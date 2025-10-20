Nergis, galã turco, estreia na Record em “Mãe”

O ator turco Can Nergis chega à tela da Record no dia 27 de outubro para interpretar Ali, um jornalista que se aproxima da protagonista Zeynep, vivida por Cansu Dere, na novela “Mãe”. Com um estilo carismático e talento reconhecido, ele promete conquistar o público brasileiro em uma trama repleta de emoção, coragem e redenção.

Antes de brilhar na televisão, Can Nergis teve uma carreira sólida no mundo da moda, onde trabalhou como modelo em países como China, Singapura e Japão. Durante esse período, ele também gerenciou um restaurante, totalizando oito anos dedicados ao setor. Em 2011, decidiu mudar de rumo e se lançar na atuação.

Aos 40 anos, Nergis possui um currículo variado e é fluente em cinco idiomas: turco, inglês, francês, russo e tailandês. Essa polivalência ajudou a consolidar sua presença em produções internacionais, ampliando as oportunidades de atuação em diferentes mercados.

O reconhecimento de seu talento veio em 2016, quando ele foi indicado ao Golden Butterfly Awards, um dos mais prestigiados prêmios da televisão turca, na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Desde então, ele se firmou entre os nomes de destaque da dramaturgia, participando de séries e novelas de grande sucesso.

Na novela “Mãe”, que é a versão turca do drama japonês “Mother”, o público acompanhará a história de Zeynep, uma professora que tenta salvar sua aluna, Melek, de uma situação de violência doméstica. A trama aborda uma jornada de afeto, superação e amor incondicional entre as personagens, explorando temas universais como maternidade, empatia e vínculos que vão além do laço sanguíneo. Com uma narrativa sensível e atuações impactantes, a produção promete emocionar os espectadores ao tocar em assuntos relevantes e atuais.