3

: 7,3 Jornal da Globo : 5,7

: 5,7 Conversa com Bial : 4,9

: 4,9 Dona de Mim (reapresentação) : 3,8

: 3,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Na Record, os números foram:

Balanço Geral Manhã : 1,5

: 1,5 Balanço Geral Manhã SP : 3,5

: 3,5 Fala Brasil : 3,7

: 3,7 Hoje em Dia : 4,3

: 4,3 Balanço Geral SP : 5,4

: 5,4 The Love School : 5,8

: 5,8 A Escrava Isaura : 3,5

: 3,5 Cidade Alerta : 3,1

: 3,1 Jornal da Record : 6,6

: 6,6 A Fazenda 17: 6,0

Na programação do SBT, os dados foram:

SBT Manhã : 3,0

: 3,0 Bom Dia & Cia : 1,4

: 1,4 As Filhas da Senhora Garcia : 3,4

: 3,4 A Praça é Nossa: 4,1

Durante o dia, a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, ajudando a entender a penetração e a popularidade dos programas.