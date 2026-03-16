Números consolidados de 15 de março de 2026 são divulgados

Audiência na TV: BBB 26 e Oscar 2026 Influenciam Números

No último domingo, 15 de março de 2026, a programação da televisão brasileira registrou importantes mudanças de audiência. A edição extra do Big Brother Brasil 26, que foi ao ar durante a tarde, contribuiu para um aumento significativo nos índices da emissora.

Desempenho dos Programas

Dentre os destaques do dia, a formação de paredão do BBB 26 foi um dos momentos mais aguardados e assistidos. O programa alcançou uma média de 16,7 pontos, consolidando-se como um dos favoritos do público. Outras atrações também se destacaram, como o “Domingão com Huck”, que obteve 14,4 pontos, e a cobertura do Oscar 2026, que registrou 13,6 pontos.

Além disso, a estreia de “Em Família com Eliana” teve um desempenho positivo, alcançando 10,9 pontos, e aumentou a expectativa para a continuidade da temporada.

Análise de Audiência

Em comparação com outros programas, o “Programa Silvio Santos” recuperou a vice-liderança ao alcançar 8,8 pontos em seu pico, depois de um mês ocupando a terceira posição. A Globo, por sua vez, assegurou a liderança com a transmissão do Oscar e o sucesso do BBB 26.

As audiências consolidadas do domingo são as seguintes:

Santa Missa em Seu Lar: 3,2

Globo Repórter (reapresentação): 4,0

Antena Paulista: 5,1

Auto Esporte: 6,5

Globo Rural: 9,3

Viver Sertanejo: 9,4

Esporte Espetacular: 8,8

Temperatura Máxima: 9,6

BBB 26: 16,7

Fantástico: 16,5

Fórmula 1: GP da China: 6,8

Domingo Maior: 4,1

Esses números são essenciais, pois ajudam a entender o comportamento do público e a estratégia de programação das emissoras. De acordo com os dados, cada ponto de audiência em 2026 corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como uma importante referência para o mercado publicitário.

Conclusão

A competição entre as emissoras continua acirrada, e programas como o BBB permanecem como aqueles que atraem a atenção do público, refletindo a dinâmica da televisão brasileira atual.