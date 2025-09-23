Números consolidados de 22 de setembro de 2025
Uma forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo resultou em picos de audiência para a televisão. O telejornal local "SP1" registrou sua melhor média do ano, enquanto os programas "SP2" e "Jornal Nacional" registraram seus segundos melhores desempenhos.
A cobertura da tempestade também beneficiou a "Sessão da Tarde", que ultrapassou a marca de 13 pontos, um número significativo para a faixa horária. Entretanto, a novela "Vale Tudo" não conseguiu manter a audiência do telejornal anterior e empatou em números com "Dona de Mim".
O programa "Galvão e Amigos" teve uma queda na audiência, perdendo para a RedeTV! e empatando com a TV Cultura. Além disso, a novela "Rubi" igualou sua pior média, enquanto o "Brasil Urgente" continuou à frente do "Aqui Agora".
Abaixo estão as audiências consolidadas da segunda-feira, 22 de setembro de 2025, com os índices de cada programa:
- Hora 1: 4,3 pontos
- Bom Dia SP: 9,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 10,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,2 pontos
- Mais Você: 7,6 pontos
- SP1: 12,1 pontos
- Globo Esporte: 11,5 pontos
- Jornal Hoje: 11,3 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,7 pontos
- Flash do Jornalismo: 15,2 pontos
- Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais: 13,3 pontos
- SPTV: 16,6 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,9 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 21,6 pontos
- SP2: 24,9 pontos
- Dona de Mim: 25,4 pontos
- Jornal Nacional: 26,7 pontos
- Vale Tudo: 25,5 pontos
- Estrela da Casa: 14,1 pontos
- Falas de Acesso: 9,2 pontos
- Jornal da Globo: 7,7 pontos
- Conversa com Bial: 5,5 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9 pontos
- Corujão: Veneza: 3,4 pontos
Além disso, a audiência de outras emissoras também foi divulgada:
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,3 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1 pontos
- Fala Brasil: 3,8 pontos
- Hoje em Dia: 4,0 pontos
- Balanço Geral SP: 6,7 pontos
- Cidade Alerta: 7,9 pontos
- Jornal da Record: 7,1 pontos
- A Fazenda 17: 5,6 pontos
SBT
- SBT Manhã: 3,3 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,4 pontos
- Primeiro Impacto: 2,8 pontos
- Maria do Bairro: 3,4 pontos
- Rubi: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 4,9 pontos
Band
- Jogo Aberto: 2,0 pontos
- Brasil Urgente: 2,9 pontos
- Jornal da Band: 3,8 pontos
A medição da audiência na Grande São Paulo é uma importante referência para o mercado publicitário, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados.