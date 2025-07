GloboPlay lança 3ª temporada de “Rensga Hits!” em 10 de julho

A série “Rensga Hits!” vai estrear sua terceira temporada no dia 10 de julho, com oito episódios disponíveis de uma vez na plataforma de streaming. Os novos episódios prometem trazer ainda mais drama, rivalidades e relacionamentos intensos, focando no reencontro das irmãs Raíssa e Gláucia, interpretadas por Alice Wegmann e Lorena Comparato.

No enredo, Raíssa se encontra em um momento de grande sucesso em sua carreira, fazendo shows em Goiânia e enfrentando a rival Luane, que também está alcançando destaque no cenário musical. Por outro lado, Gláucia está passando por um período complicado em sua trajetória, mas uma reviravolta promete mudar sua sorte.

A nova temporada também contará com a participação especial de Deborah Secco e Fabiana Karla, que trazem novas dimensões para a história. A diretora da série, Carol Durão, comentou sobre o amadurecimento das personagens: “Gláucia e Raíssa precisarão encontrar seus caminhos de forma separada. Essa nova fase envolve solidão, retorno às origens e muitas transformações”.

Além das irmãs, novos personagens irão agitar a trama. Segundo a diretora Isabella Gabaglia, a temporada trará muito humor, com Rafael Infante, que fará o personagem Henri, e Letícia Lima, que interpretará Irina. Henri causará uma reviravolta na casa de composição da Rensga, enquanto Irina será um obstáculo para o romance entre Gláucia e Isaías.

Outros personagens que chegam à série incluem Jean Pedro, que pode conquistar o coração de Thamy Vingadora, e Fanieh, que fará Thamy refletir sobre suas escolhas. O irmão de Thamy, interpretado por Jean Paulo Campos, também fará parte da trama ao participar de uma peça musical.

O programa fictício “Paloma Encontros”, apresentado por Rafa Kalimann, continuará como um espaço importante para revelações dentro da história.

A trilha sonora da nova temporada terá uma abordagem mais madura e vibrante. A roteirista chefe Renata Corrêa anunciou a música “Fogueteira”, que será apresentada por Luane no Festival de Barretos, destacando a busca por referências atuais do sertanejo e a adaptação ao momento de cada personagem.

O elenco e a equipe de criação são compostos por diversos profissionais talentosos. A criação é de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, enquanto o roteiro é assinado por Renata Corrêa e outros colaboradores. A direção fica a cargo de Carol Durão, Isabella Gabaglia e Natalia Warth, com produção da Glaz Entretenimento.

Entre os atores, além das protagonistas, estão nomes como Léo Bittencourt, Maurício Destri, Samuel de Assis, Mayra Azevedo, entre outros, que compõem o elenco que promete emocionar os espectadores com essa nova fase da série.