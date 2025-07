Êta mundo melhor! lidera audiência das 18h desde 2019

A nova novela exibida pela Globo no horário das 18h, intitulada “Êta Mundo Melhor!”, já se destacou logo em sua primeira semana. O programa, que estreou recentemente, alcançou a maior média de audiência para esse horário em seis anos, superando outras produções da emissora.

A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, rapidamente conquistou o público. Entre segunda e sábado, os seis primeiros capítulos registraram uma média de 19,9 pontos na Grande São Paulo, conforme dados da Kantar Ibope. Esse desempenho é o melhor para uma estreia semanal desde “Éramos Seis” (2019), que alcançou 20,7 pontos.

Esse sucesso inicial pode ser parcialmente explicável pela programação especial da Globo, que incluiu a exibição das quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Na sexta-feira, por exemplo, “Êta Mundo Melhor!” atingiu picos próximos aos 25 pontos.

Além de um recorde na média semanal, a novela teve uma estreia marcante, registrando 21,5 pontos, também superior às estreias de suas antecessoras diretas. Traduzindo esses números em lares, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo. Assim, “Êta Mundo Melhor!” alcançou, em média, mais de 1,5 milhão de lares por capítulo na sua primeira semana.

A novela está programada para ser exibida até 27 de fevereiro de 2026 e contará com um total de 208 capítulos, fazendo dela uma das mais longas já transmitidas nesse horário. Os 30 primeiros capítulos serão escritos por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, enquanto a partir do capítulo 31, Mauro Wilson passará a ser o autor principal, com a colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, com apoio de outros diretores.

Além disso, a Globo já anunciou a sucessora de “Êta Mundo Melhor!”. A próxima novela das 18h será “A Nobreza do Amor”, com estreia prevista para 2 de março de 2026. O projeto, que ainda não teve muitos detalhes revelados, é de responsabilidade de Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A atriz Camila Pitanga é um dos nomes cotados para protagonizar a nova trama.