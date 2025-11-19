Números consolidados de 18 de novembro de 2025
A estreia do programa MasterChef Celebridades ocorreu recentemente e gerou bastante atenção, empatando em termos de audiência com Operação de Risco. A expectativa era alta, pois programas de culinária costumam atrair um público cativo, e as celebridades participantes adicionam um elemento extra de interesse.
O reality show A Fazenda 17 foi um dos destaques do dia, liderando a audiência em São Paulo por 32 minutos durante a exibição da Formação da Roça. Este desempenho permitiu que o programa superasse o competidor Profissão Repórter, da Globo, reafirmando a força do formato de reality rural entre os espectadores.
Por outro lado, a novela Três Graças, da Globo, não conseguiu engajar o público e terminou como a quarta colocada em audiência na emissora, o que indica uma certa desconexão com os telespectadores.
Ainda no cenário das audiências, o amistoso entre Brasil e Tunísia, transmitido pela Globo, teve um impacto negativo nas atrações da Band. O Brasil Urgente SP e outros programas da emissora foram prejudicados pela atenção dispensada à partida de futebol.
No auge das audiências do dia, aqui estão os números consolidados do dia 18 de novembro de 2025:
- Hora Um: 4.5 pontos
- Bom Dia SP: 9.2 pontos
- Bom Dia Brasil: 8.7 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6.8 pontos
- Mais Você: 6.8 pontos
- SP1: 10.1 pontos
- Globo Esporte: 9.7 pontos
- Jornal Hoje: 11.1 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11.9 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12.6 pontos
- Amistoso: Brasil x Tunísia: 18.9 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 20.8 pontos
- SP2: 23.3 pontos
- Dona de Mim: 24.2 pontos
- Jornal Nacional: 24.2 pontos
- Três Graças: 22.1 pontos
- Vida de Rodeio: 13.0 pontos
- Aberto ao Público: 7.8 pontos
- Profissão Repórter: 6.4 pontos
- Jornal da Globo: 5.9 pontos
- Conversa com Bial: 4.4 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 3.7 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3.2 pontos
Na Rede Record, os números também foram variados, com o Balanço Geral Manhã alcançando 1.6 pontos e A Fazenda 17 somando 6.9 pontos.
O SBT, por sua vez, manteve pontuações similares nas suas atrações, com destaque para o Programa do Ratinho que obteve 4.5 pontos.
Os dados indicam que, em 2025, um ponto de audiência refere-se a aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Essamétrica é importante para entender o alcance dos programas e os interesses do público, além de servir como base para análises de mercado e decisões publicitárias.