Números consolidados de 22 de setembro de 2025

Cena de Vale Tudo. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 22/09/2025

Uma forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo resultou em picos de audiência para a televisão. O telejornal local "SP1" registrou sua melhor média do ano, enquanto os programas "SP2" e "Jornal Nacional" registraram seus segundos melhores desempenhos.

A cobertura da tempestade também beneficiou a "Sessão da Tarde", que ultrapassou a marca de 13 pontos, um número significativo para a faixa horária. Entretanto, a novela "Vale Tudo" não conseguiu manter a audiência do telejornal anterior e empatou em números com "Dona de Mim".

O programa "Galvão e Amigos" teve uma queda na audiência, perdendo para a RedeTV! e empatando com a TV Cultura. Além disso, a novela "Rubi" igualou sua pior média, enquanto o "Brasil Urgente" continuou à frente do "Aqui Agora".

Abaixo estão as audiências consolidadas da segunda-feira, 22 de setembro de 2025, com os índices de cada programa:

  • Hora 1: 4,3 pontos
  • Bom Dia SP: 9,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 10,5 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 8,2 pontos
  • Mais Você: 7,6 pontos
  • SP1: 12,1 pontos
  • Globo Esporte: 11,5 pontos
  • Jornal Hoje: 11,3 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,7 pontos
  • Flash do Jornalismo: 15,2 pontos
  • Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais: 13,3 pontos
  • SPTV: 16,6 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,9 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 21,6 pontos
  • SP2: 24,9 pontos
  • Dona de Mim: 25,4 pontos
  • Jornal Nacional: 26,7 pontos
  • Vale Tudo: 25,5 pontos
  • Estrela da Casa: 14,1 pontos
  • Falas de Acesso: 9,2 pontos
  • Jornal da Globo: 7,7 pontos
  • Conversa com Bial: 5,5 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9 pontos
  • Corujão: Veneza: 3,4 pontos

Além disso, a audiência de outras emissoras também foi divulgada:

Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,3 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1 pontos
  • Fala Brasil: 3,8 pontos
  • Hoje em Dia: 4,0 pontos
  • Balanço Geral SP: 6,7 pontos
  • Cidade Alerta: 7,9 pontos
  • Jornal da Record: 7,1 pontos
  • A Fazenda 17: 5,6 pontos

SBT

  • SBT Manhã: 3,3 pontos
  • Bom Dia & Cia: 1,4 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,8 pontos
  • Maria do Bairro: 3,4 pontos
  • Rubi: 2,4 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,9 pontos

Band

  • Jogo Aberto: 2,0 pontos
  • Brasil Urgente: 2,9 pontos
  • Jornal da Band: 3,8 pontos

A medição da audiência na Grande São Paulo é uma importante referência para o mercado publicitário, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados.

