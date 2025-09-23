Números consolidados de 22 de setembro de 2025

Uma forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo resultou em picos de audiência para a televisão. O telejornal local "SP1" registrou sua melhor média do ano, enquanto os programas "SP2" e "Jornal Nacional" registraram seus segundos melhores desempenhos.

A cobertura da tempestade também beneficiou a "Sessão da Tarde", que ultrapassou a marca de 13 pontos, um número significativo para a faixa horária. Entretanto, a novela "Vale Tudo" não conseguiu manter a audiência do telejornal anterior e empatou em números com "Dona de Mim".

O programa "Galvão e Amigos" teve uma queda na audiência, perdendo para a RedeTV! e empatando com a TV Cultura. Além disso, a novela "Rubi" igualou sua pior média, enquanto o "Brasil Urgente" continuou à frente do "Aqui Agora".

Abaixo estão as audiências consolidadas da segunda-feira, 22 de setembro de 2025, com os índices de cada programa:

Hora 1 : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Bom Dia SP : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Bom Dia Brasil : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 8,2 pontos

: 8,2 pontos Mais Você : 7,6 pontos

: 7,6 pontos SP1 : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Globo Esporte : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Jornal Hoje : 11,3 pontos

: 11,3 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,7 pontos

: 12,7 pontos Flash do Jornalismo : 15,2 pontos

: 15,2 pontos Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais : 13,3 pontos

: 13,3 pontos SPTV : 16,6 pontos

: 16,6 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,9 pontos

: 18,9 pontos Êta Mundo Melhor! : 21,6 pontos

: 21,6 pontos SP2 : 24,9 pontos

: 24,9 pontos Dona de Mim : 25,4 pontos

: 25,4 pontos Jornal Nacional : 26,7 pontos

: 26,7 pontos Vale Tudo : 25,5 pontos

: 25,5 pontos Estrela da Casa : 14,1 pontos

: 14,1 pontos Falas de Acesso : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Jornal da Globo : 7,7 pontos

: 7,7 pontos Conversa com Bial : 5,5 pontos

: 5,5 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Corujão: Veneza: 3,4 pontos

Além disso, a audiência de outras emissoras também foi divulgada:

Record

Balanço Geral Manhã : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Balanço Geral Manhã II : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Balanço Geral Manhã SP : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Fala Brasil : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Hoje em Dia : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Balanço Geral SP : 6,7 pontos

: 6,7 pontos Cidade Alerta : 7,9 pontos

: 7,9 pontos Jornal da Record : 7,1 pontos

: 7,1 pontos A Fazenda 17: 5,6 pontos

SBT

SBT Manhã : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Bom Dia & Cia : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Primeiro Impacto : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Maria do Bairro : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Rubi : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho: 4,9 pontos

Band

Jogo Aberto : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Brasil Urgente : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Jornal da Band: 3,8 pontos

A medição da audiência na Grande São Paulo é uma importante referência para o mercado publicitário, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados.