Entretenimento

Números consolidados de 23/09/2025 estão disponíveis

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Patricia Poeta. Foto: Divulgação/TV Globo
confira os números consolidados de 23/09/2025

Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão na Grande São Paulo apresentou números expressivos e algumas variações nas preferências do público.

O programa Vale Tudo teve uma média inferior à do Jornal Nacional, que continua a ser a atração de maior audiência da noite. Dona de Mim, por sua vez, apresentou um desempenho destacado, conseguindo aumentar a audiência herdada do SP2.

O Encontro com Patrícia Poeta também se mostrou mais popular que o Mais Você, garantindo uma vantagem consistente na faixa da manhã. No horário de exibição, A Fazenda 17 se destacou ao liderar sua audiência durante o confronto com o Jornal da Globo.

Na briga pelo terceiro lugar entre os programas, Alô Você ampliou sua vantagem sobre o Jogo Aberto, mostrando uma preferência crescente do público.

A seguir, confira os números de audiência consolidados do dia:

  • Hora Um – 4,4 pontos
  • Bom Dia SP – 9,1 pontos
  • Bom Dia Brasil – 10,1 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta – 7,4 pontos
  • Mais Você – 6,9 pontos
  • SP1 – 10,2 pontos
  • Globo Esporte – 9,2 pontos
  • Jornal Hoje – 9,9 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra – 11,1 pontos
  • Sessão da Tarde: Toque de Mestre – O 2º Ato – 10,0 pontos
  • SPTV – 14,4 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 17,4 pontos
  • Êta Mundo Melhor! – 20,7 pontos
  • SP2 – 23,5 pontos
  • Dona de Mim – 24,0 pontos
  • Jornal Nacional – 26,0 pontos
  • Vale Tudo – 25,5 pontos
  • Estrela da Casa – 13,0 pontos
  • Profissão Repórter – 8,6 pontos
  • Jornal da Globo – 6,2 pontos
  • Conversa com Bial – 4,8 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação) – 4,0 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,5 pontos

Os números das emissoras concorrentes também foram variados. No grupo que inclui a Record, a audiência foi a seguinte:

  • Balanço Geral Manhã – 1,7 pontos
  • Fala Brasil – 3,9 pontos
  • Hoje em Dia – 4,4 pontos
  • Cidade Alerta – 3,5 pontos
  • A Fazenda 17 – 6,7 pontos

E, no SBT, a audiência foi:

  • SBT Manhã – 2,8 pontos
  • Alô Você – 3,2 pontos
  • Programa do Ratinho – 3,5 pontos

As informações de audiência são um importante indicador para as emissoras e para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, uma referência key para o setor.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Paula Richard. Foto: Divulgação RECORD

Paula Richard altera nova sinopse de novela para a Globo

3 horas atrás
Foto: Reprodução Redes Sociais

SBT confirma estreia da novela “A.Mar” para 7 de outubro

4 horas atrás
Lázaro Ramos e Taís Araújo. Foto: Estevam Avelar/Globo/Divulgação

Taís Araújo rejeita papel em “A Nobreza do Amor” depois de “Vale Tudo”

6 horas atrás
Logomarca de Três Graças. Foto: Reprodução/Globo

Trailer de “Três Graças” revela história de três gerações femininas

15 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo