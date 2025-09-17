Números consolidados de 16 de setembro de 2025

A direção do reality show "A Fazenda 17", exibido pela emissora Record, está em celebração após os bons índices de audiência. O programa conseguiu superar o "Jornal da Globo", alcançando picos de liderança no Ibope, um feito que é sempre bem recebido pela equipe.

Em relação à programação da Globo, a novela "Terra Nostra" continua a manter um desempenho estável nas tardes, atraindo a atenção do público. O programa "Encontro com Patrícia Poeta" também se destacou, conquistando mais espectadores do que o "Mais Você", que é atualmente apresentado por Tati Machado. Já a reprise de "A Escrava Isaura" obteve uma audiência recorde, mostrando que ainda tem seus admiradores.

Por outro lado, o programa "Aqui Agora" não teve o mesmo sucesso e ficou atrás do "Brasil Urgente", registrando uma das suas piores médias de público até agora.

Números de audiência consolidados para o dia 16 de setembro de 2025 mostram o desempenho de diversos programas:

Hora Um : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Bom Dia SP : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Bom Dia Brasil : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Mais Você : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Jornal Hoje : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,2 pontos

: 12,2 pontos SP2 : 23,1 pontos

: 23,1 pontos Jornal Nacional : 26,0 pontos

: 26,0 pontos Vale Tudo: 26,9 pontos

Na Record, os números foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Fala Brasil : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Hoje em Dia : 4,5 pontos

: 4,5 pontos A Escrava Isaura : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Cidade Alerta SP : 8,0 pontos

: 8,0 pontos A Fazenda 17: 6,2 pontos

O SBT apresentou resultados como:

SBT Manhã : 1,9 pontos

: 1,9 pontos Bom Dia & Cia : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Aqui Agora : 2,1 pontos

: 2,1 pontos Programa do Ratinho: 4,3 pontos

Por último, nas emissoras de menor audiência, como a RedeTV e a Band, os índices continuaram a ser modestos com números abaixo de 2 pontos em muitos programas.

Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário e, em 2025, cada ponto representa aproximadamente 77.488 residências na Grande São Paulo. Esses números refletem a preferência do público, ajudando as emissoras a ajustarem suas programações e estratégias.