Números consolidados de 16 de setembro de 2025
A direção do reality show "A Fazenda 17", exibido pela emissora Record, está em celebração após os bons índices de audiência. O programa conseguiu superar o "Jornal da Globo", alcançando picos de liderança no Ibope, um feito que é sempre bem recebido pela equipe.
Em relação à programação da Globo, a novela "Terra Nostra" continua a manter um desempenho estável nas tardes, atraindo a atenção do público. O programa "Encontro com Patrícia Poeta" também se destacou, conquistando mais espectadores do que o "Mais Você", que é atualmente apresentado por Tati Machado. Já a reprise de "A Escrava Isaura" obteve uma audiência recorde, mostrando que ainda tem seus admiradores.
Por outro lado, o programa "Aqui Agora" não teve o mesmo sucesso e ficou atrás do "Brasil Urgente", registrando uma das suas piores médias de público até agora.
Números de audiência consolidados para o dia 16 de setembro de 2025 mostram o desempenho de diversos programas:
- Hora Um: 4,6 pontos
- Bom Dia SP: 9,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,7 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,3 pontos
- Mais Você: 6,9 pontos
- Jornal Hoje: 11,5 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,2 pontos
- SP2: 23,1 pontos
- Jornal Nacional: 26,0 pontos
- Vale Tudo: 26,9 pontos
Na Record, os números foram os seguintes:
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Fala Brasil: 4,7 pontos
- Hoje em Dia: 4,5 pontos
- A Escrava Isaura: 4,8 pontos
- Cidade Alerta SP: 8,0 pontos
- A Fazenda 17: 6,2 pontos
O SBT apresentou resultados como:
- SBT Manhã: 1,9 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,3 pontos
- Aqui Agora: 2,1 pontos
- Programa do Ratinho: 4,3 pontos
Por último, nas emissoras de menor audiência, como a RedeTV e a Band, os índices continuaram a ser modestos com números abaixo de 2 pontos em muitos programas.
Os dados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário e, em 2025, cada ponto representa aproximadamente 77.488 residências na Grande São Paulo. Esses números refletem a preferência do público, ajudando as emissoras a ajustarem suas programações e estratégias.