Números consolidados de 21 de outubro de 2025

Audiências de Televisão: Resultados de 21 de Outubro de 2025
A novela "Três Graças" apresentou uma queda em sua audiência durante o segundo capítulo, emparelhando sua média com a de "Dona de Mim". Essa situação gerou preocupação, uma vez que a produção da faixa nobre precisa manter um bom desempenho para assegurar a atenção do público.
Por outro lado, o SBT se destacou ao ganhar a disputa contra "O Senhor e a Serva" e também obteve bons índices ao transmitir jogos da Copa Sul-Americana, que ajudaram a impulsionar a sintonização na emissora.
Confira os dados de audiência do dia 21 de outubro de 2025:
- Hora Um: 4,5 pontos
- Bom Dia SP: 9,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,2 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
- Mais Você: 7,7 pontos
- SP1: 10,6 pontos
- Globo Esporte: 10,3 pontos
- Jornal Hoje: 10,6 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,3 pontos
- Sessão da Tarde: Doze é Demais: 10,8 pontos
- SPTV: 12,7 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,4 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 20,7 pontos
- SP2: 21,2 pontos
- Dona de Mim: 21,8 pontos
- Jornal Nacional: 22,7 pontos
- Três Graças: 21,8 pontos
- Vida de Rodeio: 11,6 pontos
- Aberto ao Público: 7,3 pontos
- Profissão Repórter: 6,2 pontos
- Jornal da Globo: 5,6 pontos
- Conversa com Bial: 4,6 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 3,9 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos
No SBT, as audiências foram as seguintes:
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,6 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1 pontos
- Fala Brasil: 3,7 pontos
- Hoje em Dia: 3,6 pontos
- Balanço Geral SP: 4,8 pontos
- Igreja Universal: 5,4 pontos
- Balanço Geral SP: 5,1 pontos
- A Escrava Isaura: 3,6 pontos
- Cidade Alerta: 4,0 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,6 pontos
- Jornal da Record: 6,7 pontos
- O Senhor e a Serva: 4,8 pontos
- Reis: O Pecado: 4,6 pontos
- A Fazenda 17: 6,4 pontos
- Jornal da Record 24h: 3,0 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 pontos
Na programação da Band, a audiência ficou assim:
- Giro de Notícias: 0,1 pontos
- Valor da Vida: 0,2 pontos
- AgroBand: 0,2 pontos
- Bora Brasil SP: 0,3 pontos
- Bora Brasil: 0,3 pontos
- Jogo Aberto: 1,0 pontos
- Jogo Aberto SP: 2,4 pontos
- Os Donos da Bola: 2,2 pontos
- Melhor da Tarde: 1,2 pontos
- Brasil Urgente: 2,2 pontos
- Brasil Urgente SP: 2,9 pontos
- Jornal da Band: 3,1 pontos
- Cruel Istambul: 1,5 pontos
- Show da Fé: 0,3 pontos
- MasterChef Confeitaria 2: 1,3 pontos
- Jornal da Noite: 0,3 pontos
- Esporte Total: 0,3 pontos
A programação da RedeTV! teve os seguintes números:
- Manhã com Você: 0,1 pontos
- Fica com a Gente: 0,1 pontos
- A Tarde é Sua: 1,1 pontos
- Brasil do Povo: 0,3 pontos
- RedeTV! News: 0,3 pontos
- Show da Fé: 0,2 pontos
- Rapidinhas da Fama: 0,2 pontos
- TV Fama: 0,7 pontos
- Operação de Risco (reapresentação): 0,8 pontos
- Leitura Dinâmica: 0,3 pontos
- Jogo na Tela: 0,1 pontos
- Madrugada Animada: 0,2 pontos
Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário. Para contextualizar, em 2025, cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entenderem o desempenho de seus programas e a planejar sua programação futura.