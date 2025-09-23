Globoplay estreia Vermelho Sangue: mistério com vampiros e fauna brasileira

Lançamento de “Vermelho Sangue” no Globoplay: Mistério e Fantasia se Encontram

A nova série "Vermelho Sangue" estreia no Globoplay no dia 2 de outubro, trazendo uma mistura intrigante de mistério, ciência e seres fantásticos. A trama acompanha Carol, uma cientista superprotetora, e sua filha Luna, uma jovem de 20 anos que se transforma em loba-guará durante a lua cheia. A série busca explorar as dinâmicas familiares e questões contemporâneas, refletindo sobre pertencimento e aceitação.

Carol, interpretada por Heloísa Jorge, enlouquece com a busca obsessiva por uma "cura" para Luna. Essa busca desperta o interesse de Otto, um personagem enigmático vivido por Rodrigo Lombardi, além de dois vampiros com aparência jovem, Michel e Celina, interpretados por Pedro Alves e Laura Dutra, respectivamente. Apesar de serem estudantes no Instituto de Biologia de Guarambá, eles têm séculos de vida e estão secretamente interessados na coleta de material genético de Luna para um experimento que pode beneficiar sua espécie.

A série toca em temas complexos, como a relação entre Carol e Luna, que gira em torno da tentativa da mãe de "corrigir" a natureza da filha. A ausência do pai, que desapareceu quando Luna e seu irmão eram crianças, intensifica a solidão da jovem, que vive apenas com a mãe. As discussões entre as duas refletem dilemas comuns na adolescência, como o que significa ser "normal".

Celina e Michel, depois de serem transformados por Elizabeta, a líder do clã vampírico, se veem em uma missão para se aproximar de Luna. Elizabeta, por sua vez, é a cabeça de uma empresa que financia pesquisas eticamente questionáveis no instituto. A aproximação de Celina a Luna é fria e calculada, já que a vampira vê nela um objeto de estudo.

Entretanto, o relacionamento entre Luna e Michel toma um rumo inesperado, pois ele acaba se apaixonando por ela. Essa conexão ajuda Michel a redescobrir sentimentos que não vivenciava há séculos, enquanto Luna confronta sua própria natureza. Michel se torna um apoio para Luna em sua jornada de autodescoberta.

A primeira temporada de "Vermelho Sangue" conta com 10 episódios e a segunda já está confirmada para 2026, prometendo desdobramentos na vida de Luna, Flora, Michel e Celina. A série é criada por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção de Patricia Pedrosa e uma equipe talentosa que inclui nomes populares da televisão brasileira.

O lobo-guará, uma espécie nativa do Cerrado brasileiro, serve como símbolo da jornada de Luna, representando a solidão da natureza e a vulnerabilidade no convívio humano, aspectos que a série explora ao discutir temas de identidade e crescimento. Além disso, "Vermelho Sangue" combina elementos de fantasia com questões de bioética, trazendo à tona discussões sobre pesquisa genética e a influência do poder corporativo na vida das pessoas.