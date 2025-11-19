Números consolidados de 18 de novembro de 2025

A estreia do programa MasterChef Celebridades ocorreu recentemente e gerou bastante atenção, empatando em termos de audiência com Operação de Risco. A expectativa era alta, pois programas de culinária costumam atrair um público cativo, e as celebridades participantes adicionam um elemento extra de interesse.

O reality show A Fazenda 17 foi um dos destaques do dia, liderando a audiência em São Paulo por 32 minutos durante a exibição da Formação da Roça. Este desempenho permitiu que o programa superasse o competidor Profissão Repórter, da Globo, reafirmando a força do formato de reality rural entre os espectadores.

Por outro lado, a novela Três Graças, da Globo, não conseguiu engajar o público e terminou como a quarta colocada em audiência na emissora, o que indica uma certa desconexão com os telespectadores.

Ainda no cenário das audiências, o amistoso entre Brasil e Tunísia, transmitido pela Globo, teve um impacto negativo nas atrações da Band. O Brasil Urgente SP e outros programas da emissora foram prejudicados pela atenção dispensada à partida de futebol.

No auge das audiências do dia, aqui estão os números consolidados do dia 18 de novembro de 2025:

Hora Um : 4.5 pontos

: 4.5 pontos Bom Dia SP : 9.2 pontos

: 9.2 pontos Bom Dia Brasil : 8.7 pontos

: 8.7 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6.8 pontos

: 6.8 pontos Mais Você : 6.8 pontos

: 6.8 pontos SP1 : 10.1 pontos

: 10.1 pontos Globo Esporte : 9.7 pontos

: 9.7 pontos Jornal Hoje : 11.1 pontos

: 11.1 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 11.9 pontos

: 11.9 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12.6 pontos

: 12.6 pontos Amistoso: Brasil x Tunísia : 18.9 pontos

: 18.9 pontos Êta Mundo Melhor! : 20.8 pontos

: 20.8 pontos SP2 : 23.3 pontos

: 23.3 pontos Dona de Mim : 24.2 pontos

: 24.2 pontos Jornal Nacional : 24.2 pontos

: 24.2 pontos Três Graças : 22.1 pontos

: 22.1 pontos Vida de Rodeio : 13.0 pontos

: 13.0 pontos Aberto ao Público : 7.8 pontos

: 7.8 pontos Profissão Repórter : 6.4 pontos

: 6.4 pontos Jornal da Globo : 5.9 pontos

: 5.9 pontos Conversa com Bial : 4.4 pontos

: 4.4 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 3.7 pontos

: 3.7 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3.2 pontos

Na Rede Record, os números também foram variados, com o Balanço Geral Manhã alcançando 1.6 pontos e A Fazenda 17 somando 6.9 pontos.

O SBT, por sua vez, manteve pontuações similares nas suas atrações, com destaque para o Programa do Ratinho que obteve 4.5 pontos.

Os dados indicam que, em 2025, um ponto de audiência refere-se a aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Essamétrica é importante para entender o alcance dos programas e os interesses do público, além de servir como base para análises de mercado e decisões publicitárias.