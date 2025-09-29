João Leone vence o título de Mister Brasil Universo 2025

Na noite de sábado, 27 de setembro, aconteceu a final do Mister Brasil Universo 2025, um evento repleto de glamour e emoção realizado na Unibes Cultural, em São Paulo. Após cinco dias de competições e desafios transmitidos em formato de reality show, João Leone foi coroado como o novo Mister Brasil Universo. Ele, que é modelo, professor de muay thai e criador de conteúdo digital sobre cuidados masculinos, agora se prepara para representar o Brasil no Mister Universe, que acontecerá em Los Angeles, EUA, no dia 23 de novembro.

João tem 27 anos e mede 1,84 m. Sua mistura de beleza, boa forma e carisma foram decisivos para sua vitória na competição. Durante a final, os 28 candidatos, que representavam todos os estados brasileiros, o Distrito Federal e Fernando de Noronha, passaram por desfiles em trajes de gala e de banho, além de entrevistas que definiam os classificados. Primeiro, foram selecionados os 15 melhores, depois os 10 e, finalmente, os 5 finalistas, que disputaram o título até a consagração do vencedor.

Na competição, o segundo lugar ficou com Matheus Orlando, o Mister Pará, e o terceiro lugar com Vinicius Cruz, o Mister Rondônia. Um júri composto por várias personalidades, incluindo a influenciadora Lari Santos, o stylist Dudu Farias e o ator Henrique Martins, foi responsável por eleger o novo Mister.

Emocionado pelos resultados, João expressou sua gratidão e destacou a importância da saúde e da vida. “Não sei se consigo falar, ver minha mãe chorando me quebra um pouco. Quero agradecer a todos, agradecer por estarmos vivos, com saúde. Estou muito feliz!”, disse.

A competição, idealizada por Cristian Mazetti e Rogério Campaneli, da agência Base Management, trouxe uma proposta inovadora ao mesclar entretenimento, impacto social e interatividade. Durante o período de confinamento, os participantes enfrentaram desafios que abordavam temas de comunicação, engajamento social e moda sustentável, utilizando as redes sociais do evento para se conectar ainda mais com o público.

Com sua vitória, João Leone se tornou o representante do Brasil no concurso internacional. O perfil oficial do Mister Universe parabenizou João, afirmando que ele representará o Brasil com orgulho na próxima edição do evento em Los Angeles.