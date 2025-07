Globoplay lança final alternativo de Roque Santeiro após 40 anos

Quarenta anos depois de sua exibição original, o serviço de streaming Globoplay Novelas trouxe uma novidade para os fãs da novela “Roque Santeiro”, uma das mais populares da teledramaturgia brasileira. Agora, é possível assistir ao final alternativo da trama, onde a personagem Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, decide deixar Sinhozinho Malta e ficar com Roque, papel de José Wilker. Essa decisão contrasta com o final original, onde Porcina fica com Malta.

A novela, inspirada na peça “O Berço do Herói” de Dias Gomes, enfrentou muita controvérsia e censura durante sua primeira versão em 1975. Com o fim da ditadura em 1985, a novela finalmente pôde ser exibida em sua totalidade, mas somente com um novo elenco e um texto que também teve a participação de Aguinaldo Silva.

Os dois autores, Dias Gomes e Aguinaldo Silva, tiveram visões diferentes para o destino da protagonista. Enquanto Aguinaldo defendia que Porcina deveria se tornar uma mulher mais consciente e, portanto, ficar com Roque, Dias Gomes optou por um fechamento que deixou muitos telespectadores insatisfeitos. Após a exibição do último capítulo em 1985, uma pesquisa revelou que 56% do público desaprovava o final, desejando que a protagonista terminasse ao lado de Roque, enquanto Sinhozinho Malta fosse punido por sua conduta.

Recentemente, membros da equipe da novela se reuniram na Casa de Criação Janete Clair e assistiram ao final da trama. Regina Duarte expressou sua surpresa com a decisão do desfecho. Em suas palavras, ela acreditava que “a história toda caminhava para que ela terminasse com Roque”. No entanto, Dias Gomes justificou sua escolha, explicando que a liberdade que Roque representava ainda não estava ao alcance de Porcina e que o final deveria provocar uma reflexão no público.

