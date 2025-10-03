Números consolidados de 2 de outubro de 2025

Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira trouxe algumas surpresas. A novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde e superou os índices do programa Aqui Agora, contribuindo também para o crescimento da audiência do SBT Brasil. Neste cenário, a novela se destacou, mostrando a força das produções estrangeiras em atrair a atenção do público.

Outra novela, A Escrava Isaura, também teve um bom desempenho e igualou sua melhor marca de audiência, evidenciando a popularidade contínua de clássicos da dramaturgia.

Por outro lado, a Record, que transmitiu jogos do Campeonato Brasileiro, não observou alterações significativas em seus números de audiência, indicando que o futebol nem sempre garante altas cifras nas medições.

Na Globo, a série This Is Us parece ter causado uma leve queda na audiência, desviando parte do público dos outros programas da emissora.

Confira os números de audiência de algumas emissoras:

Globo:

Hora Um: 4,2

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 9,0

Encontro com Patrícia Poeta: 6,8

Mais Você: 7,1

SP1: 10,5

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 11,4

Edição Especial: Terra Nostra: 11,5

Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1

SPTV: 15,2

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7

Êta Mundo Melhor!: 21,4

SP2: 23,0

Dona de Mim: 23,9

Jornal Nacional: 24,9

Vale Tudo: 27,5

Estrela da Casa: 13,9

This is Us: Histórias de Família: 7,5

Jornal da Globo: 6,1

Conversa com Bial: 4,6

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Fala Brasil: 3,8

Hoje em Dia: 3,6

Balanço Geral SP: 5,2

A Escrava Isaura: 4,7

Cidade Alerta SP: 6,5

Jornal da Record: 6,1

Campeonato Brasileiro: Fortaleza x São Paulo: 6,3

A Fazenda 17: 6,6

SBT:

SBT Manhã: 2,2

Primeiro Impacto: 2,4

Bom dia & Cia: 1,3

Maria do Bairro: 3,6

Fofocalizando: 3,2

Coração Indomável: 3,6

SBT Brasil: 4,9

Programa do Ratinho: 5,2

A Praça é Nossa: 4,8

Esses índices são fundamentais para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência, em 2025, corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Os dados oferecidos refletem a medição inicial na capital paulista e ajudam a entender o comportamento do público em relação às diferentes programações.