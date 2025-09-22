Números consolidados de 21 de setembro de 2025

No dia 21 de setembro de 2025, a Band alcançou momentos de vice-liderança em audiência ao transmitir a corrida da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Azerbaijão. O evento atraiu bastante atenção do público e destacou a programação esportiva da emissora.

Por outro lado, o reality show A Fazenda 17 enfrentou dificuldades, registrando sua menor audiência até agora e terminando a semana em terceiro lugar. A situação não foi diferente para o programa Estrela da Casa, que também teve uma audiência insatisfatória, abaixo da média do Globo Rural, um programa que costuma ter um bom desempenho.

A Record, por sua vez, viu o final do programa Game dos 100 não refletir em uma melhora significativa na audiência da emissora.

Os dados de audiência de domingo revelam as seguintes médias:

– Na Globo, o Hora Um e a Santa Missa em Seu Lar tiveram cada um 4,2 pontos.

– O Globo Repórter, em sua reapresentação, marcou 5,5 pontos, enquanto o Antena Paulista atingiu 6,5.

– O programa Globo Rural teve bons números, chegando a 9,5 pontos, e o Viver Sertanejo alcançou 10,2.

– O jogo entre Sport e Corinthians, pelo Brasileirão, obteve 16,8 pontos, igualando-se à audiência do Domingão com Huck.

– O Fantástico fechou a noite com 15,9 pontos.

Na Record, os dados indicam que:

– O Game dos 100 alcançou 2,7 pontos.

– A Fazenda 17 ficou com 3,9 pontos, o que demonstra a queda no interesse do público.

– O programa Domingo Espetacular teve um desempenho um pouco melhor, marcando 5,9 pontos.

No SBT, o Domingo Legal se destacou com uma média de 6,4 pontos.

Além disso, foi registrada uma baixa audiência para alguns programas da Band, como a Fórmula 1, que atingiu 1,7 pontos, e outros conteúdos que não passaram de 1 ponto.

Esses números representam a medição da audiência na capital paulista e são utilizados como referência no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, fornecendo uma noção da repercussão das programações.