Globo procura novos âncoras para o Bom Dia Sábado

Desde o dia 1º de fevereiro de 2025, a versão nacional do programa “Bom Dia Sábado” tem gerado interesse nos bastidores da TV Globo. No último fim de semana, a atração atingiu uma audiência recorde de 7,7 pontos segundo o Kantar Ibope. No entanto, o retorno financeiro do telejornal ainda não atende às expectativas da emissora.

Nos primeiros sete meses em exibição, a média de audiência do “Bom Dia Sábado” se manteve semelhante à do programa anterior, “É de Casa”. A Globo esperava que o novo formato aumentasse significativamente a audiência, mas até agora o desempenho se mostra apenas estável.

Um ponto importante que preocupa a direção da emissora é a necessidade de encontrar novos apresentadores para o programa. Atualmente, Sabina Simonato e Marcelo Pereira estão à frente do telejornal, mas devem se desvincular para comandar o “Bom Dia SP”. A Globo está em busca de novos nomes, mas enfrenta dificuldades. Muitos jornalistas parecem relutar em trabalhar aos sábados, especialmente sem um aumento salarial, o que tem se tornado um obstáculo para o projeto.

Embora a versão nacional seja recente, o “Bom Dia Sábado” foi criado em 2018 em algumas afiliadas, como RPC Curitiba, TV Sergipe, TV Bahia e Rede Amazônica. Nesses estados, o programa exibia um resumo dos principais acontecimentos da semana e das últimas horas, com horário inicial das 8h às 9h, seguindo o horário de Brasília. O sucesso local incentivou a Globo a expandir o programa para todo o país em 2025, buscando fortalecer o jornalismo nas manhãs de sábado.