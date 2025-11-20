Globo pode perder ‘jogo do título’ do Brasileirão 2025 na TV aberta

A reta final do Campeonato Brasileiro de 2025 está gerando preocupações para a emissora Globo. Pela primeira vez, a rede pode ficar sem transmitir ao vivo o jogo que decide o campeão nacional. Essa situação resulta de uma nova estratégia da emissora, que optou por dividir os direitos de transmissão do torneio com outras plataformas, como Prime Video, Record e YouTube, além de continuar com seu próprio canal de pay-per-view, o Premiere.

Nos novos contratos, a Globo abriu mão da exclusividade total. Agora, o Prime Video tem o direito de transmitir um jogo exclusivo por rodada, enquanto a Record e o YouTube dividem outra partida. Isso significa que a Globo pode exibir determinados confrontos apenas no Premiere, em vez de transmiti-los na TV aberta.

Com cinco rodadas restantes no campeonato, a disputa pelo título está acirrada. Flamengo e Palmeiras se destacam como os principais favoritos, seguidos pelo Cruzeiro e Mirassol, que ainda têm chances de vencer, embora menores. Essa divisão das transmissões entre várias plataformas pode fazer com que a Globo fique de fora dos momentos mais emocionantes da competição.

Um ponto crítico para a emissora é a possibilidade de a decisão do título ocorrer na última rodada. De acordo com o planejamento da CBF, na rodada final, o único jogo que a Globo poderá exibir em TV aberta será entre Cruzeiro e Santos. Já os jogos dos favoritos Flamengo e Palmeiras foram selecionados por outras plataformas. O Prime Video optou por Mirassol e Flamengo, enquanto Record e YouTube escolheram Ceará e Palmeiras. Se o título for decidido em um desses jogos, a narração não será da Globo.

Com a situação, até mesmo Galvão Bueno, um dos locutores mais icônicos da Globo, poderá narrar o jogo decisivo no Prime Video. Ele assinou um contrato de três anos com a Amazon, o que reforça a presença do streaming em grandes eventos de futebol.

Atualmente, a CBF ainda não detalhou as partidas que serão responsabilidade da Globo e do Sportv nas duas últimas rodadas do campeonato. O que se sabe é que o novo formato de divisão de direitos limita a Globo à transmissão do Cruzeiro, deixando de fora os confrontos decisivos de Flamengo e Palmeiras, a menos que sejam exibidos apenas no sistema de pay-per-view.

Além disso, o término do Brasileiro foi antecipado para 7 de dezembro, duas semanas antes do que era esperado. Essa mudança foi feita para evitar conflitos com a Copa Intercontinental da FIFA e para reorganizar a reta final da Copa do Brasil, mas resultou em uma concentração ainda maior de jogos nas últimas semanas do ano.

Se Flamengo ou Palmeiras chegarem à última rodada dependendo de um resultado para conquistar o título, a Globo perderá um espaço importante em sua grade de programação. A Record e o Prime Video podem assumir o protagonismo nesse momento decisivo, que historicamente estava associado à líder de audiência.

Essa nova divisão de direitos pode remodelar o papel da Globo na cobertura do futebol brasileiro, fazendo com que a emissora enfrente o desafio de ver seus concorrentes aproveitarem momentos que costumavam ser exclusivamente seus.