Números consolidados de 2 de novembro de 2025
No dia 2 de novembro de 2025, a audiência da televisão foi marcada por alguns destaques em diferentes emissoras.
O programa Viver Sertanejo, que reprisou os melhores momentos, quase alcançou seus recordes de público. Por outro lado, o Clube do Chaves teve um pico de 4,5 pontos, garantindo a vice-liderança ao SBT.
Na Record, a transmissão do jogo entre Vasco e São Paulo pelo Brasileirão conseguiu a melhor média de audiência, mas terminou em terceiro lugar no ranking geral.
A Globo se manteve na liderança com a série Irracional: A Ciência do Crime, que também contribuiu para os bons números da emissora no final da noite. Enquanto isso, na Band, a reprise do programa MasterChef Confeitaria teve uma audiência muito baixa, chegando perto de um ponto.
Confira os números de audiência dos principais programas que foram ao ar no domingo:
Audiência dos programas
- Santa Missa em Seu Lar: 4,1
- Globo Repórter (reapresentação): 6,1
- Antena Paulista: 7,7
- Auto Esporte: 8,8
- Globo Rural: 11,5
- Viver Sertanejo: 11,7
- Esporte Espetacular: 10,2
- Temperatura Máxima: Pantera Negra: 11,9
- Domingão com Huck: 11,7
- Bora pro Jogo: 12,4
- Brasileirão: Corinthians x Grêmio: 19,7
- Fantástico: 18,1
- Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
- Domingo Maior: Correndo Contra o Tempo: 6,1
Outras emissoras
Na Record, os dados foram os seguintes:
- Desenhos Bíblicos: 1,5
- Record Teen: 1,6
- Domingo Espetacular: 6,2
- Brasileirão: Vasco x São Paulo: 6,8
- A Fazenda 17: 4,5
E no SBT, os números foram:
- SBT Notícias Manhã: 2,5
- Clube do Chaves: 3,3
- Domingo Legal: 6,5
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,9
Na Band, a audiência ficou abaixo de um ponto para lazos de programação como MasterChef Confeitaria (reapresentação) e Perrengue na Band.
Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois refletem quantas residências sintonizaram nos programas. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo.