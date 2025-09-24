Números consolidados de 23/09/2025 estão disponíveis
Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão na Grande São Paulo apresentou números expressivos e algumas variações nas preferências do público.
O programa Vale Tudo teve uma média inferior à do Jornal Nacional, que continua a ser a atração de maior audiência da noite. Dona de Mim, por sua vez, apresentou um desempenho destacado, conseguindo aumentar a audiência herdada do SP2.
O Encontro com Patrícia Poeta também se mostrou mais popular que o Mais Você, garantindo uma vantagem consistente na faixa da manhã. No horário de exibição, A Fazenda 17 se destacou ao liderar sua audiência durante o confronto com o Jornal da Globo.
Na briga pelo terceiro lugar entre os programas, Alô Você ampliou sua vantagem sobre o Jogo Aberto, mostrando uma preferência crescente do público.
A seguir, confira os números de audiência consolidados do dia:
- Hora Um – 4,4 pontos
- Bom Dia SP – 9,1 pontos
- Bom Dia Brasil – 10,1 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta – 7,4 pontos
- Mais Você – 6,9 pontos
- SP1 – 10,2 pontos
- Globo Esporte – 9,2 pontos
- Jornal Hoje – 9,9 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra – 11,1 pontos
- Sessão da Tarde: Toque de Mestre – O 2º Ato – 10,0 pontos
- SPTV – 14,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 17,4 pontos
- Êta Mundo Melhor! – 20,7 pontos
- SP2 – 23,5 pontos
- Dona de Mim – 24,0 pontos
- Jornal Nacional – 26,0 pontos
- Vale Tudo – 25,5 pontos
- Estrela da Casa – 13,0 pontos
- Profissão Repórter – 8,6 pontos
- Jornal da Globo – 6,2 pontos
- Conversa com Bial – 4,8 pontos
- Dona de Mim (reapresentação) – 4,0 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,5 pontos
Os números das emissoras concorrentes também foram variados. No grupo que inclui a Record, a audiência foi a seguinte:
- Balanço Geral Manhã – 1,7 pontos
- Fala Brasil – 3,9 pontos
- Hoje em Dia – 4,4 pontos
- Cidade Alerta – 3,5 pontos
- A Fazenda 17 – 6,7 pontos
E, no SBT, a audiência foi:
- SBT Manhã – 2,8 pontos
- Alô Você – 3,2 pontos
- Programa do Ratinho – 3,5 pontos
As informações de audiência são um importante indicador para as emissoras e para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, uma referência key para o setor.