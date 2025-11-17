Entretenimento

“Guerreiros do Sol” é finalista do Rose d’Or na telenovela

Guerreiros do Sol. Foto: Divulgação
‘Guerreiros do Sol’ é finalista do Rose d’Or Awards na categoria Melhor Telenovela

Guerreiros do Sol é Finalista em Premiação Internacional

A novela Guerreiros do Sol, uma produção dos Estúdios Globo e exclusiva do Globoplay, está concorrendo ao Rose d’Or Awards, uma competição que reconhece os melhores conteúdos da televisão mundial. Este evento, organizado pela European Broadcasting Union, reúne produções relevantes de diferentes países. A novela brasileira está na disputa com outras obras marcantes, como Crystal Wall (Alemanha), EastEnders (Reino Unido), Eshref Ruya (Turquia), Life Happens (Bélgica) e Valle Salvaje (Espanha).

Guerreiros do Sol foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, e dirigida por Rogério Gomes. A trama é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, figuras emblemáticas da história do cangaço no Nordeste do Brasil. A novela combina romance e ação com uma abordagem contemporânea, touchando em temas sociais e trazendo à tona a tensão entre tradição e modernidade.

A indicação ao prêmio foi comemorada pelos autores. George Moura expressou sua satisfação, ressaltando a relevância da história. Ele comentou: “Estamos muito felizes pela indicação ao Rose d’Or, um prêmio que valoriza conteúdos audiovisuais com um olhar sensível e plural. Guerreiros do Sol é uma história de amor que se passa no Sertão, mas aborda temas universais que podem ressoar com diferentes públicos.”

Sergio Goldenberg também destacou a importância da obra no cenário internacional. “É gratificante ver que nosso trabalho brasileiro conseguiu atravessar fronteiras. Quando mergulhamos em temas locais, percebemos que eles falam uma linguagem universal, capazes de emocionar pessoas em todo o mundo”, afirmou.

A Globo tem um histórico significativo no Rose d’Or Awards, tendo conquistado o prêmio em 2019 com Órfãos da Terra e sido finalista em outras três edições recentes com Todas as Flores (2023), Pantanal (2022) e Bom Sucesso (2020).

