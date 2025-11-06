Hélio de La Peña e Yuri Marçal participam do ‘acerte ou caia!’

Neste domingo, dia 9 de novembro, o programa Acerte ou Caia! promete muita adrenalina e diversão. A atração, que começa às 15h45, é comandada por Tom Cavalcante e traz uma nova rodada de desafios com celebridades que devem responder a perguntas sob pressão, podendo enfrentar quedas inusitadas no decorrer do jogo. O prêmio em disputa pode chegar a até R$ 300 mil.

Nesta edição, o ator e humorista Hélio de La Peña se une aos comediantes Yuri Marçal e Mila Ribeiro, que fará sua participação caracterizada como a famosa personagem Dilmoca. Além deles, o programa contará com a presença do ator e cantor Cláudio Lins, dos influenciadores gêmeos Willou e Watson – que competirão separadamente –, da maquiadora Letícia Gomes e da artista têxtil Lia Khei.

O elenco ainda inclui os atores Guilherme Seta e Polliana Aleixo, assim como a blogueira Boo Unzeta, todos prontos para enfrentar os desafios no palco. O objetivo é claro, mas muito desafiador: responder corretamente às perguntas dentro de um limite de 30 segundos. Caso não consigam, eles são levados a despencar em um buraco, adicionando uma dose a mais de emoção e humor ao jogo.

Acerte ou Caia! é produzido pela Boxfish, com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. O programa vai ao ar nas tardes de domingo na emissora Record, e as edições completas estão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus.