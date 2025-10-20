Números consolidados de 18/10/2025 estão disponíveis

No dia 18 de outubro de 2025, as audiências das principais emissoras de televisão apresentaram alguns números interessantes. A reapresentação do último capítulo da novela "Vale Tudo" empatou, tecnicamente, com a série "Dona de Mim", mas registrou uma audiência inferior à do "Jornal Nacional".

Datena, apresentador do "Brasil do Povo", alcançou seu melhor desempenho desde que estreou na RedeTV!, ao empatar com a Band pela primeira vez. Também, o "Programa do João", exibido pelo SBT, registrou o melhor índice desde sua estreia.

Durante a tarde, o SBT viu uma melhora em sua audiência com a reprise de "The Voice Brasil". Esse aumento demonstra um certo otimismo no desempenho do canal.

As audiências detalhadas do dia são as seguintes:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 5,7

Bom Dia Sábado: 7,9

Pequenas Empresas Grandes Negócios: 8,0

É de Casa: 7,9

SP1: 11,4

Globo Esporte: 12,0

Jornal Hoje: 12,4

Paulistar: 11,8

Caldeirão com Mion: 10,8

Libertadores Feminina: Corinthians x Deportivo Cali: 12,8

Êta Mundo Melhor!: 18,3

SP2: 19,8

Dona de Mim: 19,8

Jornal Nacional: 20,7

Vale Tudo (reapresentação): 20,5

Três Graças (apresentação especial): 20,4

Altas Horas: 11,9

Supercine: Tempo: 6,1

Dona de Mim (reapresentação): 3,9

Corujão: Luxúria e Poder: 3,2

Corujão: A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas: 3,4

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,7

Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,4

The Love School: 1,7

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,5

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,5

A Fazenda 17: 5,5

SBT:

Luccas Toon: 1,3

Sábado Animado: 1,6

SBT Notícias 1ª Edição: 2,4

Eita Lucas!: 2,8

The Voice Brasil (reapresentação): 4,2

Programa do João: 3,0

Band:

Fórmula 1: Sprint do GP dos Estados Unidos: 1,3

Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7

Jornal da Band: 1,9

Os números de audiência são registrados na Grande São Paulo, e em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios assistindo. Esses dados são essenciais para o mercado publicitário, refletindo as preferências do público na programação da televisão.