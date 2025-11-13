Números consolidados de 12/11/2025 estão disponíveis
Audiências de Televisão do Dia 12 de Novembro de 2025
A programação vespertina do SBT enfrenta dificuldades, com o programa Fofocalizando registrando a pior média na grade do dia e lutando para manter a terceira posição. O programa teve desempenho fraco, ameaçado até por Brasil Urgente, da Band.
Por outro lado, o Espiadinha Globoplay, que exibe as séries Vermelho Sangue e Poderosas do Cerrado, está conseguindo atrair uma parte do público da Globo. Como resultado, isso está beneficiando a série Chicago Fire, que é exibida pela Record e viu um aumento em sua audiência.
A novela Rainha da Sucata também não teve um bom desempenho e acabou prejudicando a novela Êta Mundo Bom!, que já não apresentava números robustos.
No horário nobre, o Jornal da Record perdeu potenciais telespectadores para o reality show A Fazenda 17, que continua fazendo sucesso.
A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 12 de novembro de 2025:
Audiência da Globo:
- Hora Um: 4,8
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro: 6,9
- Mais Você: 6,5
- SP1: 9,7
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
- Sessão da Tarde: Juntos e Enrolados: 9,4
- SPTV: 9,8
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
- Êta Mundo Bom!: 18,3
- SP2: 20,7
- Dona de Mim: 21,2
- Jornal Nacional: 22,6
- Três Graças: 22,4
- Espiadinha Globoplay: Vermelho Sangue/Poderosas do Cerrado: 9,8
- Que História é Essa, Porchat?: 6,1
- Jornal da Globo: 5,3
- Conversa com Bial: 4,0
- Dona de Mim (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
Audiência da Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã SP: 3,0
- Fala Brasil: 3,6
- Hoje em Dia: 3,8
- Balanço Geral SP: 4,9
- The Love School: 5,6
- Balanço Geral SP: 5,1
- A Escrava Isaura: 3,8
- Cidade Alerta: 3,4
- Cidade Alerta SP: 7,7
- Jornal da Record: 6,5
- Mãe: 5,8
- Reis: O Pecado: 4,5
- A Fazenda 17: 7,1
- Chicago Fire: 4,4
- Jornal da Record 24h: 2,9
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,3
Audiência do SBT:
- SBT Manhã: 2,5
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,0
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,3
- Alô Você: 2,5
- Esmeralda: 3,1
- Maria do Bairro: 3,5
- Rubi: 2,6
- Fofocalizando: 2,4
- Casos de Família: 2,7
- Coração Indomável: 2,5
- Aqui Agora: 2,5
- SBT Brasil: 3,7
- A.Mar: 3,0
- Programa do Ratinho: 4,0
- Arena SBT: 2,4
- The Noite: 2,2
- Operação Mesquita: 1,6
- SBT Podnight: 1,4
- SBT Notícias: 1,8
- SBT Manhã Madrugada: 2,2
Audiência da Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,4
- Bora Brasil: 1,1
- Jogo Aberto: 1,6
- Jogo Aberto SP: 2,9
- Os Donos da Bola: 2,1
- Melhor da Tarde: 1,2
- Brasil Urgente: 2,3
- Brasil Urgente SP: 3,1
- Jornal da Band: 3,4
- Cruel Istambul: 1,8
- Show da Fé: 0,6
- Perrengue do Dia: 1,0
- Melhor da Noite: 0,7
- Jornal da Noite: 0,6
- Esporte Total: 0,4
Outras emissoras:
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,1
- Elas em Jogo: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,1
- Brasil do Povo: 0,2
- RedeTV! News: 0,3
- Show da Fé: 0,2
- HiperCap Brasil: 0,3
- Superpop: 0,7
- Companhia Certa: 0,5
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Jogo na Tela: 0,1
- Madrugada Animada: 0,3
Os números refletem a audiência na capital paulista em 2025, onde cada ponto de audiência equivale a cerca de 77.488 domicílios. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois mostram as preferências do público.