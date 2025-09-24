Números consolidados de 23/09/2025 estão disponíveis

Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão na Grande São Paulo apresentou números expressivos e algumas variações nas preferências do público.

O programa Vale Tudo teve uma média inferior à do Jornal Nacional, que continua a ser a atração de maior audiência da noite. Dona de Mim, por sua vez, apresentou um desempenho destacado, conseguindo aumentar a audiência herdada do SP2.

O Encontro com Patrícia Poeta também se mostrou mais popular que o Mais Você, garantindo uma vantagem consistente na faixa da manhã. No horário de exibição, A Fazenda 17 se destacou ao liderar sua audiência durante o confronto com o Jornal da Globo.

Na briga pelo terceiro lugar entre os programas, Alô Você ampliou sua vantagem sobre o Jogo Aberto, mostrando uma preferência crescente do público.

A seguir, confira os números de audiência consolidados do dia:

Hora Um – 4,4 pontos

– 4,4 pontos Bom Dia SP – 9,1 pontos

– 9,1 pontos Bom Dia Brasil – 10,1 pontos

– 10,1 pontos Encontro com Patrícia Poeta – 7,4 pontos

– 7,4 pontos Mais Você – 6,9 pontos

– 6,9 pontos SP1 – 10,2 pontos

– 10,2 pontos Globo Esporte – 9,2 pontos

– 9,2 pontos Jornal Hoje – 9,9 pontos

– 9,9 pontos Edição Especial: Terra Nostra – 11,1 pontos

– 11,1 pontos Sessão da Tarde: Toque de Mestre – O 2º Ato – 10,0 pontos

– 10,0 pontos SPTV – 14,4 pontos

– 14,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 17,4 pontos

– 17,4 pontos Êta Mundo Melhor! – 20,7 pontos

– 20,7 pontos SP2 – 23,5 pontos

– 23,5 pontos Dona de Mim – 24,0 pontos

– 24,0 pontos Jornal Nacional – 26,0 pontos

– 26,0 pontos Vale Tudo – 25,5 pontos

– 25,5 pontos Estrela da Casa – 13,0 pontos

– 13,0 pontos Profissão Repórter – 8,6 pontos

– 8,6 pontos Jornal da Globo – 6,2 pontos

– 6,2 pontos Conversa com Bial – 4,8 pontos

– 4,8 pontos Dona de Mim (reapresentação) – 4,0 pontos

– 4,0 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,5 pontos

Os números das emissoras concorrentes também foram variados. No grupo que inclui a Record, a audiência foi a seguinte:

Balanço Geral Manhã – 1,7 pontos

– 1,7 pontos Fala Brasil – 3,9 pontos

– 3,9 pontos Hoje em Dia – 4,4 pontos

– 4,4 pontos Cidade Alerta – 3,5 pontos

– 3,5 pontos A Fazenda 17 – 6,7 pontos

E, no SBT, a audiência foi:

SBT Manhã – 2,8 pontos

– 2,8 pontos Alô Você – 3,2 pontos

– 3,2 pontos Programa do Ratinho – 3,5 pontos

As informações de audiência são um importante indicador para as emissoras e para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, uma referência key para o setor.