Gabriela Medvedovsky interpreta policial poderosa em “Três Graças”

Gabriela Medvedovski retorna às novelas após quatro anos fora da telinha. A atriz foi escolhida para interpretar a jovem Eduarda Fragoso, uma estagiária da Polícia Civil, na nova novela das nove da Globo, “Três Graças”, que estreia em 20 de outubro.

Eduarda, carinhosamente chamada de “Juquinha” por seus colegas da 7ª Delegacia, é uma personagem forte e determinada. Aos 25 anos, ela inicia sua carreira na polícia, um sonho de longa data. No entanto, enfrenta preconceitos, com muitos acreditando que sua posição se deve mais ao sobrenome influente que carrega do que ao seu talento. Mesmo com essa desconfiança, Eduarda está disposta a mostrar que é capaz e que merece estar ali, não por privilégio, mas por mérito.

Apesar de ser inexperiente, Eduarda revela instintos investigativos que chamam a atenção de seu chefe, Paulinho, interpretado por Romulo Estrela. Inicialmente, Paulinho não valoriza muito as ideias de Eduarda, mas com o tempo começa a perceber a relevância de suas observações e reconhece seu potencial.

A relação entre Paulinho e Eduarda mistura emoções e profissionalismo. Enquanto ele tenta focar no trabalho, ela nutre uma admiração que vai além do respeito, sendo atraída pelo charme do chefe, algo que parece não ser notado por mais ninguém. Essa dinâmica promete trazer momentos de humor, tensão e emoção para a trama.

As gravações de “Três Graças” estão sendo realizadas em São Paulo, sob a direção de Luiz Henrique Rios, conhecido por sua abordagem sensível. O ambiente do set é descrito como colaborativo e criativo, o que tem contribuído para a qualidade do trabalho e a interação entre os atores.

A novela, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, terá cerca de 179 capítulos e explora temas como abandono e maternidade precoce, entrelaçando histórias de três gerações de mulheres. O elenco é composto por grandes nomes da televisão brasileira, incluindo Sophie Charlotte, Dira Paes, Murilo Benício, Grazi Massafera, e muitos outros, prometendo uma produção robusta e envolvente.