Êta mundo melhor! atinge alta audiência no horário das seis

A novela Êta Mundo Melhor!, que estreou no final de junho, tem se destacado como um grande sucesso na programação da Globo, especialmente na faixa das 18h. Com cerca de dois meses no ar, a trama acumulou uma média de 19,6 pontos de audiência na região da Grande São Paulo, de acordo com dados recentes. Este é o melhor desempenho para o horário desde 2020.

Com esse resultado, Êta Mundo Melhor! conseguiu se posicionar à frente de outras produções que foram exibidas nesse mesmo horários em anos anteriores. A novela já supera títulos como Amor Perfeito (19,5 pontos), Mar do Sertão (19,2 pontos), No Rancho Fundo (19,2 pontos) e Além da Ilusão (19,0 pontos). Além disso, a nova trama também deixou atrás produções que tiveram um desempenho abaixo, como Garota do Momento (18,1 pontos), Nos Tempos do Imperador (16,9 pontos) e Elas por Elas (15,4 pontos).

Caso a audiência continue a crescer, é possível que Êta Mundo Melhor! supere a marca da reprise de Flor do Caribe, que alcançou 20,1 pontos durante a pandemia de Covid-19.

Os primeiros 30 capítulos da novela foram escritos por Walcyr Carrasco, conhecido por seu trabalho em outras novelas como O Outro Lado do Paraíso e Verdades Secretas. A continuação da narrativa está a cargo de Mauro Wilson, que conta com a colaboração da diretora artística Amora Mautner. Essa equipe experiente é vista como um dos fatores que contribuem para a boa recepção do público.

Outro ponto importante sobre Êta Mundo Melhor! é que a trama tem um planejamento para se tornar uma das novelas mais longas da faixa das 18h nos últimos anos, com 208 capítulos programados até 27 de fevereiro de 2026. Esse formato extenso demonstra a confiança da emissora no potencial da história e em seu apelo junto ao público.

Além disso, a Globo já começa a preparar a próxima novela que substituirá Êta Mundo Melhor!. Intitulada A Nobreza do Amor, a nova produção é criada por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, com previsão de estreia em março de 2026. O ator Lázaro Ramos já foi reservado para interpretar o vilão da trama, o que promete aumentar a expectativa em torno do novo projeto.