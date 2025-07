Leo Dias conta sobre reunião com Band e futuro no SBT

O jornalista Leo Dias confirmou que se reuniu com a direção da Band na tarde de sexta-feira (11). Esta informação foi divulgada em seu canal no YouTube. No entanto, ele expressou preocupações sobre a possibilidade de deixar o SBT para se juntar à emissora de Morumbi. Segundo Leo, o público da Band é majoritariamente masculino, o que poderia dificultar a atração de novos espectadores para seu conteúdo na televisão aberta.

Ele explicou: "Acho que teria que conquistar um público completamente diferente. Pode ser um risco para o alcance do meu conteúdo na televisão aberta". Apesar das conversas com os executivos da Band, não há informações oficiais sobre qual projeto ele assumiria. Há rumores de que Leo poderia estar sendo considerado para a nova fase do programa "Melhor da Tarde", que está passando por uma reformulação significativa.

Esta não é a primeira aproximação entre Leo Dias e a Band. Em dezembro de 2024, ele já havia se encontrado com a alta administração da emissora, mas decidiu permanecer no SBT, onde apresentava o programa "Fofocalizando".

Conflito com o SBT

Atualmente, Leo Dias está afastado do "Fofocalizando" devido a um desacordo com a nova gestão de conteúdo do SBT, liderada por Rinaldi Faria. O impasse surgiu por conta da proibição de uso da marca LeoDias TV no programa. Leo afirmou que sua equipe produz reportagens exclusivas que são oferecidas ao SBT sem custo, mas o principal ponto de divergência envolvia a exibição do logotipo da LeoDias TV durante esses materiais.

Leo descreveu a situação: "Hoje eu tive uma reunião com o Rinaldi para tratar como seria a logo da Leo Dias TV dentro do ‘Fofocalizando’. Ele entendeu super [minha parte]. É um material grande que eu cedo com muito amor. Eles monetizam. Isso nunca foi uma preocupação minha. Eu amo o SBT, eu gosto de trabalhar lá". Ele também confirmou que, após a reunião, ficou acertado que o logotipo será exibido no canto da tela. Contudo, apesar da visita à emissora nesta semana, Leo não participou de nenhuma edição do programa, sendo substituído por Thayse Teixeira.

Reformulação do "Melhor da Tarde"

A movimentação da Band em direção a Leo Dias ocorre em meio à reforma do programa "Melhor da Tarde", que foi comandado por Cátia Fonseca por sete anos, mas que recentemente deixou a emissora. A nova edição do programa já tem confirmados nomes como Felipeh Campos, que também saiu do SBT, e Pâmela Lucciola, que serão apresentadores fixos. A estreia da nova versão está prevista para o final de julho ou início de agosto.

Entre os novos quadros e colaborações que devem fazer parte dessa reformulação estão:

Márcia Sensitiva , que trará previsões e análises astrológicas.

, que trará previsões e análises astrológicas. Carole Crema , apresentando receitas do dia ao lado de convidados especiais.

, apresentando receitas do dia ao lado de convidados especiais. Márcia Goldschmidt, que participará de debates sobre comportamento diretamente da Espanha.

Essas mudanças visam revitalizar o programa e atrair novos espectadores, o que pode explicar o interesse da Band em contar com Leo Dias em sua nova fase.