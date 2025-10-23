Fernando Pavão será o vilão da 4ª temporada de “Arcanjo Renegado”

A quarta temporada de Arcanjo Renegado estreia no Globoplay no dia 6 de novembro e vem com novidades que prometem agitar a trama. Um dos principais destaques é Fernando Pavão, que entra para o elenco como Wendell Peixoto de Castro e Silva, um novo vilão. Wendell é um empresário respeitável, mas por trás dessa imagem, ele vive uma vida dupla, repleta de crimes e conexões políticas.

Nesta nova fase, o protagonista Mikhael, interpretado por Marcello Melo Jr., será levado à tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Lá, ele descobre uma importante rota de tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, a violência no Rio de Janeiro se intensifica, tornando-se um tema central do debate político durante a pré-campanha para o Governo do Estado.

Mikhael enfrentará novos inimigos e dilemas morais, se envolvendo em uma complexa teia de poder, corrupção e vingança que reverberam nos bastidores da segurança pública.

O Novo Vilão e Suas Conexões

Fernando Pavão interpreta Wendell Peixoto de Castro e Silva, um homem carismático que é frequentemente visto em eventos sobre responsabilidade social e segurança pública. Além disso, ele é o namorado da governadora Manuela, interpretada por Rita Guedes. Porém, sua verdadeira natureza é a de um líder ambicioso e frio, mergulhado em negócios ilícitos e em uma rede criminosa internacional. Essa complexidade de Wendell promete mudar as dinâmicas políticas e pessoais na trama.

Novidades no Elenco e Ação Intensa

A nova temporada também traz um elenco reforçado com nomes de peso, como Marcello Novaes, Rainer Cadete, Thiago Hypolito, Marcelo Valle, Giullia Buscacio, Aline Fanju, Larissa Nunes, Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Giulia Benite, Freddie Hogan, Stepan Nercessian, Renan Monteiro e Gracyanne Barbosa.

Esses atores se juntam a um elenco já conhecido, que inclui Álamo Facó, Rita Guedes, Cris Vianna, Leonardo Bricio, Thelmo Fernandes, Zezé Motta, Gabriela Loran, Aline Borges, Karen Júlia, Tatsu Carvalho, Wilson Rabelo, Otto Jr., Emilio Orciollo Netto, Rodrigo França e Gabriela Geyerhahn.

Com locações inéditas, explosões, confrontos e intrigas políticas, a quarta temporada de Arcanjo Renegado promete ser uma das mais intensas e envolventes da série.