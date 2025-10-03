Entretenimento

Números consolidados de 2 de outubro de 2025

Elenco do This Is Us. Foto: Divulgação
confira os números consolidados de 02/10/2025

Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira trouxe algumas surpresas. A novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde e superou os índices do programa Aqui Agora, contribuindo também para o crescimento da audiência do SBT Brasil. Neste cenário, a novela se destacou, mostrando a força das produções estrangeiras em atrair a atenção do público.

Outra novela, A Escrava Isaura, também teve um bom desempenho e igualou sua melhor marca de audiência, evidenciando a popularidade contínua de clássicos da dramaturgia.

Por outro lado, a Record, que transmitiu jogos do Campeonato Brasileiro, não observou alterações significativas em seus números de audiência, indicando que o futebol nem sempre garante altas cifras nas medições.

Na Globo, a série This Is Us parece ter causado uma leve queda na audiência, desviando parte do público dos outros programas da emissora.

Confira os números de audiência de algumas emissoras:

Globo:

  • Hora Um: 4,2
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 9,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 7,1
  • SP1: 10,5
  • Globo Esporte: 10,5
  • Jornal Hoje: 11,4
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
  • Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1
  • SPTV: 15,2
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
  • Êta Mundo Melhor!: 21,4
  • SP2: 23,0
  • Dona de Mim: 23,9
  • Jornal Nacional: 24,9
  • Vale Tudo: 27,5
  • Estrela da Casa: 13,9
  • This is Us: Histórias de Família: 7,5
  • Jornal da Globo: 6,1
  • Conversa com Bial: 4,6

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Fala Brasil: 3,8
  • Hoje em Dia: 3,6
  • Balanço Geral SP: 5,2
  • A Escrava Isaura: 4,7
  • Cidade Alerta SP: 6,5
  • Jornal da Record: 6,1
  • Campeonato Brasileiro: Fortaleza x São Paulo: 6,3
  • A Fazenda 17: 6,6

SBT:

  • SBT Manhã: 2,2
  • Primeiro Impacto: 2,4
  • Bom dia & Cia: 1,3
  • Maria do Bairro: 3,6
  • Fofocalizando: 3,2
  • Coração Indomável: 3,6
  • SBT Brasil: 4,9
  • Programa do Ratinho: 5,2
  • A Praça é Nossa: 4,8

Esses índices são fundamentais para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência, em 2025, corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Os dados oferecidos refletem a medição inicial na capital paulista e ajudam a entender o comportamento do público em relação às diferentes programações.

