Números consolidados de 18 de fevereiro de 2026

Ana Castela fez uma participação especial na novela Coração Acelerado, conseguindo um aumento significativo na audiência, que igualou seu maior índice na cidade de São Paulo. Essa melhora nos números pode ser atribuída ao fato de que não houve jogos de futebol na programação naquele dia, o que geralmente atrai mais espectadores para outras atrações. Outro destaque da noite foi a novela Três Graças, que alcançou picos de 26 pontos de audiência.

A Band também teve motivos para celebrar com a novela turca Cruel Istambul, que registrou recordes de audiência e chegou a desafiar a liderança do SBT, que enfrenta um período complicado devido a baixos índices de audiência da novela Presente de Amor.

Por outro lado, a segunda temporada de Love Taste não vem conquistando os telespectadores, resultando em um desinteresse que impacta negativamente as atrações que vão ao ar em seguida.

As audiências consolidadas da segunda-feira, 18 de fevereiro de 2026, mostram os seguintes números em São Paulo:

Hora 1 : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Olimpíadas de Inverno : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Bom Dia SP : 7,4 pontos

: 7,4 pontos Bom Dia Brasil : 7,4 pontos

: 7,4 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 5,7 pontos

: 5,7 pontos Mais Você : 6,5 pontos

: 6,5 pontos SP1 : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Globo Esporte : 11,3 pontos

: 11,3 pontos Jornal Hoje : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 9,5 pontos

: 9,5 pontos Globeleza: Apuração dos Desfiles do Rio de Janeiro : 12,9 pontos

: 12,9 pontos Nevou na Globo : 15,7 pontos

: 15,7 pontos Êta Mundo Melhor! : 18,9 pontos

: 18,9 pontos SP2 : 21,2 pontos

: 21,2 pontos Coração Acelerado : 20,6 pontos

: 20,6 pontos Jornal Nacional : 23,4 pontos

: 23,4 pontos Três Graças : 24,9 pontos

: 24,9 pontos BBB 26 : 19,6 pontos

: 19,6 pontos Pagonejo Bão : 12,4 pontos

: 12,4 pontos Jornal da Globo : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Rede BBB : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 5,7 pontos

: 5,7 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 4,2 pontos

: 4,2 pontos Olimpíadas de Inverno: 3,0 pontos

Outras emissoras também apresentaram seus índices:

Record TV:

Balanço Geral Manhã : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Fala Brasil : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Cidade Alerta : 7,2 pontos

: 7,2 pontos A Escrava Isaura: 4,6 pontos

SBT:

SBT Manhã : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Coração Indomável : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Presente de Amor : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Love Taste 2: 2,2 pontos

Band:

Brasil Urgente : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Cruel Istambul: 1,9 pontos

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,1 pontos

Os números de audiência são uma importante referência para a programação e o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a entender melhor o cenário das transmissões e a concorrência entre as emissoras.