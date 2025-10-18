Gerluce encontra fortuna oculta e enfrenta dilema em “Três Graças”

No capítulo 14 da novela “Três Graças”, a personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, faz uma descoberta significativa que pode mudar o curso de sua vida. Ela encontra parte da fortuna que foi roubada por Ferette, seu amante. Esse acontecimento marca o início de uma trama repleta de tensão e dilemas morais, que se intensificará ao longo dos episódios.

Durante uma visita à casa de Arminda, amante de Ferette, Gerluce é convocada por Josefa, uma idosa que vive lá, para ajudá-la a pegar algumas fotos de um armário alto. Ao subir em uma cadeira, ela acidentalmente derruba uma caixa com retratos e um chaveiro contendo várias chaves. A idosa pede que Gerluce guarde o chaveiro em sua gaveta, mas, movida pela curiosidade, a jovem decide experimentar as chaves. Uma delas acaba abrindo um cômodo trancado, onde ela encontra a escultura “As Três Graças” e duas sacolas de supermercado recheadas com dinheiro escondido.

Nos episódios seguintes, a história se aprofunda nos conflitos internos de Gerluce. No capítulo 18, ela se depara com um momento crítico quando vê sua mãe, Lígia, passando mal e sem recursos para comprar os medicamentos necessários. Diante dessa situação angustiante, Gerluce hesita, mas acaba decidindo que precisa pegar um pouco do dinheiro encontrado para ajudar sua mãe. Em um momento de desespero, ela diz: “Ah, minha Santa Rita de Cássia, a senhora me perdoe… Mas emprestado não é roubado”. Apesar do dilema moral, Gerluce promete que devolverá o dinheiro assim que puder. Essa cena promete ser um dos pontos mais tensionantes da novela, revelando a transformação da personagem em uma mulher disposta a fazer qualquer coisa por sua família.

Além disso, “Três Graças” também abordará um tema delicado: o tráfico de bebês. Joélly, filha de Gerluce, entra em desespero quando seu namorado, Raul, se endivida com traficantes. Sem alternativas, ela entrega sua filha recém-nascida a Samira, uma chef de cozinha envolvida em uma rede clandestina de adoção. A criança acaba nas mãos de Lena, que finge estar grávida. Quando Gerluce descobre o que aconteceu, ela se vê em uma jornada arriscada para resgatar sua neta e corrigir os erros da filha.

Os diretores da novela afirmam que o enredo abordará essas questões complexas sem suavização, evidenciando os limites entre amor, desespero e sobrevivência, mantendo o tom agridoce característico das obras de seu autor.

“Três Graças” é uma novela criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção de Luiz Henrique Rios. A produção busca proporcionar uma narrativa impactante e reflexiva sobre dilemas que muitas famílias enfrentam.