Números consolidados de 2 de novembro de 2025

Daniel recebeu a filha Lara no Viver Sertanejo. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 02/11/2025

No dia 2 de novembro de 2025, a audiência da televisão foi marcada por alguns destaques em diferentes emissoras.

O programa Viver Sertanejo, que reprisou os melhores momentos, quase alcançou seus recordes de público. Por outro lado, o Clube do Chaves teve um pico de 4,5 pontos, garantindo a vice-liderança ao SBT.

Na Record, a transmissão do jogo entre Vasco e São Paulo pelo Brasileirão conseguiu a melhor média de audiência, mas terminou em terceiro lugar no ranking geral.

A Globo se manteve na liderança com a série Irracional: A Ciência do Crime, que também contribuiu para os bons números da emissora no final da noite. Enquanto isso, na Band, a reprise do programa MasterChef Confeitaria teve uma audiência muito baixa, chegando perto de um ponto.

Confira os números de audiência dos principais programas que foram ao ar no domingo:

Audiência dos programas

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,1
  • Globo Repórter (reapresentação): 6,1
  • Antena Paulista: 7,7
  • Auto Esporte: 8,8
  • Globo Rural: 11,5
  • Viver Sertanejo: 11,7
  • Esporte Espetacular: 10,2
  • Temperatura Máxima: Pantera Negra: 11,9
  • Domingão com Huck: 11,7
  • Bora pro Jogo: 12,4
  • Brasileirão: Corinthians x Grêmio: 19,7
  • Fantástico: 18,1
  • Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
  • Domingo Maior: Correndo Contra o Tempo: 6,1

Outras emissoras

Na Record, os dados foram os seguintes:

  • Desenhos Bíblicos: 1,5
  • Record Teen: 1,6
  • Domingo Espetacular: 6,2
  • Brasileirão: Vasco x São Paulo: 6,8
  • A Fazenda 17: 4,5

E no SBT, os números foram:

  • SBT Notícias Manhã: 2,5
  • Clube do Chaves: 3,3
  • Domingo Legal: 6,5
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,9

Na Band, a audiência ficou abaixo de um ponto para lazos de programação como MasterChef Confeitaria (reapresentação) e Perrengue na Band.

Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois refletem quantas residências sintonizaram nos programas. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo.

