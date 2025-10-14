Isabel Teixeira será vilã na nova novela de Walcyr Carrasco

A TV Globo anunciou a nova novela que substituirá “Três Graças” na faixa das 21h. A obra se chama “Quem Ama, Cuida” e será escrita por Walcyr Carrasco, um dos autores mais renomados da teledramaturgia nacional. A estreia está marcada para maio de 2026, após a exibição do remake de “Vale Tudo”.

A confirmação foi feita pela atriz Isabel Teixeira durante o Upfront da emissora, evento realizado recentemente, onde a Globo apresentou parte de sua programação para o próximo ano. Isabel será a vilã da trama e compartilhou algumas informações sobre a história. Ela explicou que a narrativa gira em torno de uma cuidadora de idosos que herda a fortuna de seu paciente, um dono de joalheria. Contudo, no momento em que ele revela sua decisão à família, ele é subitamente morto, o que gera uma série de reviravoltas e conflitos.

“Quem Ama, Cuida” abordará questões sociais relevantes, como o abandono de idosos, a negligência familiar e as disputas por heranças. O enredo se concentará em um patriarca que decide deixar todos os seus bens para a enfermeira que o acompanhou até o fim da vida. Essa decisão provoca revolta entre seus filhos e faz com que surjam segredos, levando a uma batalha judicial.

Walcyr Carrasco, conhecido por sucessos como “Verdades Secretas” e “Amor à Vida”, busca explorar conflitos morais e dramas familiares, misturando crítica social e entretenimento. Para essa nova obra, ele conta com a colaboração do roteirista Wendell Bendelack, que já trabalhou em novelas de menor horário e agora assume papel importante na dramaturgia da faixa das 21h.

Além de Isabel, outros nomes de destaque estão em negociação para compor o elenco, incluindo Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes. Muitas dessas atrizes já trabalharam com o autor em projetos anteriores.

A TV Globo parece concentrada em manter elevados padrões de qualidade em sua programação, alternando entre autores renomados no horário nobre, o que enriquece a diversidade das histórias. “Quem Ama, Cuida” promete ser mais uma contribuição significativa à dramaturgia brasileira, com um olhar atual sobre a convivência entre gerações e os limites da ambição humana.