Números consolidados de 25/07/2025 estão disponíveis

Na última sexta-feira, 25 de julho de 2025, o último capítulo da novela A Usurpadora alcançou uma audiência de 5 pontos, superando o programa O Rico e Lázaro no confronto direto entre as emissoras. Este resultado demonstra o forte apelo da novela, que ainda atrai muitos espectadores, especialmente em seu desfecho.

A RedeTV! também obteve bons resultados com a reprise de Operação de Risco, conseguindo mais que o triplo da média de audiência da Band. A Band, por sua vez, continua investindo no programa Melhor da Noite, apresentado por Otaviano Costa, mas ainda enfrenta dificuldades de audiência.

Na Record, a série Kiloss Mortais garantiu a vice-liderança em sua faixa horária, superando o especial Bozo: Sempre Rir, do SBT. Este desempenho reforça a força da programação da Record em cativar os espectadores.

No cenário geral da audiência, diversos programas mostraram uma variação significativa nos números. O Bom Dia SP registrou 7,9 pontos, enquanto o Bom Dia Brasil atingiu 10,1 pontos. O Jornal Nacional se destacou com 24,1 pontos, consolidando-se como um dos programas mais assistidos do dia.

Em comparação, a audiência de Paulo, o Apóstolo caiu para 5 pontos, ficando atrás da reprise da série Reis: A Conquista, que teve 5,2 pontos. Essa queda ressalta a competitividade entre as produções das emissoras.

Confira abaixo os números de audiência dos principais programas do dia:

Globo : Bom Dia SP: 7,9 Bom Dia Brasil: 10,1 Jornal Nacional: 24,1 Vale a Pena Ver de Novo: 17,6 Globo Esporte: 11,8

Record : Balanço Geral SP: 5,5 Paulo, o Apóstolo: 5,0 Quilos Mortais: 5,1

SBT : A Usurpadora: 4,1 Programa do Ratinho: 4,0

Band : Brasil Urgente: 2,7

RedeTV! : Operação de Risco: 1,6

Os números apresentados referem-se à medição de audiência na capital paulista e são uma importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.