Jade Picon e Debora Ozório aparecem em novela da Globo

Debora Ozório e Jade Picon gravam microdrama. Foto: TV Globo
Jade Picon e Debora Ozório surgem em cenas da novela vertical da Globo

A Globo deu início às gravações de sua nova produção, “Tudo Por Uma Segunda Chance”, no último sábado, 15 de novembro. O elenco conta com nomes como Debora Ozório, Jade Picon, Daniel Rangel, Ruan Aguiar, Isacque Lopes, Beth Goulart e Vanessa Gerbelli.

As imagens das filmagens com Debora e Jade foram divulgadas pela emissora. Na novela, Daniel Rangel interpreta Lucas, um jovem empresário que é herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. Debora Ozório faz o papel de Paula, a namorada de infância de Lucas. A trama tem um enredo dramático em que Lucas está prestes a se casar com Paula, mas sua amizade com Soraia, interpretada por Jade Picon, complica a situação. Soraia esconde um amor secreto por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo, contando com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), que é apaixonado por ela. Por outro lado, Paula receberá apoio de Arthur (Isacque Lopes) em sua tentativa de recuperar seu grande amor e sua vida.

A proposta de “Tudo Por Uma Segunda Chance” segue uma tendência internacional de microdramas. A Globo busca inovar na forma de contar histórias, adaptando suas produções ao consumo digital. Esse formato permitirá uma conexão mais direta com o público e uma agilidade na produção.

Antes da estreia desta nova produção, a Globo apresentará em dezembro “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, estrelada por Gustavo Mioto. O roteiro de “Tudo Por Uma Segunda Chance” é assinado por Rodrigo Lassance e a direção é de Adriano Melo.

A série será veiculada nas redes sociais da Globo, em complementação à novela das sete, “Dona de Mim”. Os personagens da novela interagirão com o público, assistindo e comentando os episódios, que terão uma duração de 2 a 3 minutos, totalizando 50 episódios. Essa abordagem visa criar uma experiência interativa e dinâmica para os telespectadores, expandindo o universo narrativo da emissora para o ambiente digital.

