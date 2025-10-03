Números consolidados de 2 de outubro de 2025
Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a audiência na televisão brasileira trouxe algumas surpresas. A novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde e superou os índices do programa Aqui Agora, contribuindo também para o crescimento da audiência do SBT Brasil. Neste cenário, a novela se destacou, mostrando a força das produções estrangeiras em atrair a atenção do público.
Outra novela, A Escrava Isaura, também teve um bom desempenho e igualou sua melhor marca de audiência, evidenciando a popularidade contínua de clássicos da dramaturgia.
Por outro lado, a Record, que transmitiu jogos do Campeonato Brasileiro, não observou alterações significativas em seus números de audiência, indicando que o futebol nem sempre garante altas cifras nas medições.
Na Globo, a série This Is Us parece ter causado uma leve queda na audiência, desviando parte do público dos outros programas da emissora.
Confira os números de audiência de algumas emissoras:
Globo:
- Hora Um: 4,2
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 9,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 7,1
- SP1: 10,5
- Globo Esporte: 10,5
- Jornal Hoje: 11,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
- Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1
- SPTV: 15,2
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
- Êta Mundo Melhor!: 21,4
- SP2: 23,0
- Dona de Mim: 23,9
- Jornal Nacional: 24,9
- Vale Tudo: 27,5
- Estrela da Casa: 13,9
- This is Us: Histórias de Família: 7,5
- Jornal da Globo: 6,1
- Conversa com Bial: 4,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Fala Brasil: 3,8
- Hoje em Dia: 3,6
- Balanço Geral SP: 5,2
- A Escrava Isaura: 4,7
- Cidade Alerta SP: 6,5
- Jornal da Record: 6,1
- Campeonato Brasileiro: Fortaleza x São Paulo: 6,3
- A Fazenda 17: 6,6
SBT:
- SBT Manhã: 2,2
- Primeiro Impacto: 2,4
- Bom dia & Cia: 1,3
- Maria do Bairro: 3,6
- Fofocalizando: 3,2
- Coração Indomável: 3,6
- SBT Brasil: 4,9
- Programa do Ratinho: 5,2
- A Praça é Nossa: 4,8
Esses índices são fundamentais para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência, em 2025, corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Os dados oferecidos refletem a medição inicial na capital paulista e ajudam a entender o comportamento do público em relação às diferentes programações.