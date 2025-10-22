Números consolidados de 21 de outubro de 2025

Audiências de Televisão: Resultados de 21 de Outubro de 2025

A novela "Três Graças" apresentou uma queda em sua audiência durante o segundo capítulo, emparelhando sua média com a de "Dona de Mim". Essa situação gerou preocupação, uma vez que a produção da faixa nobre precisa manter um bom desempenho para assegurar a atenção do público.

Por outro lado, o SBT se destacou ao ganhar a disputa contra "O Senhor e a Serva" e também obteve bons índices ao transmitir jogos da Copa Sul-Americana, que ajudaram a impulsionar a sintonização na emissora.

Confira os dados de audiência do dia 21 de outubro de 2025:

Hora Um : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Bom Dia SP : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Bom Dia Brasil : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Mais Você : 7,7 pontos

: 7,7 pontos SP1 : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Globo Esporte : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Jornal Hoje : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Sessão da Tarde: Doze é Demais : 10,8 pontos

: 10,8 pontos SPTV : 12,7 pontos

: 12,7 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,4 pontos

: 17,4 pontos Êta Mundo Melhor! : 20,7 pontos

: 20,7 pontos SP2 : 21,2 pontos

: 21,2 pontos Dona de Mim : 21,8 pontos

: 21,8 pontos Jornal Nacional : 22,7 pontos

: 22,7 pontos Três Graças : 21,8 pontos

: 21,8 pontos Vida de Rodeio : 11,6 pontos

: 11,6 pontos Aberto ao Público : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Profissão Repórter : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Jornal da Globo : 5,6 pontos

: 5,6 pontos Conversa com Bial : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

No SBT, as audiências foram as seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Balanço Geral Manhã II : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Balanço Geral Manhã SP : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Fala Brasil : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Hoje em Dia : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Balanço Geral SP : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Igreja Universal : 5,4 pontos

: 5,4 pontos Balanço Geral SP : 5,1 pontos

: 5,1 pontos A Escrava Isaura : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Cidade Alerta : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Cidade Alerta SP : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Jornal da Record : 6,7 pontos

: 6,7 pontos O Senhor e a Serva : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Reis: O Pecado : 4,6 pontos

: 4,6 pontos A Fazenda 17 : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Jornal da Record 24h : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 pontos

Na programação da Band, a audiência ficou assim:

Giro de Notícias : 0,1 pontos

: 0,1 pontos Valor da Vida : 0,2 pontos

: 0,2 pontos AgroBand : 0,2 pontos

: 0,2 pontos Bora Brasil SP : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Bora Brasil : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Jogo Aberto : 1,0 pontos

: 1,0 pontos Jogo Aberto SP : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Os Donos da Bola : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Melhor da Tarde : 1,2 pontos

: 1,2 pontos Brasil Urgente : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Brasil Urgente SP : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Jornal da Band : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Cruel Istambul : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Show da Fé : 0,3 pontos

: 0,3 pontos MasterChef Confeitaria 2 : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Jornal da Noite : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Esporte Total: 0,3 pontos

A programação da RedeTV! teve os seguintes números:

Manhã com Você : 0,1 pontos

: 0,1 pontos Fica com a Gente : 0,1 pontos

: 0,1 pontos A Tarde é Sua : 1,1 pontos

: 1,1 pontos Brasil do Povo : 0,3 pontos

: 0,3 pontos RedeTV! News : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Show da Fé : 0,2 pontos

: 0,2 pontos Rapidinhas da Fama : 0,2 pontos

: 0,2 pontos TV Fama : 0,7 pontos

: 0,7 pontos Operação de Risco (reapresentação) : 0,8 pontos

: 0,8 pontos Leitura Dinâmica : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Jogo na Tela : 0,1 pontos

: 0,1 pontos Madrugada Animada: 0,2 pontos

Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário. Para contextualizar, em 2025, cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entenderem o desempenho de seus programas e a planejar sua programação futura.