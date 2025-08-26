Novelas brasileiras se destacam nas transformações da TV

Rosane Svartman, autora de novelas populares como “Malhação: Sonhos”, “Totalmente Demais”, “Bom Sucesso”, “Vai na Fé” e atualmente “Dona de Mim”, é uma figura de destaque na teledramaturgia brasileira. Com 55 anos e um doutorado em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Rosane usa suas tramas para refletir as transformações sociais do Brasil.

Em uma recente entrevista, Rosane discutiu a importância das novelas na cultura brasileira, os desafios enfrentados na audiência e o impacto das redes sociais na dramaturgia. Além disso, abordou a influência da inteligência artificial na criação artística.

### Importância Cultural das Novelas

A autora enfatiza que, apesar das especulações sobre o fim das novelas e da TV aberta, estas continuam sendo fundamentais na cultura brasileira. Rosane observa que a novela é um elemento crucial na identidade do país e no ecossistema midiático atual. “Dona de Mim”, por exemplo, tem uma audiência diária de cerca de 25 milhões de telespectadores na TV aberta, sem contabilizar os que assistem nas redes sociais e plataformas digitais.

### Audiência e Identidade Nacional

Rosane destaca que a televisão no Brasil é única e atrai milhões de espectadores todos os dias devido a uma história rica e ao papel central da telenovela na sociedade. Para ela, esse fenômeno é uma característica marcante da cultura brasileira.

### Redes Sociais e Novos Desafios

Em relação às transformações recentes no cenário televisivo, a autora prefere ver as mudanças como oportunidades em vez de crises. Ela acredita que a transição do conteúdo das novelas para outras mídias e plataformas requer um novo olhar e um estudo mais aprofundado sobre essas dinâmicas.

### Processo Criativo

Rosane compartilha que sua inspiração vem de diversas fontes do cotidiano. Ela insiste que um autor deve absorver experiências e observações do dia a dia, mantendo sempre um bloco de anotações onde registra ideias que podem se traduzir em personagens e histórias nas suas tramas.

### Inteligência Artificial e Criação

Sobre o uso de inteligência artificial na escrita de novelas, Rosane é clara: essa tecnologia não pode substituir a conexão humana necessária para captar e retratar o que está latente na sociedade. Para ela, o sentimento e a intuição são essenciais na construção das tramas.

### Pressão e Expectativas

A autora reconhece que gerou grandes sucessos nos últimos anos e sente a pressão do público. Ela explica que, embora essa pressão exista, sua estratégia é manter o foco no próximo passo a ser dado na criação das histórias, em vez de se deixar dominar pelo medo do fracasso.

### Diversidade e Representatividade

Rosane também destaca a importância da diversidade e representação nas novelas. Ela acredita que trazer diferentes vozes para as histórias é não apenas uma questão ética, mas também uma tendência que ressoa bem com o público.

### Cinema e Novos Projetos

Além do trabalho na TV, Rosane está envolvida em projetos cinematográficos. Ela dirigiu o curta “Câncer com Ascendente em Virgem”, disponível no Globoplay, e está finalizando um longa chamado “Descontrole”, que conta com a atriz Carolina Dieckmann. Rosane, entretanto, não tem planos de dirigir novelas, mas valoriza a colaboração com diretores na elaboração das narrativas.

A entrevista na íntegra pode ser encontrada nas plataformas digitais apropriadas.