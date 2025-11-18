Números consolidados de 17/11/2025 são divulgados

No dia 17 de novembro de 2025, as audiências na televisão brasileira mostraram alguns números interessantes. A novela Três Graças, que está em sua quinta semana de exibição, teve um desempenho abaixo das expectativas. Enquanto isso, o programa Mais Você alcançou uma pontuação inferior à do Encontro.

Outro destaque da programação foi a reprise de Rainha da Sucata, que continuou a apresentar resultados baixos, mas ainda assim o programa Êta Mundo Melhor! teve um desempenho positivo, ajudando a consolidar o horário nobre da Globo. Na emissora SBT, a novela Maria do Bairro se destacou como a melhor média de audiência do dia.

Na Band, o Melhor da Tarde se aproximou de seu recorde de audiência, refletindo uma boa aceitação do público.

Confira abaixo os números de audiência das principais emissoras no dia 17 de novembro de 2025:

Globo:

Bom Dia SP: 8,4

Bom Dia Brasil: 9,2

Encontro com Patrícia Poeta: 6,7

Mais Você: 6,5

SP1: 10,1

Globo Esporte: 10,4

Jornal Hoje: 11,0

Edição Especial: Terra Nostra: 12,5

Sessão da Tarde (filme Truque de Mestre): 10,8

SPTV: 12,5

Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,2

Êta Mundo Melhor!: 19,6

SP2: 21,9

Dona de Mim: 23,1

Jornal Nacional: 25,0

Três Graças: 23,5

Tela Quente (filme A Fera): 13,5

Jornal da Globo: 7,2

Conversa com Bial: 5,6

Dona de Mim (reapresentação): 4,6

Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,2

Hora 1: 4,2

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,5

Balanço Geral Manhã II: 2,8

Balanço Geral Manhã SP: 3,6

Fala Brasil: 3,9

Hoje em Dia: 3,7

Balanço Geral SP: 5,3

Igreja Universal: 5,7

Cidade Alerta: 3,5

Cidade Alerta SP: 7,8

Jornal da Record: 7,8

Mãe: 6,1

Reis: A Consequência: 4,5

A Fazenda 17: 6,0

Chicago Fire: 2,8

Jornal da Record 24h: 1,4

SBT:

SBT Manhã: 2,3

SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

Bom dia & Cia: 1,4

Primeiro Impacto: 2,6

Alô Você: 3,0

Esmeralda: 3,9

Maria do Bairro: 4,2

Rubi: 3,5

Fofocalizando: 3,8

Casos de Família: 3,5

Coração Indomável: 3,4

Aqui Agora: 2,8

SBT Brasil: 3,5

A.Mar: 2,6

Programa do Ratinho: 3,4

The Voice Brasil 13: 3,7

The Noite: 2,4

Operação Mesquita: 2,0

SBT Podnight: 1,6

SBT Notícias: 1,6

SBT Manhã Madrugada: 1,9

Band:

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Bora Brasil SP: 0,2

Bora Brasil: 0,4

Jogo Aberto: 1,9

Jogo Aberto SP: 2,8

Os Donos da Bola: 2,4

Melhor da Tarde: 1,6

Brasil Urgente: 3,2

Brasil Urgente SP: 3,2

Jornal da Band: 3,6

Cruel Istambul: 1,4

Show da Fé: 0,4

Galvão e Amigos: 0,5

Jornal da Noite: 0,5

Esporte Total: 0,4

RedeTV:

Manhã com Você: 0,2

Fica com a Gente: 0,3

Bola na Rede: 0,2

Elas em Jogo: 0,1

A Tarde é Sua: 1,1

Igreja Universal: 0,1

Brasil do Povo: 0,2

RedeTV! News: 0,2

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama: 0,1

TV Fama: 0,3

TV Fama 2ª Edição: 0,6

Sensacional: 0,9

Companhia Certa: 0,7

Leitura Dinâmica: 0,6

Esses números são medidos na Grande São Paulo e refletem a audiência dos programas de TV, sendo também uma referência importante para o setor publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.