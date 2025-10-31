Globo grava ‘Coração Acelerado’ em Goiás e valoriza cultura local

A nova novela das sete da Globo, chamada "Coração Acelerado", deu início às suas gravações em Goiás. A trama, que estreia em janeiro, promete explorar o universo sertanejo e as belezas do Cerrado, destacando a diversidade cultural do Centro-Oeste brasileiro. A história é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e terá como protagonista a personagem Agrado, interpretada por Isadora Cruz.

Com a direção de Carlos Araujo, a produção escolheu o estado de Goiás como cenário principal, ambientando a fictícia cidade de Bom Retorno, que fica próxima a Goiânia. Desde o início de outubro, a equipe de gravação tem percorrido diversas localidades, incluindo Alto Paraíso, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Cidade de Goiás, Crixás e Pires do Rio, todas escolhidas por suas paisagens que refletem a essência da região.

Uma das cenas marcantes foi gravada durante um show da famosa dupla sertaneja Maiara & Maraisa em Crixás, criando uma conexão entre a história e a realidade da cultura musical goiana. O objetivo é unir as tradições locais à trajetória da protagonista.

Carlos Araujo destacou a beleza cultural de Goiás, dizendo que é um prazer registrar paisagens tão impressionantes. Além de Isadora Cruz, o elenco conta com nomes como Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Letícia Spiller, Elisa Lucinda, Antonio Calloni e Leandra Leal, além de jovens talentos como Rafa Justos e Rafael Rara. Cerca de 150 profissionais estão envolvidos nas filmagens, que incluem locações como o Jardim Maytrea, a Cachoeira da Muralha e o Centro Histórico de Pirenópolis.

Goiás não aparece apenas como cenário, mas se torna um personagem importante da novela. A produção incorporou locais simbólicos e culturais, incluindo a Vó Belmira Pamonharia em São Gabriel e a Churrascaria Recanto Caipira, onde o personagem Agrado se apresenta. Segundo Araujo, a escolha de locações busca criar uma conexão emocional entre o público e a trama.

A novela também promete trazer celebridades da música nacional, como Paula Fernandes, que retorna às telinhas após sua participação em "Deus Salve O Rei". Essa mistura de ficção e realidade no universo sertanejo adiciona um toque especial à narrativa.

A nova produção está programada para ir ao ar todos os dias às 19h, a partir do dia 12 de janeiro de 2026. "Coração Acelerado" substituirá a novela "Dona de Mim". O projeto é uma colaboração entre os Estúdios Globo, Izabel de Oliveira, Maria Helena Nascimento e Carlos Araujo.

