Números consolidados de 18 de fevereiro de 2026
Ana Castela fez uma participação especial na novela Coração Acelerado, conseguindo um aumento significativo na audiência, que igualou seu maior índice na cidade de São Paulo. Essa melhora nos números pode ser atribuída ao fato de que não houve jogos de futebol na programação naquele dia, o que geralmente atrai mais espectadores para outras atrações. Outro destaque da noite foi a novela Três Graças, que alcançou picos de 26 pontos de audiência.
A Band também teve motivos para celebrar com a novela turca Cruel Istambul, que registrou recordes de audiência e chegou a desafiar a liderança do SBT, que enfrenta um período complicado devido a baixos índices de audiência da novela Presente de Amor.
Por outro lado, a segunda temporada de Love Taste não vem conquistando os telespectadores, resultando em um desinteresse que impacta negativamente as atrações que vão ao ar em seguida.
As audiências consolidadas da segunda-feira, 18 de fevereiro de 2026, mostram os seguintes números em São Paulo:
- Hora 1: 3,9 pontos
- Olimpíadas de Inverno: 4,1 pontos
- Bom Dia SP: 7,4 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,4 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,7 pontos
- Mais Você: 6,5 pontos
- SP1: 10,2 pontos
- Globo Esporte: 11,3 pontos
- Jornal Hoje: 10,4 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 9,5 pontos
- Globeleza: Apuração dos Desfiles do Rio de Janeiro: 12,9 pontos
- Nevou na Globo: 15,7 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 18,9 pontos
- SP2: 21,2 pontos
- Coração Acelerado: 20,6 pontos
- Jornal Nacional: 23,4 pontos
- Três Graças: 24,9 pontos
- BBB 26: 19,6 pontos
- Pagonejo Bão: 12,4 pontos
- Jornal da Globo: 8,4 pontos
- Rede BBB: 7,3 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 5,7 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,2 pontos
- Olimpíadas de Inverno: 3,0 pontos
Outras emissoras também apresentaram seus índices:
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,5 pontos
- Fala Brasil: 2,9 pontos
- Cidade Alerta: 7,2 pontos
- A Escrava Isaura: 4,6 pontos
SBT:
- SBT Manhã: 2,3 pontos
- Coração Indomável: 3,0 pontos
- Presente de Amor: 2,2 pontos
- Love Taste 2: 2,2 pontos
Band:
- Brasil Urgente: 2,0 pontos
- Cruel Istambul: 1,9 pontos
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,1 pontos
Os números de audiência são uma importante referência para a programação e o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a entender melhor o cenário das transmissões e a concorrência entre as emissoras.