Números consolidados de 18/10/2025 estão disponíveis
No dia 18 de outubro de 2025, as audiências das principais emissoras de televisão apresentaram alguns números interessantes. A reapresentação do último capítulo da novela "Vale Tudo" empatou, tecnicamente, com a série "Dona de Mim", mas registrou uma audiência inferior à do "Jornal Nacional".
Datena, apresentador do "Brasil do Povo", alcançou seu melhor desempenho desde que estreou na RedeTV!, ao empatar com a Band pela primeira vez. Também, o "Programa do João", exibido pelo SBT, registrou o melhor índice desde sua estreia.
Durante a tarde, o SBT viu uma melhora em sua audiência com a reprise de "The Voice Brasil". Esse aumento demonstra um certo otimismo no desempenho do canal.
As audiências detalhadas do dia são as seguintes:
Globo:
- Globo Rural (reapresentação): 5,7
- Bom Dia Sábado: 7,9
- Pequenas Empresas Grandes Negócios: 8,0
- É de Casa: 7,9
- SP1: 11,4
- Globo Esporte: 12,0
- Jornal Hoje: 12,4
- Paulistar: 11,8
- Caldeirão com Mion: 10,8
- Libertadores Feminina: Corinthians x Deportivo Cali: 12,8
- Êta Mundo Melhor!: 18,3
- SP2: 19,8
- Dona de Mim: 19,8
- Jornal Nacional: 20,7
- Vale Tudo (reapresentação): 20,5
- Três Graças (apresentação especial): 20,4
- Altas Horas: 11,9
- Supercine: Tempo: 6,1
- Dona de Mim (reapresentação): 3,9
- Corujão: Luxúria e Poder: 3,2
- Corujão: A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas: 3,4
Record:
- Brasil Caminhoneiro: 0,7
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,4
- The Love School: 1,7
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,5
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,5
- A Fazenda 17: 5,5
SBT:
- Luccas Toon: 1,3
- Sábado Animado: 1,6
- SBT Notícias 1ª Edição: 2,4
- Eita Lucas!: 2,8
- The Voice Brasil (reapresentação): 4,2
- Programa do João: 3,0
Band:
- Fórmula 1: Sprint do GP dos Estados Unidos: 1,3
- Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7
- Jornal da Band: 1,9
Os números de audiência são registrados na Grande São Paulo, e em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios assistindo. Esses dados são essenciais para o mercado publicitário, refletindo as preferências do público na programação da televisão.