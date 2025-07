Globo lança filme baseado em A Viagem sem elenco original

A TV Globo anunciou um novo projeto que promete revisitar o rico universo de “A Viagem”, uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Em vez de optar por um remake ou um reencontro do elenco original, a emissora está investindo na produção de um filme inédito inspirado na história, que atualmente está sendo reprisada no quadro “Vale a Pena Ver de Novo”.

A nova trama será escrita por Jaqueline Vargas, uma roteirista reconhecida por seu trabalho na série “Sessão de Terapia” e na novela “Dona de Mim”, que está em produção para a faixa nobre da emissora. Embora o desenvolvimento do filme esteja em sua fase inicial, já foi confirmado que o personagem Alexandre, interpretado anteriormente por Guilherme Fontes, fará parte do novo longa, embora a presença do ator ainda não esteja oficialmente assegurada.

Esse novo projeto surge após o cancelamento de uma proposta de especial que seria exibido pelo Canal Viva. Essa produção tinha como objetivo reunir o elenco original de “A Viagem” para comemorar os 30 anos da novela. A ideia era explorar os personagens com o tempo passando, mas o projeto não avançou devido à falta de acordo em relação à remuneração dos atores. A proposta de pagamento de cerca de R$ 10 mil foi considerada baixa por muitos dos protagonistas, incluindo Christiane Torloni e Antonio Fagundes, o que levou à desistência.

Com essa situação, a Globo decidiu seguir em frente com um filme que será uma produção independente do elenco que ficou famoso na versão de 1994. A nova história se passará no mesmo ambiente espiritual da novela original, mas com uma abordagem mais moderna e cinematográfica.

“A Viagem”, escrita por Ivani Ribeiro, conta a trajetória de Alexandre, um jovem que comete um assassinato e, após sua morte na prisão, retorna como um espírito em busca de vingança contra aqueles que considera responsáveis por sua desgraça.

Guilherme Fontes, em uma entrevista recente, expressou seu interesse em participar do projeto, ressaltando que ainda está aguardando detalhes sobre o roteiro. Ele acredita que a proposta não será um simples remake, mas sim um longa-metragem com elementos novos. Fontes ainda não confirmou se retornará ao papel de Alexandre ou se terá um novo personagem no filme.