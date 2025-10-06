Isis Valverde deve retornar à Globo em “Quem Ama Cuida”

Isis Valverde pode estar de volta à TV Globo, assumindo um papel importante na nova novela “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco. A trama substituirá “Três Graças”, que será exibida na faixa das nove horas, com estreia marcada para maio de 2026. A informação foi divulgada pela jornalista Carla Bittencourt.

Desde que terminou a novela “Amor de Mãe” em 2021, Isis não participou de nenhuma produção da Globo. Em 2022, ela encerrou um longo contrato de 17 anos com a emissora, um período em que se destacou em diversas histórias que conquistaram o público. Recentemente, a atriz trabalhou na série “Maria e o Cangaço”, exibida pelo Disney+, onde interpretou a protagonista.

O retorno de Isis à Globo também representa um reencontro com o público que a acompanhou ao longo dos anos. Além disso, ela pode enfrentar um novo desafio, já que será a primeira vez que trabalhará sob a supervisão do renomado autor Walcyr Carrasco, conhecido por seu talento e várias premiações no cenário da teledramaturgia brasileira.

### Temas da Nova Novela

A história de “Quem Ama Cuida” abordará questões atuais e relevantes, como o abandono de idosos, a negligência familiar e conflitos por heranças. O enredo centraliza um patriarca que decide deixar sua fortuna para a enfermeira que o cuidou em seus últimos dias, gerando descontentamento e disputas legais entre seus filhos.

Walcyr Carrasco promete uma narrativa que mistura melodrama e crítica social, utilizando elementos como emoção, humor e moralidade. Essas características já foram observadas em obras anteriores do autor, como “Amor à Vida” e “Verdades Secretas”.

A direção da novela ficará a cargo de Amora Mautner, uma diretora renomada que já demonstrou sua habilidade em criar uma estética cinematográfica e em extrair interpretações marcantes de seus atores, como visto em “Avenida Brasil”.

A escolha de Isis Valverde para um dos papéis principais reflete uma estratégia da Globo de resgatar rostos conhecidos e amados pelo público, ao mesmo tempo em que traz histórias profundas e emocionais. “Quem Ama Cuida” também traz a ideia de unir autores consagrados a diretores reconhecidos, criando tramas universais que busquem ressoar tanto nas redes sociais quanto na audiência tradicional.

Além de Isis, outros nomes cotados para o elenco incluem Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.

A redação do texto será de responsabilidade de Walcyr Carrasco, com colaboração de Wendell Bendelack, que já trabalhou em novelas na faixa das 19h e agora se junta à equipe das novelas das nove.

“Quem Ama Cuida” sucederá “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva, programada para estrear no dia 20 de outubro, após o final do remake de “Vale Tudo”.