Números consolidados de 12/11/2025 estão disponíveis

Vermelho Sangue no Espiadinha GloboPlay. Foto: Divulgação
confira os números consolidados de 12/11/2025

Audiências de Televisão do Dia 12 de Novembro de 2025

A programação vespertina do SBT enfrenta dificuldades, com o programa Fofocalizando registrando a pior média na grade do dia e lutando para manter a terceira posição. O programa teve desempenho fraco, ameaçado até por Brasil Urgente, da Band.

Por outro lado, o Espiadinha Globoplay, que exibe as séries Vermelho Sangue e Poderosas do Cerrado, está conseguindo atrair uma parte do público da Globo. Como resultado, isso está beneficiando a série Chicago Fire, que é exibida pela Record e viu um aumento em sua audiência.

A novela Rainha da Sucata também não teve um bom desempenho e acabou prejudicando a novela Êta Mundo Bom!, que já não apresentava números robustos.

No horário nobre, o Jornal da Record perdeu potenciais telespectadores para o reality show A Fazenda 17, que continua fazendo sucesso.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 12 de novembro de 2025:

Audiência da Globo:

  • Hora Um: 4,8
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro: 6,9
  • Mais Você: 6,5
  • SP1: 9,7
  • Globo Esporte: 9,8
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
  • Sessão da Tarde: Juntos e Enrolados: 9,4
  • SPTV: 9,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
  • Êta Mundo Bom!: 18,3
  • SP2: 20,7
  • Dona de Mim: 21,2
  • Jornal Nacional: 22,6
  • Três Graças: 22,4
  • Espiadinha Globoplay: Vermelho Sangue/Poderosas do Cerrado: 9,8
  • Que História é Essa, Porchat?: 6,1
  • Jornal da Globo: 5,3
  • Conversa com Bial: 4,0
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Audiência da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,0
  • Fala Brasil: 3,6
  • Hoje em Dia: 3,8
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • The Love School: 5,6
  • Balanço Geral SP: 5,1
  • A Escrava Isaura: 3,8
  • Cidade Alerta: 3,4
  • Cidade Alerta SP: 7,7
  • Jornal da Record: 6,5
  • Mãe: 5,8
  • Reis: O Pecado: 4,5
  • A Fazenda 17: 7,1
  • Chicago Fire: 4,4
  • Jornal da Record 24h: 2,9
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,3

Audiência do SBT:

  • SBT Manhã: 2,5
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,0
  • Bom Dia & Cia: 1,3
  • Primeiro Impacto: 2,3
  • Alô Você: 2,5
  • Esmeralda: 3,1
  • Maria do Bairro: 3,5
  • Rubi: 2,6
  • Fofocalizando: 2,4
  • Casos de Família: 2,7
  • Coração Indomável: 2,5
  • Aqui Agora: 2,5
  • SBT Brasil: 3,7
  • A.Mar: 3,0
  • Programa do Ratinho: 4,0
  • Arena SBT: 2,4
  • The Noite: 2,2
  • Operação Mesquita: 1,6
  • SBT Podnight: 1,4
  • SBT Notícias: 1,8
  • SBT Manhã Madrugada: 2,2

Audiência da Band:

  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,1
  • Bora Brasil SP: 0,4
  • Bora Brasil: 1,1
  • Jogo Aberto: 1,6
  • Jogo Aberto SP: 2,9
  • Os Donos da Bola: 2,1
  • Melhor da Tarde: 1,2
  • Brasil Urgente: 2,3
  • Brasil Urgente SP: 3,1
  • Jornal da Band: 3,4
  • Cruel Istambul: 1,8
  • Show da Fé: 0,6
  • Perrengue do Dia: 1,0
  • Melhor da Noite: 0,7
  • Jornal da Noite: 0,6
  • Esporte Total: 0,4

Outras emissoras:

  • Manhã com Você: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,1
  • Bola na Rede: 0,1
  • Elas em Jogo: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,1
  • Brasil do Povo: 0,2
  • RedeTV! News: 0,3
  • Show da Fé: 0,2
  • HiperCap Brasil: 0,3
  • Superpop: 0,7
  • Companhia Certa: 0,5
  • Leitura Dinâmica: 0,3
  • Jogo na Tela: 0,1
  • Madrugada Animada: 0,3

Os números refletem a audiência na capital paulista em 2025, onde cada ponto de audiência equivale a cerca de 77.488 domicílios. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois mostram as preferências do público.

