Entretenimento

Números consolidados de 16 de setembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 30 minutos atrás
1 minuto de leitura
Nizam e Dudu Camargo. Foto: Reprodução/A Fazenda 17
confira os números consolidados de 16/09/2025

A direção do reality show "A Fazenda 17", exibido pela emissora Record, está em celebração após os bons índices de audiência. O programa conseguiu superar o "Jornal da Globo", alcançando picos de liderança no Ibope, um feito que é sempre bem recebido pela equipe.

Em relação à programação da Globo, a novela "Terra Nostra" continua a manter um desempenho estável nas tardes, atraindo a atenção do público. O programa "Encontro com Patrícia Poeta" também se destacou, conquistando mais espectadores do que o "Mais Você", que é atualmente apresentado por Tati Machado. Já a reprise de "A Escrava Isaura" obteve uma audiência recorde, mostrando que ainda tem seus admiradores.

Por outro lado, o programa "Aqui Agora" não teve o mesmo sucesso e ficou atrás do "Brasil Urgente", registrando uma das suas piores médias de público até agora.

Números de audiência consolidados para o dia 16 de setembro de 2025 mostram o desempenho de diversos programas:

  • Hora Um: 4,6 pontos
  • Bom Dia SP: 9,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,7 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,3 pontos
  • Mais Você: 6,9 pontos
  • Jornal Hoje: 11,5 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,2 pontos
  • SP2: 23,1 pontos
  • Jornal Nacional: 26,0 pontos
  • Vale Tudo: 26,9 pontos

Na Record, os números foram os seguintes:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
  • Fala Brasil: 4,7 pontos
  • Hoje em Dia: 4,5 pontos
  • A Escrava Isaura: 4,8 pontos
  • Cidade Alerta SP: 8,0 pontos
  • A Fazenda 17: 6,2 pontos

O SBT apresentou resultados como:

  • SBT Manhã: 1,9 pontos
  • Bom Dia & Cia: 1,3 pontos
  • Aqui Agora: 2,1 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,3 pontos

Por último, nas emissoras de menor audiência, como a RedeTV e a Band, os índices continuaram a ser modestos com números abaixo de 2 pontos em muitos programas.

Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário e, em 2025, cada ponto representa aproximadamente 77.488 residências na Grande São Paulo. Esses números refletem a preferência do público, ajudando as emissoras a ajustarem suas programações e estratégias.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 30 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Felippe Coaglio. Foto: Reprodução/Globo

Felippe Coaglio será repórter especial da Globo no RJ

3 horas atrás
Michelle Barros. Foto: Reprodução/RecordPlus

Quatro mulheres competem na primeira prova do Fazendeiro em A Fazenda 17

6 horas atrás
Lígia (Dira Paes) e Kellen (Luiza Rosa). Foto: Globo/ Estevam Avellar

Dramas da comunidade de Chacrinha em “Três Graças”

21 horas atrás
Juliana Didone e Guilherme Berenguer em A Vida de Jó. Foto: Record

Números consolidados de 15 de setembro de 2025

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo