Júlio Rocha celebra participação em novela das nove da Globo

Julio Rocha está de volta às novelas na TV Globo após 11 anos. O ator anunciou seu retorno de uma forma divertida nas redes sociais, ao lado da esposa, Karoline Kleine. Muitas pessoas inicialmente acharam que o casal estava esperando um novo filho, mas a surpresa era outra: ele interpretará um novo personagem.

O ator fará parte da nova novela intitulada "Três Graças", que será exibida às 21h. A estreia está programada para o dia 20 de outubro. Esta trama é escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Em seu anúncio, Julio Rocha disse: "Depois de 11 anos sem fazer novela, tô aqui pra contar: tô grávido de personagem novo! Sim, vou voltar pras novelas das nove. E o nome da nova cria é Três Graças, do mestre Aguinaldo Silva, com quem já tive o privilégio de trabalhar em duas novelas. Eu amo esse cara! O elenco, figurino, direção, produção… absurdo! Vocês não têm ideia do que vem por aí."

Na novela, Julio interpretará Edilberto, um personagem que é descrito como frio, calculista e extremamente leal ao vilão Ferretti, que será vivido por Murilo Benício. Segundo informações, Edilberto será responsável por eliminar qualquer ameaça aos planos de Ferretti sem hesitar.

Com a volta de Julio, a expectativa é grande. Ele já trabalhou com Aguinaldo Silva em outras produções de sucesso, e a química entre eles promete trazer boas surpresas nesta nova trama.

Durante seu tempo fora das novelas, Julio Rocha se manteve ativo. Ele atuou em peças de teatro, apresentou programas e produziu conteúdo diário com sua família nas redes sociais. Em tom de brincadeira, o ator mencionou que "fez três obras de arte vivas", referindo-se aos filhos.

A volta de Julio às novelas encantou os fãs e animou o público que acompanha a dramaturgia da Globo. As expectativas para "Três Graças" são elevadas, e os telespectadores podem esperar uma atuação marcante do ator.

Aqui estão alguns detalhes importantes sobre "Três Graças":