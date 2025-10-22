Entretenimento

Números consolidados de 21 de outubro de 2025

Audiências de Televisão: Resultados de 21 de Outubro de 2025

A novela "Três Graças" apresentou uma queda em sua audiência durante o segundo capítulo, emparelhando sua média com a de "Dona de Mim". Essa situação gerou preocupação, uma vez que a produção da faixa nobre precisa manter um bom desempenho para assegurar a atenção do público.

Por outro lado, o SBT se destacou ao ganhar a disputa contra "O Senhor e a Serva" e também obteve bons índices ao transmitir jogos da Copa Sul-Americana, que ajudaram a impulsionar a sintonização na emissora.

Confira os dados de audiência do dia 21 de outubro de 2025:

  • Hora Um: 4,5 pontos
  • Bom Dia SP: 9,1 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,2 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
  • Mais Você: 7,7 pontos
  • SP1: 10,6 pontos
  • Globo Esporte: 10,3 pontos
  • Jornal Hoje: 10,6 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,3 pontos
  • Sessão da Tarde: Doze é Demais: 10,8 pontos
  • SPTV: 12,7 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,4 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 20,7 pontos
  • SP2: 21,2 pontos
  • Dona de Mim: 21,8 pontos
  • Jornal Nacional: 22,7 pontos
  • Três Graças: 21,8 pontos
  • Vida de Rodeio: 11,6 pontos
  • Aberto ao Público: 7,3 pontos
  • Profissão Repórter: 6,2 pontos
  • Jornal da Globo: 5,6 pontos
  • Conversa com Bial: 4,6 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,9 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

No SBT, as audiências foram as seguintes:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,6 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1 pontos
  • Fala Brasil: 3,7 pontos
  • Hoje em Dia: 3,6 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,8 pontos
  • Igreja Universal: 5,4 pontos
  • Balanço Geral SP: 5,1 pontos
  • A Escrava Isaura: 3,6 pontos
  • Cidade Alerta: 4,0 pontos
  • Cidade Alerta SP: 7,6 pontos
  • Jornal da Record: 6,7 pontos
  • O Senhor e a Serva: 4,8 pontos
  • Reis: O Pecado: 4,6 pontos
  • A Fazenda 17: 6,4 pontos
  • Jornal da Record 24h: 3,0 pontos
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 pontos

Na programação da Band, a audiência ficou assim:

  • Giro de Notícias: 0,1 pontos
  • Valor da Vida: 0,2 pontos
  • AgroBand: 0,2 pontos
  • Bora Brasil SP: 0,3 pontos
  • Bora Brasil: 0,3 pontos
  • Jogo Aberto: 1,0 pontos
  • Jogo Aberto SP: 2,4 pontos
  • Os Donos da Bola: 2,2 pontos
  • Melhor da Tarde: 1,2 pontos
  • Brasil Urgente: 2,2 pontos
  • Brasil Urgente SP: 2,9 pontos
  • Jornal da Band: 3,1 pontos
  • Cruel Istambul: 1,5 pontos
  • Show da Fé: 0,3 pontos
  • MasterChef Confeitaria 2: 1,3 pontos
  • Jornal da Noite: 0,3 pontos
  • Esporte Total: 0,3 pontos

A programação da RedeTV! teve os seguintes números:

  • Manhã com Você: 0,1 pontos
  • Fica com a Gente: 0,1 pontos
  • A Tarde é Sua: 1,1 pontos
  • Brasil do Povo: 0,3 pontos
  • RedeTV! News: 0,3 pontos
  • Show da Fé: 0,2 pontos
  • Rapidinhas da Fama: 0,2 pontos
  • TV Fama: 0,7 pontos
  • Operação de Risco (reapresentação): 0,8 pontos
  • Leitura Dinâmica: 0,3 pontos
  • Jogo na Tela: 0,1 pontos
  • Madrugada Animada: 0,2 pontos

Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário. Para contextualizar, em 2025, cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entenderem o desempenho de seus programas e a planejar sua programação futura.

