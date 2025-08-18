Números consolidados de 17 de agosto de 2025 são revelados

No dia 17 de agosto de 2025, a programação da Record teve um aumento significativo na audiência com o jogo “Acerte ou Caia”, que conseguiu dobrar os índices da emissora e garantiu a vice-liderança entre os canais. Em contrapartida, os programas “Game dos 100” e “Love & Dance” não conseguiram manter o público sintonizado, registrando números abaixo do esperado. O “Esporte Record”, apresentado por Cléber Machado, também teve uma performance fraca ao final da noite.

Na Globo, o programa “Viver Sertanejo” obteve uma surpresa ao superar a audiência do tradicional “Globo Rural”, especialmente no período da manhã. Essa mudança destaca o crescente interesse pelo conteúdo sertanejo entre os telespectadores.

Enquanto isso, na Band, a audiência do “Apito Final” disparou em consequência da má atuação do Santos no Campeonato Brasileiro, refletindo o impacto que os eventos esportivos têm na programação.

As audiências consolidadas do dia mostraram os seguintes resultados:

Na Globo, os destaques foram:

– Santa Missa em Seu Lar: 3,6 pontos

– Antena Paulista: 4,4 pontos

– Globo Rural: 8,3 pontos

– Viver Sertanejo: 9,9 pontos

– Domingão com Huck: 10,2 pontos

– Fantástico: 16,4 pontos

No que diz respeito à Record, os números foram:

– Cine Maior: 13º Distrito: 3,4 pontos

– Acerte ou Caia: 6,0 pontos

– Domingo Espetacular: 6,1 pontos

No SBT, o panorama foi o seguinte:

– Domingo Legal: 5,5 pontos

– Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,3 pontos

Além disso, a Band registrou:

– Apito Final: 1,7 pontos

Esses dados de audiência são relevantes para entender as preferências do público e refletem as tendências atuais na televisão brasileira. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, informações que são comumente utilizadas para estratégias de mercado publicitário.