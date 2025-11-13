Números consolidados de 12/11/2025 estão disponíveis

Audiências de Televisão do Dia 12 de Novembro de 2025

A programação vespertina do SBT enfrenta dificuldades, com o programa Fofocalizando registrando a pior média na grade do dia e lutando para manter a terceira posição. O programa teve desempenho fraco, ameaçado até por Brasil Urgente, da Band.

Por outro lado, o Espiadinha Globoplay, que exibe as séries Vermelho Sangue e Poderosas do Cerrado, está conseguindo atrair uma parte do público da Globo. Como resultado, isso está beneficiando a série Chicago Fire, que é exibida pela Record e viu um aumento em sua audiência.

A novela Rainha da Sucata também não teve um bom desempenho e acabou prejudicando a novela Êta Mundo Bom!, que já não apresentava números robustos.

No horário nobre, o Jornal da Record perdeu potenciais telespectadores para o reality show A Fazenda 17, que continua fazendo sucesso.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 12 de novembro de 2025:

Audiência da Globo:

Hora Um: 4,8

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 8,7

Encontro: 6,9

Mais Você: 6,5

SP1: 9,7

Globo Esporte: 9,8

Jornal Hoje: 10,0

Edição Especial: Terra Nostra: 11,2

Sessão da Tarde: Juntos e Enrolados: 9,4

SPTV: 9,8

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8

Êta Mundo Bom!: 18,3

SP2: 20,7

Dona de Mim: 21,2

Jornal Nacional: 22,6

Três Graças: 22,4

Espiadinha Globoplay: Vermelho Sangue/Poderosas do Cerrado: 9,8

Que História é Essa, Porchat?: 6,1

Jornal da Globo: 5,3

Conversa com Bial: 4,0

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Audiência da Record:

Balanço Geral Manhã: 1,5

Balanço Geral Manhã SP: 3,0

Fala Brasil: 3,6

Hoje em Dia: 3,8

Balanço Geral SP: 4,9

The Love School: 5,6

Balanço Geral SP: 5,1

A Escrava Isaura: 3,8

Cidade Alerta: 3,4

Cidade Alerta SP: 7,7

Jornal da Record: 6,5

Mãe: 5,8

Reis: O Pecado: 4,5

A Fazenda 17: 7,1

Chicago Fire: 4,4

Jornal da Record 24h: 2,9

Fala Que Eu Te Escuto: 1,3

Audiência do SBT:

SBT Manhã: 2,5

SBT Manhã 2ª Edição: 2,0

Bom Dia & Cia: 1,3

Primeiro Impacto: 2,3

Alô Você: 2,5

Esmeralda: 3,1

Maria do Bairro: 3,5

Rubi: 2,6

Fofocalizando: 2,4

Casos de Família: 2,7

Coração Indomável: 2,5

Aqui Agora: 2,5

SBT Brasil: 3,7

A.Mar: 3,0

Programa do Ratinho: 4,0

Arena SBT: 2,4

The Noite: 2,2

Operação Mesquita: 1,6

SBT Podnight: 1,4

SBT Notícias: 1,8

SBT Manhã Madrugada: 2,2

Audiência da Band:

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Bora Brasil SP: 0,4

Bora Brasil: 1,1

Jogo Aberto: 1,6

Jogo Aberto SP: 2,9

Os Donos da Bola: 2,1

Melhor da Tarde: 1,2

Brasil Urgente: 2,3

Brasil Urgente SP: 3,1

Jornal da Band: 3,4

Cruel Istambul: 1,8

Show da Fé: 0,6

Perrengue do Dia: 1,0

Melhor da Noite: 0,7

Jornal da Noite: 0,6

Esporte Total: 0,4

Outras emissoras:

Manhã com Você: 0,1

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,0

A Tarde é Sua: 1,1

Brasil do Povo: 0,2

RedeTV! News: 0,3

Show da Fé: 0,2

HiperCap Brasil: 0,3

Superpop: 0,7

Companhia Certa: 0,5

Leitura Dinâmica: 0,3

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,3

Os números refletem a audiência na capital paulista em 2025, onde cada ponto de audiência equivale a cerca de 77.488 domicílios. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois mostram as preferências do público.