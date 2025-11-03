Números consolidados de 2 de novembro de 2025

No dia 2 de novembro de 2025, a audiência da televisão foi marcada por alguns destaques em diferentes emissoras.

O programa Viver Sertanejo, que reprisou os melhores momentos, quase alcançou seus recordes de público. Por outro lado, o Clube do Chaves teve um pico de 4,5 pontos, garantindo a vice-liderança ao SBT.

Na Record, a transmissão do jogo entre Vasco e São Paulo pelo Brasileirão conseguiu a melhor média de audiência, mas terminou em terceiro lugar no ranking geral.

A Globo se manteve na liderança com a série Irracional: A Ciência do Crime, que também contribuiu para os bons números da emissora no final da noite. Enquanto isso, na Band, a reprise do programa MasterChef Confeitaria teve uma audiência muito baixa, chegando perto de um ponto.

Confira os números de audiência dos principais programas que foram ao ar no domingo:

Audiência dos programas

Santa Missa em Seu Lar : 4,1

: 4,1 Globo Repórter (reapresentação) : 6,1

: 6,1 Antena Paulista : 7,7

: 7,7 Auto Esporte : 8,8

: 8,8 Globo Rural : 11,5

: 11,5 Viver Sertanejo : 11,7

: 11,7 Esporte Espetacular : 10,2

: 10,2 Temperatura Máxima: Pantera Negra : 11,9

: 11,9 Domingão com Huck : 11,7

: 11,7 Bora pro Jogo : 12,4

: 12,4 Brasileirão: Corinthians x Grêmio : 19,7

: 19,7 Fantástico : 18,1

: 18,1 Irracional: A Ciência do Crime : 9,6

: 9,6 Domingo Maior: Correndo Contra o Tempo: 6,1

Outras emissoras

Na Record, os dados foram os seguintes:

Desenhos Bíblicos : 1,5

: 1,5 Record Teen : 1,6

: 1,6 Domingo Espetacular : 6,2

: 6,2 Brasileirão: Vasco x São Paulo : 6,8

: 6,8 A Fazenda 17: 4,5

E no SBT, os números foram:

SBT Notícias Manhã : 2,5

: 2,5 Clube do Chaves : 3,3

: 3,3 Domingo Legal : 6,5

: 6,5 Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,9

Na Band, a audiência ficou abaixo de um ponto para lazos de programação como MasterChef Confeitaria (reapresentação) e Perrengue na Band.

Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois refletem quantas residências sintonizaram nos programas. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo.