José de Abreu se opõe à possível inclusão de novelas turcas na Globo

Ator José de Abreu Critica Possível Substituição de Novelas Brasileiras por Produções Turcas na Globo

José de Abreu, um conhecido ator da televisão brasileira, expressou sua insatisfação nas redes sociais sobre a possibilidade de a Globo substituir reprises de novelas nacionais por produções turcas. A informação ganhou destaque recentemente e levanta preocupações sobre o futuro da dramaturgia feita no Brasil.

A mudança na programação seria considerada logo após o fim da novela “Terra Nostra”, que está previsto para encerrar no primeiro semestre de 2026. Informações indicam que as novelas turcas, que atualmente são exibidas apenas no serviço de streaming Globoplay, poderiam ser transmitidas na faixa de horário que hoje é dedicada às reprises de sucessos brasileiros.

Embora essa transformação tenha gerado expectativa e discussão entre os telespectadores, a Globo ainda não confirmou oficialmente tal alteração, mantendo o assunto em caráter de análise.

José de Abreu, que trabalhou por quatro décadas na emissora, sentiu-se à vontade para criticar a mudança. Em sua postagem, ele simplesmente declarou: “Que vergonha”. Este comentário ressoou com muitos de seus seguidores, que também expressaram preocupações sobre a diminuição do espaço para produções brasileiras na televisão aberta.

A possibilidade de substituir novelas nacionais por produções turcas representa uma mudança significativa na identidade da programação vespertina da Globo. A situação gerou um debate acalorado nas redes sociais. Enquanto alguns concordaram com o descontentamento do ator, outros defenderam a inclusão de produções de outros países, sugerindo que isso faz parte de uma tendência natural em um mercado audiovisual cada vez mais globalizado.

Um dos internautas comentou: “Quem vai gostar disso é a Hora da Venenosa da Record, já podem comemorar”, demonstrando preocupação com a competição entre emissoras. Em contraposição, outro usuário lembrou que “vários países exibem tramas brasileiras”, sugerindo que a troca cultural é benéfica e válida.

Além de sua crítica à televisão, José de Abreu está se preparando para um novo capítulo em sua vida. Ele anunciou que será candidato a deputado federal pelo PT no Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Esta mudança para a política marca um novo direcionamento em sua carreira, após anos como ator. Mesmo assim, ele continua a se envolver ativamente em discussões sobre a televisão brasileira e seu futuro.