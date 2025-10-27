Entretenimento

Estreia de ‘Mãe’ na Record traz emoção e ternura

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Estreia Mãe na Recod. Foto: Divulgação
Emoção e ternura marcam estreia de 'Mãe' na Record

A RecordTV estreia nesta segunda-feira, dia 27, às 21h, o drama turco “Mãe”, que tem conquistado o público em todo o mundo. Estrelada por Beren Gökyıldız e Cansu Dere, a trama aborda temas como afeto, adoção e o poder dos laços que vão além da biologia, prometendo emocionar os espectadores brasileiros.

A história gira em torno de Melek, uma menina sensível e vulnerável, interpretada por Beren Gökyıldız. Maltratada pela mãe biológica, ela encontra abrigo na professora Zeynep, interpretada por Cansu Dere. Mesmo sem vínculo sanguíneo, Zeynep decide proteger Melek, e a partir desse encontro surge uma relação profunda de amor e coragem que desafia preconceitos e redefine o que significa ser mãe.

Beren Gökyıldız, hoje com 16 anos, é destaque da produção. Ela ganhou fama internacional por sua atuação intensa e tocante. Em 2017, foi premiada como Melhor Atriz Infantil no Golden Butterfly Awards, o mais importante prêmio da televisão turca.

“Mãe” é uma adaptação da série japonesa “Mother”, que foi exibida originalmente em 2010. A versão turca se destacou por sua sensibilidade, direção cinematográfica e um enredo que aborda questões como abandono, empatia e o amor transformador da maternidade.

A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na RecordTV, reforçando a programação de superproduções internacionais. Com um ritmo envolvente e muitas emoções, “Mãe” busca repetir o sucesso que já alcançou em diversos países ao redor do mundo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Montagem/Redes Sociais

Novo reality ‘O Último Peão’ traz vida rural à tela

2 horas atrás
Sérgio Malheiros. Foto: Reprodução/YouTube

Sérgio Malheiros faz participação especial em Êta Mundo Melhor!

4 horas atrás
Raul (Paulo Mendes) e Joélly (Alana Cabral). Foto: TV Globo

Estreia de ‘Três Graças’ tem menor audiência das 21h em anos

1 dia atrás
Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Youtube

Rainha da sucata e A viagem se encontram antes do novo horário

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo