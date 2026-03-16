Números consolidados de 15 de março de 2026 são divulgados
Audiência na TV: BBB 26 e Oscar 2026 Influenciam Números
No último domingo, 15 de março de 2026, a programação da televisão brasileira registrou importantes mudanças de audiência. A edição extra do Big Brother Brasil 26, que foi ao ar durante a tarde, contribuiu para um aumento significativo nos índices da emissora.
Desempenho dos Programas
Dentre os destaques do dia, a formação de paredão do BBB 26 foi um dos momentos mais aguardados e assistidos. O programa alcançou uma média de 16,7 pontos, consolidando-se como um dos favoritos do público. Outras atrações também se destacaram, como o “Domingão com Huck”, que obteve 14,4 pontos, e a cobertura do Oscar 2026, que registrou 13,6 pontos.
Além disso, a estreia de “Em Família com Eliana” teve um desempenho positivo, alcançando 10,9 pontos, e aumentou a expectativa para a continuidade da temporada.
Análise de Audiência
Em comparação com outros programas, o “Programa Silvio Santos” recuperou a vice-liderança ao alcançar 8,8 pontos em seu pico, depois de um mês ocupando a terceira posição. A Globo, por sua vez, assegurou a liderança com a transmissão do Oscar e o sucesso do BBB 26.
As audiências consolidadas do domingo são as seguintes:
- Santa Missa em Seu Lar: 3,2
- Globo Repórter (reapresentação): 4,0
- Antena Paulista: 5,1
- Auto Esporte: 6,5
- Globo Rural: 9,3
- Viver Sertanejo: 9,4
- Esporte Espetacular: 8,8
- Temperatura Máxima: 9,6
- BBB 26: 16,7
- Fantástico: 16,5
- Fórmula 1: GP da China: 6,8
- Domingo Maior: 4,1
Esses números são essenciais, pois ajudam a entender o comportamento do público e a estratégia de programação das emissoras. De acordo com os dados, cada ponto de audiência em 2026 corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como uma importante referência para o mercado publicitário.
Conclusão
A competição entre as emissoras continua acirrada, e programas como o BBB permanecem como aqueles que atraem a atenção do público, refletindo a dinâmica da televisão brasileira atual.