HBO Max responde à Globo após piada sobre “Beleza Fatal”

Camila Pitanga como Lola em Beleza Fatal. Foto: Divulgação/Max
HBO Max ironiza a Globo após piada sobre o sucesso de "Beleza Fatal"

Durante o evento UpFront 2026, realizado em São Paulo, a disputa entre a televisão tradicional e as plataformas de streaming ganhou um novo capítulo. A HBO Max se manifestou de forma bem-humorada após uma provocação da Globo. Em um post nas redes sociais, a HBO Max fez um comentário sobre o sucesso da novela “Beleza Fatal”, protagonizada por Camila Pitanga, criando um clima de brincadeira entre as emissoras.

Na postagem, a plataforma disse: “Tá difícil superar o novelão do ano, né, lolovers?” e acompanhou a mensagem com uma imagem da vilã Lola Argento, personagem de Camila Pitanga, questionando: “Por que você tá tão obcecada por mim?” Essa referência foi interpretada como uma picada direta à Globo e seu estilo de programação.

A provocações começaram quando Eduardo Sterblitch, humorista da Globo, fez uma comparação entre os números de audiência de “Beleza Fatal” e o remake da novela “Vale Tudo”, que é o grande destaque da emissora. Ele afirmou que “Vale Tudo” tinha uma média de mais de 29 milhões de espectadores por dia, enquanto “Beleza Fatal” tinha registrado cerca de 2 milhões, usando um tom irônico que acabou por parecer uma crítica à série da HBO Max.

A menção à “Bebel da 25 de Março” era uma alusão à personagem de “Beleza Fatal” e também fazia referência à famosa Bebel de “Paraíso Tropical”, outra novela de sucesso da Globo. Essa interação gerou bastante repercussão nas redes sociais e entre os fãs de ambas as produções.

“Beleza Fatal”, que estreou em 2025, se tornou um dos maiores sucessos brasileiros da HBO Max, atraindo tanto o público quanto a crítica. A série consolidou o compromisso da plataforma com a produção de conteúdo nacional, levantando expectativas para uma possível segunda temporada, embora as negociações ainda estejam em andamento e não haja confirmação oficial.

O clima no UpFront 2026 não foi totalmente leve; outros momentos de desconforto ocorreram durante o evento. Comentários de William Bonner e Fábio Porchat causaram desconforto entre executivos da Band. Além disso, a chef Renata Vanzetto, jurada do programa “Chef de Alto Nível”, também enfrentou críticas ao fazer uma comparação entre seu programa e o “MasterChef Brasil”, que é o carro-chefe da Band.

