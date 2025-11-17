Fabíola Cidral é a nova apresentadora do RedeTV! News

A RedeTV! anunciou a contratação de Fabíola Cidral como nova apresentadora do telejornal RedeTV! News. O programa vai ao ar diariamente das 19h55 às 20h30, e a estreia de Fabíola está marcada para a próxima segunda-feira, dia 1º. Essa será a primeira experiência da jornalista na televisão aberta, somando mais de 30 anos de carreira em diversas plataformas de mídia.

A escolha de Fabíola encerra um período de busca por uma nova apresentadora após a saída de Amanda Klein, que se juntou ao SBT News. Com essa contratação, a emissora reforça seu compromisso com um jornalismo ético e dinâmico, ressaltando a necessidade de um noticiário plural.

Fabíola Cidral tem uma trajetória profissional diversificada, incluindo trabalho no jornalismo impresso, rádio, digital e em TV por assinatura. A mudança para a televisão aberta é vista como uma evolução natural de sua carreira. Em suas declarações, ela expressou entusiasmo pela nova oportunidade e o desejo de aprender na nova função: “Estou curiosa para aprender e também para levar a minha vivência para a TV”, afirmou.

A nova apresentadora pretende trazer para o formato diário do telejornal elementos de seu trabalho no rádio e no meio digital, especialmente em seu jeito de conduzir entrevistas e interagir com o público. “Receber um convite para fazer algo novo na minha trajetória é uma alegria. Levarei para a RedeTV! o gingado do rádio e a descontração do digital. Será divertido!”, comentou.

O RedeTV! News será exibido logo após o programa Brasil do Povo, que é apresentado por Datena. Esse bloco de programação é considerado um momento central de informação na emissora. No momento, o telejornal tem registrado audiência variando entre 0,2 e 0,4 ponto na Grande São Paulo.

Internamente, a expectativa é que a entrada de Fabíola Cidral ajude a reposicionar o noticiário e atraia um público maior, especialmente aqueles que buscam um jornalismo direto e multicanal.