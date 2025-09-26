Entretenimento

Números consolidados de 25 de setembro de 2025

Cena de Êta Mundo Melhor!. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 25/09/2025

Na noite de 25 de setembro de 2025, o programa A Fazenda 17 se destacou e venceu A Praça é Nossa, além de ter momentos de liderança ao superar o Jornal da Globo.

A edição especial da novela Terra Nostra se manteve estável em sua audiência. Entretanto, a trama Vale Tudo registrou menos audiência que o Jornal Nacional. Por sua vez, o folhetim As Filhas da Senhora Garcia teve um desempenho abaixo das produções bíblicas exibidas pela Record.

O programa Êta Mundo Melhor! continuou seu sucesso e obteve audiência superior a Cidade Alerta SP.

Os números de audiência do dia 25 de setembro mostram os seguintes índices:

  • Hora Um: 4,6
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 9,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
  • Mais Você: 6,7
  • SP1: 9,8
  • Globo Esporte: 10,2
  • Jornal Hoje: 11,5
  • Terra Nostra: 12,0
  • Sessão da Tarde: A 100 Passos de Um Sonho: 11,9
  • SPTV: 14,7
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,1
  • Êta Mundo Melhor!: 20,5
  • SP2: 22,5
  • Dona de Mim: 22,0
  • Jornal Nacional: 25,0
  • Vale Tudo: 24,6
  • Estrela da Casa: 12,7
  • This is Us: Histórias de Família: 7,3
  • Jornal da Globo: 5,7
  • Conversa com Bial: 4,9
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Na Record, os números foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,5
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 4,3
  • Balanço Geral SP: 5,4
  • The Love School: 5,8
  • A Escrava Isaura: 3,5
  • Cidade Alerta: 3,1
  • Jornal da Record: 6,6
  • A Fazenda 17: 6,0

Na programação do SBT, os dados foram:

  • SBT Manhã: 3,0
  • Bom Dia & Cia: 1,4
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
  • A Praça é Nossa: 4,1

Durante o dia, a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, ajudando a entender a penetração e a popularidade dos programas.

