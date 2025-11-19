Entretenimento

Números consolidados de 18 de novembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
MasterChef Celebridades. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 18/11/2025

A estreia do programa MasterChef Celebridades ocorreu recentemente e gerou bastante atenção, empatando em termos de audiência com Operação de Risco. A expectativa era alta, pois programas de culinária costumam atrair um público cativo, e as celebridades participantes adicionam um elemento extra de interesse.

O reality show A Fazenda 17 foi um dos destaques do dia, liderando a audiência em São Paulo por 32 minutos durante a exibição da Formação da Roça. Este desempenho permitiu que o programa superasse o competidor Profissão Repórter, da Globo, reafirmando a força do formato de reality rural entre os espectadores.

Por outro lado, a novela Três Graças, da Globo, não conseguiu engajar o público e terminou como a quarta colocada em audiência na emissora, o que indica uma certa desconexão com os telespectadores.

Ainda no cenário das audiências, o amistoso entre Brasil e Tunísia, transmitido pela Globo, teve um impacto negativo nas atrações da Band. O Brasil Urgente SP e outros programas da emissora foram prejudicados pela atenção dispensada à partida de futebol.

No auge das audiências do dia, aqui estão os números consolidados do dia 18 de novembro de 2025:

  • Hora Um: 4.5 pontos
  • Bom Dia SP: 9.2 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8.7 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6.8 pontos
  • Mais Você: 6.8 pontos
  • SP1: 10.1 pontos
  • Globo Esporte: 9.7 pontos
  • Jornal Hoje: 11.1 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11.9 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12.6 pontos
  • Amistoso: Brasil x Tunísia: 18.9 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 20.8 pontos
  • SP2: 23.3 pontos
  • Dona de Mim: 24.2 pontos
  • Jornal Nacional: 24.2 pontos
  • Três Graças: 22.1 pontos
  • Vida de Rodeio: 13.0 pontos
  • Aberto ao Público: 7.8 pontos
  • Profissão Repórter: 6.4 pontos
  • Jornal da Globo: 5.9 pontos
  • Conversa com Bial: 4.4 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 3.7 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3.2 pontos

Na Rede Record, os números também foram variados, com o Balanço Geral Manhã alcançando 1.6 pontos e A Fazenda 17 somando 6.9 pontos.

O SBT, por sua vez, manteve pontuações similares nas suas atrações, com destaque para o Programa do Ratinho que obteve 4.5 pontos.

Os dados indicam que, em 2025, um ponto de audiência refere-se a aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Essamétrica é importante para entender o alcance dos programas e os interesses do público, além de servir como base para análises de mercado e decisões publicitárias.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Debora Ozório, Jade Picon e Daniel Rangel. Foto: Globo/Fábio Rocha

5 razões para assistir ao microdrama ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

4 horas atrás
Jade Picon em 'Tudo Por Uma Segunda Chance'. Foto: TV Globo

Soraia, a vilã de Jade Picon em ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

5 horas atrás
Marco Ricca. Foto: Divulgação/Globo

Marco Ricca pode ser o pai do vilão em ‘A Nobreza do Amor’

7 horas atrás
Foto: Evelyn Kosta/TV Globo

Serginho Groisman comemora Consciência Negra com Babu e Aline

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo