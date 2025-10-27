Estreia de ‘Mãe’ na Record traz emoção e ternura

A RecordTV estreia nesta segunda-feira, dia 27, às 21h, o drama turco “Mãe”, que tem conquistado o público em todo o mundo. Estrelada por Beren Gökyıldız e Cansu Dere, a trama aborda temas como afeto, adoção e o poder dos laços que vão além da biologia, prometendo emocionar os espectadores brasileiros.

A história gira em torno de Melek, uma menina sensível e vulnerável, interpretada por Beren Gökyıldız. Maltratada pela mãe biológica, ela encontra abrigo na professora Zeynep, interpretada por Cansu Dere. Mesmo sem vínculo sanguíneo, Zeynep decide proteger Melek, e a partir desse encontro surge uma relação profunda de amor e coragem que desafia preconceitos e redefine o que significa ser mãe.

Beren Gökyıldız, hoje com 16 anos, é destaque da produção. Ela ganhou fama internacional por sua atuação intensa e tocante. Em 2017, foi premiada como Melhor Atriz Infantil no Golden Butterfly Awards, o mais importante prêmio da televisão turca.

“Mãe” é uma adaptação da série japonesa “Mother”, que foi exibida originalmente em 2010. A versão turca se destacou por sua sensibilidade, direção cinematográfica e um enredo que aborda questões como abandono, empatia e o amor transformador da maternidade.

A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na RecordTV, reforçando a programação de superproduções internacionais. Com um ritmo envolvente e muitas emoções, “Mãe” busca repetir o sucesso que já alcançou em diversos países ao redor do mundo.